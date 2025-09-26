Торговые войны, санкции, пузырь акций: мир на пороге нового экономического кризиса. К чему готовиться России

Прогнозы не самые веселые Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Мировая экономика вновь балансирует на краю пропасти. На фоне тревожных сигналов из США и нарастающей геополитической напряженности эксперты предупреждают о высокой вероятности нового мирового кризиса, сопоставимого по масштабам с кризисом 2008 года, а возможно, и превосходящего его, пишет Business Insider.

В то же время российский Центробанк разрабатывает сценарии развития экономической ситуации в стране, готовясь к возможным потрясениям. Правда, опрошенные MSK1.RU эксперты сомневаются, что России удастся оказаться «островком стабильности», как было в 2008 году (и чем тогда федеральные власти очень-очень гордились).

Business Insider перечисляет следующие признаки неминуемого (на их взгляд) кризиса: рекордное замедление строительной отрасли в США, рост процентных ставок центробанков и, конечно, непрекращающаяся торговая война между США и Китаем.

— Меня уже более чем год не покидают ощущения абсурдности современной финансовой модели и тех проблем, которые могут быть. Я не хотел бы говорить слово «кризис», но каких-то неприятностей на финансовом рынке, я думаю, мы не избежим, — говорит кандидат экономических наук, профессор НИУ ВШЭ инвестиционный банкир Евгений Коган.

— Что вы имеете в виду под абсурдностью финансовой модели?

— Во-первых, начнем с капитализации фондового рынка и то, что тащит этот рынок вверх. Не секрет, что за последние полгода рынок взлетел до каких-то неимоверных высот. При этом мы все понимаем, что экономической основы для этого нет. Есть пузырь.

Мы видим огромное количество корпораций, прежде всего это хай-тек, которые просто тащат рынок наверх. Но эти корпорации торгуются по капитализации, по мультипликаторам, которые показывают возврат капитала через 50 лет, 500 лет и так далее.

Это какой-то полный бред, такого не бывает, потому что если вы будете инвестировать, то если я вам предложу возврат на инвестиции в течение даже 20 лет, вы скажете: «А зачем мне это надо?» А если я вам предложу вкладывать под возврат инвестиций через 50 лет, через 100 лет, наверное, это некая абсурдная ситуация. Поэтому, я считаю, рынки переоценены, это первое. Второй момент, это невероятный уровень долга. Уровень долга многих государств просто зашкаливает. Есть колоссальные проблемы с бюджетом, бюджетным дефицитом в ряду стран, таких как, например, Франция, Италия. Плюс очень высокая закредитованность китайских корпораций.

— Как на этом фоне выглядит Россия? Получается, на наши собственные проблемы (связанные, например, с санкциями) накладываются еще и глобальные?

— Да, санкции никуда не делись, и бюджетный дефицит у нас немаленький. Он, может быть, на фоне итальянского или французского смотрится более-менее чинно и благородно. Но тем не менее вполне может приблизиться к 2,5% от ВВП, 5–5,5 триллиона, это тоже неприятно.

Второе — дисбалансы в нашей экономике. С одной стороны, борьба Центробанка с инфляцией, которая как раз замораживает инвестиционную активность. Плюс переоцененность рубля. В общем, у нас своих проблем хватает. Хотелось бы сказать, какие мы замечательные, но, к сожалению, это не так. Мы всё же — часть мировой экономики, — заключает Коган.

Кстати, в изученных MSK1.RU сценарных прогнозах развития российской экономики, которые представил Центробанк, никаких упоминаний о «кризисе» нет. Центробанк представил 4 сценария: базовый (продолжение структурной трансформации российской экономики с ориентацией на внутренний спрос и нормализацию бюджетной политики), оптимистичный (более быстрое снижение инфляции и восстановление экономического роста), рисковый и проинфляционный.

— Любой современный управленец понимает, что, разрабатывая прогнозные сценарии, необходимо еще и разработать мероприятия, которые позволят либо минимизировать риски в негативных сценариях, либо закрепить успехи при позитивных сценариях, — говорит профессор Юрий Ляндау из РЭУ имени Плеханова. — Возьмем, например, борьбу с инфляцией: боремся, только начали побеждать, и как раз доллар подскочил, опять всё начнет дорожать.

— А что должен, по-вашему, делать Центробанк, кроме разработки сценариев?

— Определить набор эффективных инструментов, которые будут реально помогать. А не просто рассказывать всем про положительные результаты деятельности, когда при этом курс национальной валюты снижается и цены в магазинах растут.