Экономия В два этапа. Власти рассказали, как (и насколько) повысят пенсии в 2026 году

В два этапа. Власти рассказали, как (и насколько) повысят пенсии в 2026 году

Многое зависит от бюджета Социального фонда

88
Пенсии поднимут дважды | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUПенсии поднимут дважды | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Пенсии поднимут дважды

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Стало известно, когда в 2026 году пройдет индексация пенсий — и кого она затронет. Подробности ТАСС рассказал Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Рост пенсий пройдет в два этапа: 1 февраля (на уровень фактической инфляции) и 1 апреля. При этом вторая индексация предполагается выше уровня инфляции. Однако конкретные цифры пока неизвестны.

«В зависимости от возможности бюджета Социального фонда», — пояснил Нилов.

Уровень фактической инфляции правительство посчитает в январе. После этого можно будет говорить о суммах будущих повышений.

«Обращаю внимание, что теперь индексация касается и работающих пенсионеров тоже», — подчеркнул Ярослав Нилов.

Он рассказал и о социальных пенсиях: их проиндексируют 1 апреля. Особая индексация есть и у военных пенсий — она привязана к индексации должностных окладов военнослужащих. Ее в этом году проведут 1 октября.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
