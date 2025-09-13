Девальвация снова маячит в прогнозах: кого пугают 100 рублями за доллар, а кого, наоборот, радуют

Курсы валют начинают возвращаться к прошлогодним курсам Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В преддверии очередного заседания Центробанка, на котором в пятницу, 12 сентября в очередной раз понизили ключевую ставку, рубль обваливался всю неделю. Одному факту рядовые россияне явно радуются, второму — не очень. Цены на импорт (от смартфонов до зарубежного отдыха) из-за ослабления рубля должны вырасти. Зато всё будет проще купить в кредит, стоимость которого упадет из-за снижения ключевой ставки. Такой вот парадокс российской экономики.

А теперь всё по порядку в материале MSK1.RU.

Центробанк резко опустил курс рубля. Доллар и евро 11 сентября подскочили почти на 1,7 рубля: доллар впервые с апреля превысил отметку в 85 рублей, а евро впервые с февраля пробил уровень в 99 рублей. Правда, в пятницу на фоне всех новостей о ключевой ставке, обе валюты в моменте теряли свои значения, но тут же почти восстановились, доллар — 84, 3, евро — 99,3.

Теперь не только Telegram-каналы, так и вполне респектабельные эксперты всерьез обсуждают угрозу новой девальвации рубля — то есть курсового обвала. Называют самые разные цифры, вплоть до 100 рублей за доллар уже в начале будущего года. Стоит ли всерьез опасаться таких страшных прогнозов? Этот волнующий всех вопрос журналист MSK1.RU задал экспертам финансового рынка.

«Не нужно забирать деньги с депозитов ради покупки валюты»

— Сегодняшнее ослабление рубля выглядит как управляемый процесс. Девальвация укладывается в прогнозный диапазон, поэтому экстренных мер власти пока не предпринимают, — считает управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев. — Для бюджета и экспорта это даже имеет положительный эффект: слабый рубль увеличивает рублевые доходы государства и компаний, работающих на внешних рынках.

— Не всё, что хорошо для государства, хорошо для рядового россиянина. Ему опять закупаться валютой, пока не подорожала еще больше?

— Не нужно паники! Снижение ставок по депозитам действительно делает хранение средств в банках менее доходным. Но при этом ограничивает интерес к спекулятивным валютным покупкам. Фактически у граждан остается больше причин продолжать держать сбережения в рублях, особенно учитывая текущие ограничения на валютный рынок. Думаю, такой взвешенный подход позволит пройти диапазон 90–95 рублей за доллар относительно спокойно. Хотя когда ускорится движение доллара к 100 рублям, Минфин и Банк России будут вынуждены подключать дополнительные меры.

«Подорожает и импорт, и российская продукция»

— Централизованные меры по ослаблению рубля говорят о том, что необходимо срочно восполнять дефицит бюджета за счет больших доходов от экспорта, объясняет логику ослабления рубля руководитель департамента поддержки клиентов и продаж финансовой компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. — По итогам недели я прогнозирую падение рубля до 85–86 за доллар.

— А чего ждать обычным россиянам? Очередного подорожания импорта?

— Да, импорт станет очень дорогим. Я ожидаю роста цен на иностранную технику и электронику, а также на продукцию российских производителей с высоким содержанием импортных составляющих. Есть и другой риск — снижение привлекательности рубля и рублевых инструментов для сохранения и приумножения капитала. Отсюда возросший интерес к иностранным валютам (в августе население купило на 27% валюты больше, чем месяцем ранее), который усиливается благодаря отмене обязательных лимитов по продаже выручки для экспортеров.

Главная угроза — удержат ли власти курс рубля

— Знаете, озвученные властями ожидания курса в 100 рублей за доллар к октябрю и заверения в полной контролируемости процесса вызывают у меня смешанные чувства, — говорит финансовый советник, основатель компании Vedeneeva Consulting Group Анна Веденеева. — С одной стороны, действительно, фактор скорого снижения ключевой ставки Центробанка уже заложен в цену, а ослабление рубля является логичным следствием текущей денежно-кредитной политики, направленной на стимулирование кредитования и экономической активности. В этом смысле девальвацию и правда можно назвать запланированной. Однако тезис о полном контроле выглядит излишне оптимистичным.

— То есть власти сегодня не могут полностью контролировать куря рубля, несмотря на все заверения?

— Мировая практика показывает, что управляемые курсовые режимы часто сталкиваются с непредвиденными обстоятельствами. Будь то резкое падение цен на нефть или новые геополитические потрясения.

— Что будет с гражданами и бизнесом, когда доллар пробьет потолок в 100 рублей?

— Угроза и для рядовых граждан, и для бизнеса очевидна. Во-первых, это ускорение инфляции из-за роста цен на импорт. Во-вторых, снижение реальных доходов и уровня жизни населения. Угроза подорожания доллара высока, но главный вопрос — в способности властей удержать этот процесс в заявленных «рамках». Пока же складывается впечатление, что для правительства это не угроза, а скорее плановая коррекция.