Новые санкции США полностью обрушат экономику России? Что будет с курсом рубля, ценами на нефть и импортом

Что доллар снова нам готовит? Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Администрация Дональда Трампа усиливает давление на европейских союзников, требуя полного отказа от российских нефти и газа в обмен на ужесточение санкций против России. Министр энергетики США Крис Райт в интервью Financial Times заявил, что европейские страны должны прекратить закупать российские энергоносители, если они хотят, чтобы Вашингтон пошел на дальнейшие меры для экономического ослабления России.

Министр энергетики США считает, что решающим ударом по российской экономике может стать введение дополнительных пошлин для стран, продолжающих закупать российскую нефть.

В качестве конкретных мер, способных оказать максимальное давление на российскую экономику, Крис Райт предлагает рассмотреть следующие варианты.

Введение прогрессивных пошлин на российскую нефть. Пошлины должны быть не фиксированными, а прогрессивными, то есть увеличиваться в зависимости от объемов закупаемой нефти. Это создаст стимул для стран снижать зависимость от российских энергоносителей и искать альтернативные источники поставок. Например, пошлина может начинаться с 10% при закупке до 50% от прежнего объема и увеличиваться до 50% при сохранении прежних объемов.

Создание «коалиции покупателей». США могли бы сформировать коалицию стран, которые готовы полностью отказаться от российской нефти. Эти страны могли бы совместно закупать нефть у других поставщиков и оказывать давление на оставшихся покупателей российской нефти, чтобы те присоединились к коалиции.

Введение вторичных санкций против компаний, торгующих российской нефтью. США могли бы вводить санкции против компаний из третьих стран, которые продолжают активно торговать российской нефтью, несмотря на санкции. Это создало бы дополнительные риски для этих компаний и заставило бы их пересмотреть свою политику в отношении России.

Ограничение доступа России к финансовым рынкам. На это будут направлены санкции из 19-го пакета Евросоюза против банков из стран Центральной Азии, пишет Bloomberg. Страны Евросоюза рассматривают возможность впервые применить меры за обход своих санкций против Казахстана.

— Новые санкции США и Евросоюза будут носить точечный характер, но их эффект нельзя недооценивать. Главная цель Запада — ограничить экспортные доходы России от нефти и газа, — объясняет MSK1.RU президент Ассоциации инвестиционных советников Юлия Кузнецова. — Теоретически введение дополнительных пошлин для стран, покупающих российскую нефть, может снизить валютную выручку, но полностью «обрушить» экономику России эти меры не способны: Россия диверсифицировала маршруты поставок, активно торгует с Китаем, Индией, Турцией и многими иными странами. Китай и Индия вряд ли поддержат санкционные инициативы США и Евросоюза. Их стратегический интерес — стабильные и дешевые поставки энергоресурсов. Для Пекина и Дели российская нефть — это элемент энергетической безопасности и фактор конкурентоспособности экономики. Поэтому мы увидим скорее углубление расчетов в национальных валютах и рост взаимной зависимости, чем отказ от сотрудничества. Кстати, любая попытка ограничить российские поставки повышает риски дефицита сырья на мировом рынке.

— А что будет, как полагаете, с рублем? Уже после слов Трампа о «новой волне» санкций российская валюта резко пошла вниз. Падение продолжится?

— Думаю, доллар способен протестировать диапазон 95–98 рублей, однако резкой девальвации ждать не стоит. Сохраняется положительное сальдо торгового баланса России и высокий уровень нефтегазовых доходов бюджета.

— Новые санкции коснутся нефти и газа. А что будет с «бытовым» импортом? Ведь до сих пор появляются новости, что в Россию вот-вот кто-то из ушедших брендов вернется — то Starbucks, то Uniqlo.

— Если мы сейчас говорим о возможном возвращении брендов, это очень преждевременная история. Бренды уходили из России не только из-за желания уйти, но и потому что страна того или иного бренда вводила экспортные запреты. То есть вводились запреты на экспорт из этой страны определенных товарных позиций. И все эти запреты, все эти санкционные ограничения на определенные группы товаров страны не снимают! — объясняет завкафедрой «Владельческое управление» Международного НИИ проблем управления (МНИИПУ) Раиса Донская. — Прекрасно, что, например, какой-то корейский автомобильный бренд хочет вернуться на наш рынок. Но если в Корее действуют ограничения на экспорт автомобилей в Россию, то этот бренд ничего не может сделать, даже если он это очень сильно желает вернуться.

— Получается, пока не произойдет снятия санкций (а все говорит об обратном), надеяться на улучшение ситуации с импортом не приходится?

— По примерам с другими странами видно, что санкции одним махом не снимут, даже когда будут достигнуты какие-то соглашения по поводу текущих военных действий. Плюс таможенное экспортное регулирование, как я уже говорила, в любом случае превалирует над желанием брендов вернуться. Кстати, производитель на самом деле в этой ситуации вообще совершенно не страдает. Потому что даже при наличии параллельного импорта в Россию, какая ему разница, куда он это продал — напрямую в России или в другое государство. Он получил свою прибыль.