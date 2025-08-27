А что, так можно было? В России стремительно дешевеют продукты — разбор

Уже несколько недель в России дешевеют продукты Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В России на протяжении нескольких недель фиксируется дефляция. На первый взгляд, достаточно необычное явление. Мы привыкли слушать рассказы о том, что товары дорожают, и сами же в этом убеждаемся. Но в последнее время, судя по официальной информации, ситуация обстоит с точностью до наоборот. В этом материале наши коллеги из 72.RU разбираются, что происходит и чего ждать в дальнейшем.

Что происходит?

Со второй половины июля в России наблюдается дефляция — снижение общего уровня цен. В августе тенденция продолжалась. Дешевеют продовольственные товары, в том числе и плодоовощная продукция.

— Сработал эффект высоких процентных ставок, которые привели к сокращению денежной массы и к тому, что спрос на потребительском и инвестиционном рынках стал снижаться. Уменьшился спрос на деньги. Это ведет к тому, что инфляция стала меньше, — говорит в беседе с корреспондентом 72.RU Николай Кульбака, экономист.

Собеседник обращает внимание, что практически каждое лето инфляция в стране либо сокращается, либо начинается дефляция. По его словам, это нормальная практика.

— Мы говорим о дефляции, в данном случае — об индексе потребительских цен. Это всё потребительские товары, включая продукты питания. Овощи и фрукты летом начинают стремительно дешеветь, потому что сезон. Это влияет на общий уровень цен. Получается, что-то дорожает, а что-то дешевеет. Скажем, бензин продолжает дорожать. Разброс очень большой. В среднем, получается, идет небольшое удешевление несколько недель. Но пока ничего такого сверхъестественного, — продолжает экономист.

Как отмечает Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, в России столько времени была галопирующая инфляция, что теперь снижение цен, связанное с потоком продуктов нового урожая, воспринимается как чудо. Он обращает внимание, что такие чудеса мы уже неоднократно в последние годы наблюдали. Главное, по его словам, чтобы это чудо перешло хотя бы в стабильность цен в ближайшие 12 месяцев, а не в обычное повышение.

— Стабилизация курса рубля привела к тому, что цены затормозились в своем росте. Это показывает, что не высокая ставка Центрального банка, но устойчивость курса национальной валюты, а перед этим укрепление рубля являются средством сдерживания и даже, может быть, обнуления на момент какой-то инфляции, — рассуждает эксперт.

Что дальше?

Дальнейшая ситуация, по предположению Колташова, в больше степени будет зависеть от курса.

— Если будет избран курс сохранять стабильный рубль, что было бы правильно, то мы увидим умеренную инфляцию. Если будет произведено ослабление рубля, на чем отчаянно настаивали неолиберальные экономисты на Петербургском международном экономическом форуме, доказывая, что новое, довольно серьезное ослабление рубля — вот инструмент, который оживит финансовую сферу, даст какие-то импульсы чему-то, мы в таком случае получим новый галоп инфляции, — предполагает экономист.