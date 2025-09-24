НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Экономика Ярославцам предложили обменять мелочь на купюры: куда обращаться

Ярославцам предложили обменять мелочь на купюры: куда обращаться

В регионе стартовала «монетная неделя»

218
В Ярославской области проходит «Монетная неделя» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области проходит «Монетная неделя» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области проходит «Монетная неделя»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С 22 сентября по 4 октября в Ярославской области проходит «Монетная неделя». Эта акция позволит жителям региона обменять скопившуюся мелочь на купюры или зачислить сумму на карту.

В регионе «неделя» пройдет в 45 отделениях 11 банков, расположенных в Гаврилов-Яме, Данилове, Любиме, Мышкине, Переславле-Залесском, Пошехонье, Ростове, Рыбинске, Тутаеве, Угличе и Ярославле, а также в магазинах.

«Мелкая разменная монета жизненно необходима экономике: организации используют ее для точных операций с клиентами. Но значительная часть монет не возвращается в оборот, а оседает в карманах или копилках. „Монетная неделя“ помогает вернуть в оборот мелочь, сокращает затраты на ее чеканку. Наконец, жители, сдавая монеты, могут вернуть деньги, которые не используются, в свой бюджет», — отметила эксперт по наличному денежному обращению ярославского отделения Банка России Оксана Кулистова.

Для того, чтобы сдать монеты, нужно выбрать подходящее отделение банка и обратиться туда с паспортом. К обмену принимаются все российские монеты, выпущенные с 1997 года в любом количестве. Перед обменом мелочь необходимо рассортировать по номиналам.

По информации Банка России, сейчас в стране в обороте находится более 73 млрд монет. На каждого жителя страны приходится примерно по 500 штук. Во время аналогичной акции весной этого года ярославцы сдали в местные банки около 740 тысяч монет на общую сумму 2,3 млн рублей. Чаще других ярославцы сдавали монеты номиналом 10 рублей и 10 копеек — на них пришлось более 40% сданной мелочи.

Адреса, где принимают мелочь, размещены на сайте акции.

А у вас есть накопившаяся мелочь?

Да, много
Мало
Вообще нет
Была, но я ее уже сдал(а) в банк
Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
