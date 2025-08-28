Ставка будет 16%, а в следующем году — 12? Центробанк радует прогнозами, но так ли всё хорошо?

На Центробанк все надежды Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Банк России оказался даже смелее самых смелых прогнозистов. Ключевая ставка может снизиться до 12 процентов уже к концу следующего года, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган. Сейчас ключевая ставка, напомним, составляет 18 процентов, однако уже на ближайшем заседании, 12 сентября, она может быть снижена сразу до 16 процентов. По крайней мере, такой прогноз дали в интервью MSK1.RU инвестиционный банкир, профессор Евгений Коган и инвестиционный советник Юлия Кузнецова.

За последний год словосочетание «ключевая ставка» выучили все, даже люди, далекие от экономики. Ведь показатель этот напрямую влияет на жизнь каждого. Центробанк трижды сохранял ключевую ставку в 21 процент годовых, даже не рассматривая сценарии с понижением. Объясняли это тем, что жесткая денежно-кредитная политика была необходима для сдерживания инфляции и стабилизации финансовой системы.

Однако по мере замедления инфляции (по крайней мере, в официальных отчетах) Центробанк начал постепенно смягчать денежно-кредитную политику. В июне ключевая ставка была снижена до 20 процентов, а в июле — сразу до 18.

И если экономическая ситуация будет развиваться в соответствии с базовым сценарием, то ставку будут снижать и дальше, подтверждает Ганган. Однако регулятор подчеркивает, что это не окончательное решение, и намерен действовать осторожно, учитывая сохраняющиеся проинфляционные риски. В первую очередь связанные с геополитической обстановкой.

— Какие конкретно геополитические риски сейчас для России самые опасные? Что может замедлить снижение ключевой ставки?

— Для Центробанка важна прежде всего возможность переукрепления рубля, если будет мирный процесс, — говорит Евгений Коган. — Второе: чем серьезнее будет мирный процесс, тем быстрее пойдут притоки капиталов в Россию. И самое главное, какая будет бюджетная политика, будет ли она стимулирующая или нет. Для Центробанка именно это очень важный момент: с точки зрения экономики это означает только одно — бюджет будет снова накачивать экономику деньгами, финансируя военных, или не будет.

— А потенциальная отмена санкций разве сейчас не стоит на повестке дня?

— До отмены санкций еще пока очень далеко. На повестке дня может всё что угодно стоять. А есть реалии.

— Но что конкретно заставляет Центробанк так быстро снижать ключевую ставку? Значит ли это, что в экономике всё хорошо?

— С точки зрения Центробанка всё еще существует достаточно большое количество проинфляционных рисков. В частности, инфляционные ожидания бизнеса немножко выросли. Плюс геополитика, конечно. То есть Центробанк считает, что риски еще достаточно серьезные. Но вот поэтому, если он готов расщедриться в сентябре на 200 пунктов [с 18 до 16 процентов], это будет аттракцион неслыханной щедрости, по его мнению, — говорит Коган.

— А при каких условиях снижение ключевой ставки всё же замедлится? Повлиять должна геополитика или экономика?

— В перспективе до конца 2025 года ставка, вероятно, будет снижаться плавно, но без резких шагов. Основная цель Центробанка — вернуть инфляцию в целевой диапазон и при этом не допустить перегрева экономики, — говорит Юлия Кузнецова.

— Что конкретно снижение ключевой ставки даст населению и бизнесу?

— Снижение ставки станет позитивным сигналом для бизнеса и населения, — говорит Кузнецова. — Стоимость заимствований уменьшится: кредиты для компаний и ипотеки для граждан станут чуть доступнее. Это оживит инвестиционную активность и поддержит потребительский спрос, который в последние месяцы был сдержан. Особенно важно это для малого и среднего бизнеса, где доступность финансирования напрямую влияет на развитие и занятость.

Однако слишком быстрое снижение несет и риски. Удешевление денег может вновь разогреть спрос и оказать давление на инфляцию, особенно если рубль останется под давлением внешнеэкономических факторов. Поэтому Центробанк будет балансировать между стимулированием экономики и удержанием ценовой стабильности.