Экономика В Ярославской области вновь повысят плату за капремонт. Сколько придется платить

В Ярославской области вновь повысят плату за капремонт. Сколько придется платить

Публикуем актуальную сумму за метр

303
В Ярославской области поднимется плата за капремонт | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославской области поднимется плата за капремонт | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области поднимется плата за капремонт

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области на 4 рубля повысят плату за капремонт. Как уточнили в Региональном фонде содействия капремонту Ярославской области 9 сентября, подъем платы обусловлен повышением стоимости стройматериалов и услуг рабочих. С 1 января 2026 года он будет составлять 14 рублей 60 копеек за метр.

«Это позволит увеличить запланированные региональной программой объемы выполнения ремонтов на ближайший трехлетний период», — сообщили в пресс-службе Фонда.

В 2025 году плата за капремонт составляет 10,61 рубля с квадратного метра площади.

Кроме того, по информации Фонда содействия капремонту взносы будут расти ближайшие три года.

«Постановлением также утверждён размер минимального взноса и на будущие периоды: в 2027 году он составит 15 рублей 30 копеек, в 2028 году — 16 рублей 13 копеек», — сообщили в Фонде.

Напомним, последний раз плату за капремонт повышали с 1 января 2025 года. Стоимость увеличили с 9,97 рубля до 10,61 рубля.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
