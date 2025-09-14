НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Экономика «Должно вызывать озабоченность у российских властей». Эксперты объяснили, что происходит с рублем

«Должно вызывать озабоченность у российских властей». Эксперты объяснили, что происходит с рублем

И чего ждать в ближайшее время

Курс рубля в сентябре заметно ослабляется относительно летних отметок: на этой неделе доллар ускорил рост, а в моменте поднимался выше 87 рублей впервые с апреля. С начала месяца российская валюта потеряла около 6%, даже несмотря на то, что в пятницу, доллар скатывался до 81 рубля, остановившись на 84,3.

Эксперты отмечают, что на валюту оказывают давление фундаментальные и сезонные факторы — слабая экспортная выручка, активность импортеров и смягчение денежно-кредитной политики Банка России.

По словам Наталии Пырьевой, ведущего аналитика компании «Цифра брокер», начало снижения ключевой ставки ЦБ начинает постепенно менять парадигму «сбережения» в пользу восстановления потребительского спроса. На фоне этого рублевые активы становятся менее привлекательными, что отразилось в снижении продаж валюты экспортерами — в августе объем таких операций составил 6,2 млрд долларов против 9 млрд месяцем ранее.

Дополнительное давление оказывает падение нефтегазовых доходов бюджета, сократившихся в августе на 25,2% год к году. «Таким образом, предложение иностранной валюты на внутреннем рынке продолжает сокращаться», — отмечает эксперт. При этом спрос на валюту растет, в том числе за счет активности импортеров, которые формируют запасы товаров перед праздниками.

Аналитики компании полагают, что профицит торгового баланса (положительная разница между экспортом и импортом. — Прим. ред.) продолжит снижаться, а это будет оказывать давление на рубль. Снижение ключевой ставки на заседании в пятницу лишь усилит складывающуюся сегодня тенденцию.

Схожую динамику отмечает и старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. По его словам, рост импорта на фоне снижения валютных продаж экспортеров полностью изменил баланс на рынке. Технических сигналов для заметного укрепления рубля в обозримом будущем он не видит: фундаментально оправданный курс доллара находится вблизи 100–105 рублей за доллар. В краткосрочной перспективе, по оценке Силаева, доллар будет колебаться в пределах 83,5–85 рублей.

«К концу недели валютная пара USD/RUB на межбанковском рынке подскочила в район 86 рублей — это максимум с конца апреля. Потери рубля с начала сентября к доллару составляют около 6%. Это означает, что в начале осени курс быстро вышел вверх из летней фазы стабильности, когда он пару месяцев торговался в узком диапазоне 77,5–80 рублей. Эта техническая картина привела к спекулятивным покупкам валюты, что быстро взвинтило курс доллара (евро, юаня)», — объясняет резкие движения последних дней аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Эксперт обращает внимание, что рост курса доллара к рублю продолжается уже семь торговых сессий подряд, а в начале сентября он приобрел экспоненциальный характер. По его словам, столь стремительное движение часто предшествует коррекции (откату на более низкий уровень. — Прим. ред.), но пока сложно оценить, до каких значений, поскольку, когда валюта стала дорожать, спрос на нее моментально вырос. Бизнес и население активизировались, так как ранее слишком многие караулили иностранную валюту, находясь в рублях.

«Когда курс национальной валюты за три сессии теряет около 5%, это должно вызывать озабоченность у российских властей. В этой связи Минфин сообщил, что указ об обязательной продаже валютной выручки может быть при необходимости изменен, чтобы экспортеры увеличили продажи валюты с целью стабилизировать курс. А пока российским экспортерам выгоднее придерживать валюту на своих зарубежных счетах, позволяя ослабевать курсу рубля в своих интересах», — констатирует Потавин.

Он предполагает, что после текущего всплеска доллар скорректируется, но к концу 2025 года вернется в диапазон 92–95 рублей — к значениям, которые мы видели в начале года. Ожидания других аналитиков схожи: Наталия Пырьева считает, что к концу года курс может находиться на уровне 90–95 рублей за доллар, 104–108 рубля за евро и 12,5–13,5 рубля за китайский юань.

Когда рубль только начал укрепляться по отношению к основным иностранным валютам в феврале-марте 2025 года, эксперты предупреждали, что это временно. Тем не менее доллар продержался на относительно низких уровнях гораздо дольше, чем предполагалось изначально. Удалось пройти без потерь даже через так называемое «проклятие августа», предрекающее обрушение рубля каждый раз в этом летнем месяце. Однако практика в очередной раз показывает, что рубль приводят в движение не потусторонние силы, а объективные факторы.

Горбунова ЕвгенияГорбунова Евгения
Горбунова Евгения
Ключевая ставка Курс рубля Девальвация рубля Курс доллара
Комментарии
Гость
48 минут
Рубль отрицательно укрепляется по отношению к общемировым валютам.
Гость
1 час
А на Руси, в большинстве своём, люди привыкшие и покорные ко всему. Эка невидаль, были Керенки, стали Путинки, от перемены мест слагаемых, сумма неизменяется! Может когда-нибудь, и нас в EU возьмуть!? 🤡🤡🤡
Читать все комментарии
