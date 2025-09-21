«Три года дорожает, потом три года дешевеет». Что будет с ценами на гречку — разбираемся с авторитетными экспертами

Цены растут или это нам только кажется? Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

Когда речь заходит о гречке, даже намек на подорожание вызывает ажиотаж. Потребители фиксируют рост цен на полках, а статистика упрямо говорит о падении. Так кому верить и чего на самом деле ждать от стоимости этого «социального» продукта? Мы свели воедино данные Росстата и прогнозы авторитетных экспертов, чтобы разобраться, стоит ли бежать за гречкой впрок или это лишь временная паника.

Что говорят цифры

Ловили себя на том, что каждый поход в магазин сопровождается мыслью: опять всё подорожало. И гречка тоже в этом списке. Но так ли это на самом деле?

Статистика говорит ровно обратное: с начала года цены на гречку не росли, а плавно снижались. Если в январе килограмм крупы в среднем стоил 82,61 рубля, то к августу он достиг минимума в 77,06 рубля. Сейчас рынок сохраняет спокойствие: по последним данным Росстата, средняя цена гречки составляет 77,61 рубля за килограмм.

За последние восемь месяцев стоимость гречки в России снижалась Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Экономисты объясняют, что в ценообразовании есть циклы и стоимость гречки не исключение. Такую закономерность выводит финансовый аналитик, основатель компании «М-Инвест» и проекта «Кедры России» Василий Маньжов. Он проанализировал график стоимости гречки за последние 20 лет и увидел 6-летние циклы

«Гречка 3 года дорожает, потом 3 года дешевеет. С учетом инфляции каждый новый пик цены через 6 лет выше, — отмечает в разговоре с MSK1.RU Василий Маньжов. — Последний пик цен и ажиотаж был в 2021 году, когда гречка стоила больше 100 рублей за килограмм. После этого цена постепенно снижалась. И если следовать этой логике, то как раз прошло 3 года с пика цен и цена гречки сейчас на минимумах, а значит, скорее всего, в ближайшие пару лет пойдет вверх».

Что влияет на цену гречки

На стоимость гречки влияет целый комплекс экономических и рыночных факторов. Их взаимодействие определяет, станет ли полка с крупой в магазине зоной потребительских тревог.

Урожай и посевные площади

Сокращение посевов действительно может привести к росту цен, особенно если будут неблагоприятные погодные условия.

«В 2021 году производители увидели, что гречка стоит дорого и выгодно ее выращивать. В 2022–2023 годах ее садили, предложение на рынке стало большое, спрос не увеличился. Поэтому цены стали снижаться, — объясняет Василий Маньжов. — В итоге в 2024–2025 годах фермеры стали меньше садить гречки, но в прошлом году доедали запасы, а в этом запасов уже нет. В итоге спрос снова становится выше, чем предложение, и цены начинают расти».

Урожай 2025 года пока эксперты оценивают как стабильный. Поэтому, как они уверяют, серьезного скачка цен в ближайшие месяцы ожидать не стоит.

«Слишком низкие цены на гречку демотивируют производителей, вынуждая их переключаться на более прибыльные культуры. Это, в свою очередь, ведет к сокращению посевных площадей и создает гипотетические предпосылки для будущего роста цен, — сказала MSK1.RU кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Рута Абрамова. — Ключевым фактором риска являются не только сокращение посевов, но и неблагоприятные погодные условия, а также рост стоимости техники и удобрений».

Складские запасы

Благодаря высокому сбору прошлых лет и накопленного запаса у производителей серьезного скачка цен не произойдет, даже несмотря на сокращение новых посевов.

«Среднесрочный прогноз предполагает постепенное и плавное повышение стоимости, однако существенного скачка, то есть дефицита, не ожидается, так как накоплены достаточные складские запасы после высоких урожаев за прошлые годы», — считает маркетолог-стратег и аналитик Михаил Каржин.

Дефицит гречки россиянам не грозит Источник: Александр Подопригора / 161.RU

С ним солидарна и финансовый консультант Татьяна Волкова.

«Цена пока не повышалась, потому что на складах был большой запас этого товара. Но всё же к концу года, по прогнозам, мы увидим рост цен на гречку, — рассуждает эксперт в беседе с MSK1.RU. — Но это не будет резкий скачок. Ожидать стоит постепенного удорожания на 5–7–10%, который будет связан с сокращением посевов, с сокращением запасов и с инфляционными процессами в целом».

Ключевая ставка ЦБ

Высокая ключевая ставка замедляет кредитование агросектора и повышает издержки для производителей. Фермеры становятся осторожнее в инвестициях, и это влияет на объемы производства.

«Если ставка будет снижена в конце 2025 года, производителям станет проще привлекать средства, и это поможет удерживать цены на гречку на приемлемом уровне», — рассказала MSK1.RU маркетолог, кандидат наук Надежда Александрова.

Курс рубля и доллара

Хотя гречка — это продукт внутреннего производства, цены на многие сопутствующие процессы зависят от курса валюты: техника, топливо, удобрения, упаковка.

«У российских сельхозпроизводителей наблюдается уязвимость к внешним факторам: ослаблению рубля, высоким ставкам и возможному сокращению урожая в будущем сезоне, — добавляет Александрова. — Ослабление рубля по отношению к доллару повышает себестоимость, что в перспективе может отразиться на цене, и возможно постепенное удорожание гречки».

Повышенный спрос

В условиях роста инфляции население переключается на базовые продукты, включая крупы. Спрос на гречку остается стабильно высоким, но без ажиотажа. Пока уровень предложения покрывает спрос.

«Внутреннее потребление гречки варьируется в пределах 350–400 тысяч тонн в год, при этом в сезоне-2024/2025 производство превысило 560 тысяч тонн, что позволяет покрывать спрос за счет запасов», — отмечает Михаил Каржин.

Но именно эта стабильность может быть нарушена, если потребители поддадутся панике, считают эксперты.

«Люди смотрят на рост цены и начинают скупать гречку, что вызывает повышенный спрос, дальнейший скачок цен и еще больший ажиотаж! Мой совет людям: не скупайте гречку на ажиотаже. Цена сильно расти не будет, и гречки всем хватит», — подчеркивает Василий Маньжов.

Прогнозы экспертов: чего ждать до конца 2025 и в 2026 году

Сейчас ситуация с наличием гречки на полках российских магазинов не вызывает у экспертов опасений: предложение остается стабильно высоким. В Минсельхозе и среди аграриев уверены, что дефицита не произойдет, поскольку урожайность в 2025-м даже превышает уровень прошлого лета.

«Резкий скачок цен маловероятен, — подчеркивает Рута Абрамова. — Как показывает опыт прошлых лет, подобные прогнозы не всегда сбываются. Кроме того, учитывая социальную значимость гречки как продукта первой необходимости, ФАС и Минсельхоз не допустят ее бесконтрольного подорожания и будут регулировать ситуацию на рынке».

А такими были ценники на гречку в пандемийном 2020 году Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Эту точку зрения о сдерживании цен разделяют и другие эксперты, давая сходные прогнозы на ближайшее будущее.

«До конца 2025 года значительного роста цен на гречку ожидать не стоит: стоимость сохранится в диапазоне 76–80 рублей за килограмм. В начале 2026 года возможен плавный рост, если давление на рубль продолжится и ключевая ставка останется высокой, но резких скачков не прогнозируется», — полагает Надежда Александрова.

В целом аналитики сходятся во мнении, что, несмотря на возможный рост стоимости гречки, сейчас оснований для паники нет.

«Дефицита и серьезного роста цен не прогнозируется в 2025 году, будут небольшие колебания цен. В 2026 году вероятно более заметное подорожание — до 15%», — отмечает Михаил Каржин.

