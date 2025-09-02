НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Госдуме спрогнозировали, какой станет ключевая ставка осенью

Ее показатель будет зависеть от инфляции

Ключевая ставка держалась на рекордном уровне в 21% с октября 2024 года | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUКлючевая ставка держалась на рекордном уровне в 21% с октября 2024 года | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Ключевая ставка держалась на рекордном уровне в 21% с октября 2024 года

Источник:
Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В сентябре ключевая ставка Банка России может снизиться. Подробности об этом рассказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Не больше чем на 100 базисных пунктов, я думаю… Я прогнозирую, что снижение будет более аккуратным», — цитирует Аксакова РИА Новости.

Он связывает прогноз по ключевой ставке с наличием разнонаправленного движения цен. По словам депутата, есть группы товаров, которые выросли в цене, поэтому Центробанк будет наблюдать за тем, как это повлияет на инфляционный процесс.

Кроме того, «инфляция довольно быстрыми темпами снижается». Поэтому Аксаков прогнозирует снижение ключевой ставки до 17% на фоне инфляции.

Ключевая ставка держалась на рекордном уровне в 21% с октября 2024 года. Регулятор не снижал показатель в течение семи месяцев, ожидая замедления инфляции и улучшения экономической ситуации, что позволит начать постепенно снижать ставку. Первый сдвиг в сторону снижения произошел в июне, тогда показатель упал до 20%. А в июле ключевую ставку снизили до 18%.

Также ЦБ уточнил «нейтральный сигнал» относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Подробнее о том, что будет происходить с показателем ключевой ставки до 2026 года, мы рассказали здесь.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Ключевая ставка Центробанк Экономика Инфляция
