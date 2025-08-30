Готовьтесь раскошелиться: какие товары подорожали сильнее всего в августе

Стоимость многих товаров на бирже сильно изменилась Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Сорта кофе робуста и арабика стали самыми подорожавшими товарами в мире в августе. Подешевели больше всех пиломатериалы, медь и сок, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов.

За месяц кофе сорта робуста подорожал в 1,5 раза, а арабика выросла в цене на 29%. Сахар стал дороже на 4,9% на лондонской бирже.

Самым подорожавшим металлом в мире стал неодим. Он вырос сразу на 29%. Литий прибавил 9,2%, а молибден — 7,7%, пишет РИА Новости.

Наиболее подешевевшим в мире товаром в августе стали пиломатериалы: их цена снизилась на 19,2%. Следом идет медь, которая подешевела на 18,3%. Третье место занял апельсиновый сок, за месяц потерявший 13,7% от стоимости.