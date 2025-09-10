В Ярославской области вновь повысят плату за капремонт. Сколько придется платить

В Ярославской области поднимется плата за капремонт Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области на 4 рубля повысят плату за капремонт. Как уточнили в Региональном фонде содействия капремонту Ярославской области 9 сентября, подъем платы обусловлен повышением стоимости стройматериалов и услуг рабочих. С 1 января 2026 года он будет составлять 14 рублей 60 копеек за метр.

«Это позволит увеличить запланированные региональной программой объемы выполнения ремонтов на ближайший трехлетний период», — сообщили в пресс-службе Фонда.

В 2025 году плата за капремонт составляет 10,61 рубля с квадратного метра площади.

Кроме того, по информации Фонда содействия капремонту взносы будут расти ближайшие три года.

«Постановлением также утверждён размер минимального взноса и на будущие периоды: в 2027 году он составит 15 рублей 30 копеек, в 2028 году — 16 рублей 13 копеек», — сообщили в Фонде.