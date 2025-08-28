В России снизилась стоимость жилья: где и на сколько

Вторичное жилье оказалось выгоднее Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В трети регионов России подешевело жилье. Тенденция касается вторичного рынка. По данным ЦБ, во втором квартале этого года (апрель — июнь) средняя цена за квадратный метр снизилась в 27 из 83 регионов, где доступна статистика. Об этом сообщают «Известия».

Где упали цены

Наибольшее падение зафиксировано в Калужской области — на 10% (до 92 тысяч рублей за квадратный метр). В Краснодарском крае цены снизились на 9% (до 175,5 тысяч), а в Мурманской области — на 5% (до 84 тысяч). Также среди регионов с подешевевшим жильем — Тверская область, Еврейская АО, Калмыкия и Тыва.

Падение затронуло и другие субъекты, включая Санкт-Петербург, Адыгею, Карелию, Астраханскую, Нижегородскую области и Северную Осетию. Среди крупных городов значительнее всего подешевело вторичное жилье в Нижнем Новгороде, Челябинске, Омске и Ростове-на-Дону, отметил Сергей Зайцев, директор по продажам компании «Этажи».

Вопреки общей тенденции, Москва и Подмосковье продолжают дорожать. В столице средняя цена за квадратный метр вторичного жилья выросла на 5% (до 376,7 тысяч), а в Московской области — на 1% (до 171,8 тысяч).

Эксперты отмечают, что снижение стоимости на вторичном рынке может быть связано с изменением спроса и экономической ситуацией в регионах. Однако тенденция пока не стала повсеместной — остается немало областей, где цены остаются стабильными или даже растут. В отличие от прошлого года, когда цены на вторичном рынке снизились лишь в 11 регионах, в этом году падение стало более масштабным — сразу в 27 субъектах.

Причины

Ключевой причиной снижения цен стал слабый спрос на фоне рекордно высокой ключевой ставки ЦБ, которая большую часть второго квартала держалась на уровне 21%. Поскольку льготная ипотека на вторичное жилье не распространяется, покупатели массово переключились на новостройки, где действуют госпрограммы, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Только в июне ЦБ начал смягчать политику, снизив ставку до 20%, а в июле — до 18%. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы оживить рынок вторички. Продавцы, понимая, что покупатели не готовы брать дорогие кредиты, были вынуждены снижать цены, особенно если хотели побыстрее продать квартиру.

Прогнозы

Если ключевая ставка продолжит снижаться, ипотека станет доступнее, и часть покупателей может вернуться на вторичный рынок. Как считает владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский, это приведет к:

снижению спроса на новостройки (из-за уменьшения ценового разрыва);

возможному восстановлению цен на вторичку вслед за ростом покупательской активности.

Гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости «Флип» Евгений Шавнев уточняет, что девелоперы ограничены в маневрах с ценами из-за высокой себестоимости строительства. Это может вызвать небольшой отток клиентов, но пока льготные программы поддержат спрос на новостройки, резкого кризиса в сегменте не ожидается.