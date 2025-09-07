Какой будет пенсия, если никогда не работать: сумма

Выплаты автоматически увеличат до прожиточного минимума Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Те, кто никогда не работал и не получал белую зарплату, могут рассчитывать только на социальную пенсию. В 2025 году в России она составляет 8824 рубля.

Эти деньги начинают выплачивать на пять лет позже обычной страховой пенсии: в 2026 году это 69 лет для мужчин и 64 года для женщин, в 2028 году и далее — 70 лет для мужчин и 65 лет для женщин. Об этом РБК рассказала 7 сентября исполнительный директор «СберНПФ» Алла Пальшина.

Социальную пенсию по старости получают граждане без трудового стажа, набравшие трудового стажа менее 15 лет и заработавшие менее 30 пенсионных баллов. Также ее выплачивают детям в связи с потерей кормильца и получением инвалидности.