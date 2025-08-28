НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +9

0 м/c,

 752мм 82%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,44
EUR 93,34
Размер пенсий в Ярославской области
Что известно о сгоревшем доме-памятнике
Затопило многоэтажку
Ярославский бренд покорил Россию
Обзор цен на цветы перед 1 сентября
Какие обследования пройти осенью
Напал на девушку
Приехала звезда «Папиных дочек»
Погибла в тройном ДТП с фурой
Сколько нужно отдавать за ипотеку
Экономика В России снизилась стоимость жилья: где и на сколько

В России снизилась стоимость жилья: где и на сколько

Эксперты назвали причины такой тенденции

232
4 комментария
Вторичное жилье оказалось выгоднее | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВторичное жилье оказалось выгоднее | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Вторичное жилье оказалось выгоднее

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В трети регионов России подешевело жилье. Тенденция касается вторичного рынка. По данным ЦБ, во втором квартале этого года (апрель — июнь) средняя цена за квадратный метр снизилась в 27 из 83 регионов, где доступна статистика. Об этом сообщают «Известия».

Где упали цены

Наибольшее падение зафиксировано в Калужской области — на 10% (до 92 тысяч рублей за квадратный метр). В Краснодарском крае цены снизились на 9% (до 175,5 тысяч), а в Мурманской области — на 5% (до 84 тысяч). Также среди регионов с подешевевшим жильем — Тверская область, Еврейская АО, Калмыкия и Тыва.

Падение затронуло и другие субъекты, включая Санкт-Петербург, Адыгею, Карелию, Астраханскую, Нижегородскую области и Северную Осетию. Среди крупных городов значительнее всего подешевело вторичное жилье в Нижнем Новгороде, Челябинске, Омске и Ростове-на-Дону, отметил Сергей Зайцев, директор по продажам компании «Этажи».

Вопреки общей тенденции, Москва и Подмосковье продолжают дорожать. В столице средняя цена за квадратный метр вторичного жилья выросла на 5% (до 376,7 тысяч), а в Московской области — на 1% (до 171,8 тысяч).

Эксперты отмечают, что снижение стоимости на вторичном рынке может быть связано с изменением спроса и экономической ситуацией в регионах. Однако тенденция пока не стала повсеместной — остается немало областей, где цены остаются стабильными или даже растут. В отличие от прошлого года, когда цены на вторичном рынке снизились лишь в 11 регионах, в этом году падение стало более масштабным — сразу в 27 субъектах.

Причины

Ключевой причиной снижения цен стал слабый спрос на фоне рекордно высокой ключевой ставки ЦБ, которая большую часть второго квартала держалась на уровне 21%. Поскольку льготная ипотека на вторичное жилье не распространяется, покупатели массово переключились на новостройки, где действуют госпрограммы, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Только в июне ЦБ начал смягчать политику, снизив ставку до 20%, а в июле — до 18%. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы оживить рынок вторички. Продавцы, понимая, что покупатели не готовы брать дорогие кредиты, были вынуждены снижать цены, особенно если хотели побыстрее продать квартиру.

Прогнозы

Если ключевая ставка продолжит снижаться, ипотека станет доступнее, и часть покупателей может вернуться на вторичный рынок. Как считает владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский, это приведет к:

  • снижению спроса на новостройки (из-за уменьшения ценового разрыва);

  • возможному восстановлению цен на вторичку вслед за ростом покупательской активности.

Гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости «Флип» Евгений Шавнев уточняет, что девелоперы ограничены в маневрах с ценами из-за высокой себестоимости строительства. Это может вызвать небольшой отток клиентов, но пока льготные программы поддержат спрос на новостройки, резкого кризиса в сегменте не ожидается.

Таким образом, вторичный рынок может вскоре стабилизироваться, но дальнейшая динамика будет зависеть от ставок ЦБ и экономической ситуации в регионах.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Квартира Ипотека Цена
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
А всё бухтели, что будет только дорожать. Врали!!! Как, впрочем, и всегда.
Гость
47 минут
снижение не очём, это ничего не изменит.Лапшу на уши вешают, квартиру лет 10 не выгодно брать будет. Ну или пока зарплаты не поднимут
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Не уходя в глухую оборону». HR-директор объяснила, как отвечать на самый неудобный вопрос
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Без пробок и толчеи в автобусах? Удобно ли на речном трамвае добираться на работу в Ярославле — обзор
Варвара Киселёва
корреспондент
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление