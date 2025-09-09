В два этапа. Власти рассказали, как (и насколько) повысят пенсии в 2026 году

Стало известно, когда в 2026 году пройдет индексация пенсий — и кого она затронет. Подробности ТАСС рассказал Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Рост пенсий пройдет в два этапа: 1 февраля (на уровень фактической инфляции) и 1 апреля. При этом вторая индексация предполагается выше уровня инфляции. Однако конкретные цифры пока неизвестны.
«В зависимости от возможности бюджета Социального фонда», — пояснил Нилов.
Уровень фактической инфляции правительство посчитает в январе. После этого можно будет говорить о суммах будущих повышений.
«Обращаю внимание, что теперь индексация касается и работающих пенсионеров тоже», — подчеркнул Ярослав Нилов.
Он рассказал и о социальных пенсиях: их проиндексируют 1 апреля. Особая индексация есть и у военных пенсий — она привязана к индексации должностных окладов военнослужащих. Ее в этом году проведут 1 октября.