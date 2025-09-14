«Должно вызывать озабоченность у российских властей». Эксперты объяснили, что происходит с рублем

Курс доллара продолжает лихорадить Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Курс рубля в сентябре заметно ослабляется относительно летних отметок: на этой неделе доллар ускорил рост, а в моменте поднимался выше 87 рублей впервые с апреля. С начала месяца российская валюта потеряла около 6%, даже несмотря на то, что в пятницу, доллар скатывался до 81 рубля, остановившись на 84,3.



Эксперты отмечают, что на валюту оказывают давление фундаментальные и сезонные факторы — слабая экспортная выручка, активность импортеров и смягчение денежно-кредитной политики Банка России.

По словам Наталии Пырьевой, ведущего аналитика компании «Цифра брокер», начало снижения ключевой ставки ЦБ начинает постепенно менять парадигму «сбережения» в пользу восстановления потребительского спроса. На фоне этого рублевые активы становятся менее привлекательными, что отразилось в снижении продаж валюты экспортерами — в августе объем таких операций составил 6,2 млрд долларов против 9 млрд месяцем ранее.

Дополнительное давление оказывает падение нефтегазовых доходов бюджета, сократившихся в августе на 25,2% год к году. «Таким образом, предложение иностранной валюты на внутреннем рынке продолжает сокращаться», — отмечает эксперт. При этом спрос на валюту растет, в том числе за счет активности импортеров, которые формируют запасы товаров перед праздниками.

Аналитики компании полагают, что профицит торгового баланса (положительная разница между экспортом и импортом. — Прим. ред.) продолжит снижаться, а это будет оказывать давление на рубль. Снижение ключевой ставки на заседании в пятницу лишь усилит складывающуюся сегодня тенденцию.

Схожую динамику отмечает и старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. По его словам, рост импорта на фоне снижения валютных продаж экспортеров полностью изменил баланс на рынке. Технических сигналов для заметного укрепления рубля в обозримом будущем он не видит: фундаментально оправданный курс доллара находится вблизи 100–105 рублей за доллар. В краткосрочной перспективе, по оценке Силаева, доллар будет колебаться в пределах 83,5–85 рублей.

«К концу недели валютная пара USD/RUB на межбанковском рынке подскочила в район 86 рублей — это максимум с конца апреля. Потери рубля с начала сентября к доллару составляют около 6%. Это означает, что в начале осени курс быстро вышел вверх из летней фазы стабильности, когда он пару месяцев торговался в узком диапазоне 77,5–80 рублей. Эта техническая картина привела к спекулятивным покупкам валюты, что быстро взвинтило курс доллара (евро, юаня)», — объясняет резкие движения последних дней аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Эксперт обращает внимание, что рост курса доллара к рублю продолжается уже семь торговых сессий подряд, а в начале сентября он приобрел экспоненциальный характер. По его словам, столь стремительное движение часто предшествует коррекции (откату на более низкий уровень. — Прим. ред.), но пока сложно оценить, до каких значений, поскольку, когда валюта стала дорожать, спрос на нее моментально вырос. Бизнес и население активизировались, так как ранее слишком многие караулили иностранную валюту, находясь в рублях.

«Когда курс национальной валюты за три сессии теряет около 5%, это должно вызывать озабоченность у российских властей. В этой связи Минфин сообщил, что указ об обязательной продаже валютной выручки может быть при необходимости изменен, чтобы экспортеры увеличили продажи валюты с целью стабилизировать курс. А пока российским экспортерам выгоднее придерживать валюту на своих зарубежных счетах, позволяя ослабевать курсу рубля в своих интересах», — констатирует Потавин.

Он предполагает, что после текущего всплеска доллар скорректируется, но к концу 2025 года вернется в диапазон 92–95 рублей — к значениям, которые мы видели в начале года. Ожидания других аналитиков схожи: Наталия Пырьева считает, что к концу года курс может находиться на уровне 90–95 рублей за доллар, 104–108 рубля за евро и 12,5–13,5 рубля за китайский юань.