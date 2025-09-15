Скрытые риски: банки в России могут обязать возвращать деньги жертвам мошенников — к чему это приведет

В случае принятия закон вступит в силу с марта следующего года Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Российские банки могут обязать в течение 30 дней возместить клиенту ущерб от мошеннических действий, если они не приняли меры по предотвращению хищения, — такую инициативу предложили в Минцифры. Как это будет работать, какие есть плюсы для владельцев счетов и какие скрытые риски могут возникнуть для всей финансовой системы — в материале NGS.RU.

Суть инициативы

Минцифры в рамках второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством предложило законопроект, который может серьезно изменить правила игры для банков, операторов связи и их клиентов. Если документ будет принят, с 1 марта 2026 года банки и операторы будут обязаны возмещать клиентам ущерб от мошеннических действий в течение 30 календарных дней, но только в случаях, когда они не предприняли меры по предотвращению хищения денег.

Ключевым инструментом станет государственная информационная система «Антифрод» — централизованная платформа, куда будут стекаться сведения о подозрительных операциях, телефонных номерах, связанных с мошенничеством, и случаях заражения устройств вредоносным ПО.

Операторы по переводу денег будут обязаны проверять операции на наличие признаков несанкционированного доступа, запрашивать дополнительные сведения из «Антифрода» и при необходимости временно блокировать электронные платежи физлицам, чьи смартфоны были замечены в подозрительных действиях или подверглись атаке вредоносного ПО.

Если оператор или банк, получив из «Антифрода» сведения о незаконных действиях, всё же проведет операцию, он будет обязан возместить клиенту потерянные деньги в течение 30 дней после подачи заявления. При этом клиенту придется предоставить документ, подтверждающий возбуждение уголовного дела в отношении злоумышленников.

Реакция банков

В банковской среде инициативу в целом воспринимают положительно. В Альфа-Банке в ответе на запрос NGS.RU ответили, что совместная ответственность банков и операторов связи позволит эффективнее бороться с киберпреступлениями и сократит объем похищенных денег.

«Для защиты клиентов мы используем антифрод-систему фродмониторинга, которая круглосуточно оценивает операции по определенным критериям и алгоритмам. Рисковые операции приостанавливаются, а доступ к карте и онлайн-банку блокируется до подтверждения легитимности платежей», — говорит руководитель дирекции по предотвращению кибермошенничества Альфа-Банка Евгений Винокуров.

Кроме того, Альфа-Банк, согласно собственным заявлениям, проводит образовательные кампании, повышающие киберграмотность клиентов, и стремится минимизировать неудобства при обеспечении безопасности.

В Россельхозбанке, в свою очередь, напомнили, что уже с июля 2024 года в России действуют изменения в законе «О национальной платежной системе», обязывающие банки приостанавливать переводы при выявлении признаков мошенничества и возмещать клиенту деньги в течение 30 дней после получения заявления. По сути, новая инициатива Минцифры расширяет и закрепляет эти нормы, распространяя их на более широкий круг ситуаций и участников.

Другие банки на момент написания материала на запрос корреспондента NGS.RU не ответили.

Мнения экспертов

Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари считает, что государство запоздало с системными мерами.

«Три года наше население под давлением мошеннических групп, и только на четвертый начали предпринимать какие-то системные действия. Потери россиян уже составляют десятки миллиардов рублей в год, против нас работает сильная международная индустрия», — отметил экономист в разговоре с НГС.

По данным ЦБ, за 2024 год мошенники похитили со счетов россиян 27,5 миллиарда рублей.

По его словам, мошенники активно используют социальную инженерию, вынуждая людей добровольно передавать данные или переводить деньги. Эдуард Коложвари допускает, что возложение части ответственности на финансовую индустрию ускорит поиск решений, но предупреждает о рисках чрезмерного вмешательства в частную жизнь и ограничении права распоряжаться собственными деньгами.

«Не приведет ли это к тому, что корпорации начнут злоупотреблять правом блокировки, фактически замораживая частные финансы и вынуждая клиентов проходить бюрократические процедуры? Это может стать откатом назад в развитии», — рассуждает собеседник.

Экономист предлагает рассмотреть и альтернативные решения, например переход на цифровой рубль, который, по его мнению, невозможно украсть, а восстановление в такой системе происходит быстро и прозрачно.

Похожего мнения придерживается директор по работе с состоятельными клиентами БКС Максим Шеин. В разговоре с НГС специалист назвал саму идею «безусловно, хорошей», но сразу же указал на серьезные подводные камни, которые могут свести ее эффективность на нет.

«Главное, чтобы не было перекладывания всей ответственности с клиентов исключительно на банки», — обозначил свою позицию Максим Шеин.

Собеседник НГС привел пример: если человек самостоятельно снимает деньги в банкомате и передает их мошенникам, банку практически невозможно это проконтролировать. По его словам, инициатива не должна привести к тому, что другие меры противодействия мошенничеству ослабнут, а россияне утратят бдительность, надеясь на автоматическое возмещение денег.

Вторым ключевым моментом, по мнению Максима Шеина, станут финансовые последствия для самих кредитных организаций. Шеин заявил, что «от банков, скорее всего, это потребует создания какого-то дополнительного резервирования». Это значит, что банкам придется начать подсчитывать возможные убытки и закладывать их в свои финансовые модели.

«Банки просто начнут за счет чего-то эти расходы покрывать. Например, они повысят ставки по кредитам или снизят проценты по вкладам», — подчеркнул специалист.

Перспективы и вызовы до 2026 года

Если закон будет принят, он вступит в силу 1 марта 2026 года, оставляя банкам и операторам уже меньше полугода на подготовку. За это время им предстоит модернизировать системы мониторинга, наладить обмен информацией с правоохранительными органами и выстроить алгоритмы взаимодействия с клиентами в случае блокировки операций.

Для россиян это может означать не только большую защищенность, но и новые ограничения: временные блокировки платежей, дополнительные проверки личности, задержки в проведении операций. Эдуард Коложвари прогнозирует, что при потерях в 3 миллиарда рублей в месяц треть суммы могут попытаться переложить на банки, а к операциям VIP-клиентов будут относиться особенно внимательно.

В долгосрочной перспективе, вероятно, подобные меры способны снизить общий уровень мошенничества и укрепить доверие к финансовой системе. Но успех реформы будет зависеть от того, удастся ли найти баланс между скоростью возврата денег, защитой прав клиентов и недопущением чрезмерного контроля над их финансами.

Максим Шеин уверен, что инициатива может стать стимулом для банков к усилению защиты, но ее реализация должна быть тщательно проработана, чтобы не переложить всю ответственность на финансовый сектор и не спровоцировать нежелательные изменения в тарифах.