Какой будет пенсия, если никогда не работать: сумма

Платить начнут позже, чем остальным

Выплаты автоматически увеличат до прожиточного минимума | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВыплаты автоматически увеличат до прожиточного минимума | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Выплаты автоматически увеличат до прожиточного минимума

Источник:
Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Те, кто никогда не работал и не получал белую зарплату, могут рассчитывать только на социальную пенсию. В 2025 году в России она составляет 8824 рубля.

Эти деньги начинают выплачивать на пять лет позже обычной страховой пенсии: в 2026 году это 69 лет для мужчин и 64 года для женщин, в 2028 году и далее — 70 лет для мужчин и 65 лет для женщин. Об этом РБК рассказала 7 сентября исполнительный директор «СберНПФ» Алла Пальшина.

Социальную пенсию по старости получают граждане без трудового стажа, набравшие трудового стажа менее 15 лет и заработавшие менее 30 пенсионных баллов. Также ее выплачивают детям в связи с потерей кормильца и получением инвалидности.

При этом если совокупный доход человека не дотягивает до прожиточного минимума пенсионера (ПМП), то выплату увеличивают до этого показателя с помощью социальной доплаты. Федеральный ПМП в 2025 году составляет 15 250 рублей. Если в регионе, где проживает пенсионер, этот показатель выше, пенсию поднимают до регионального минимума.

ПО ТЕМЕ
Кира Черных
корреспондент
НПФ Социальная пенсия Белая зарплата
