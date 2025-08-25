Цены на такси в России вырастут на треть, а качество станет хуже — причины

С 1 марта 2026 года россиянам придется платить за такси на 30% больше — такой прогноз дали эксперты отрасли и представители профсоюзов «Газете.ru». Причиной станет вступление в силу требований об использовании для перевозок только отечественных или локализованных иностранных автомобилей.
Проблема усугубляется тем, что около 80% таксопарков используют машины, взятые в лизинг. По окончании договоров аренды эти автомобили придется исключить из реестра такси, а вернуть их обратно уже не получится — они не соответствуют новым требованиям.
Эксперты отмечают, что высокие ставки ЦБ уже сейчас вынуждают перевозчиков реже обновлять автопарк. После введения новых правил ситуация ухудшится еще больше: многим водителям придется полностью менять автомобили, что приведет к сокращению числа доступных машин и ухудшению качества услуг.
Ожидается, что рост цен затронет все сегменты рынка — от экономных поездок до премиальных сервисов. Особенно сложная ситуация сложится в регионах, где альтернативные варианты транспорта развиты слабее, чем в столице. Водителям же, по прогнозам аналитиков, придется либо увеличивать рабочие часы, либо искать другую работу.
При этом качество услуг, скорее всего, ухудшится. Из-за новых требований многим водителям придется заменить машины, а часть из них вообще вылетит из реестра перевозчиков.
Работать в такси становится все менее выгодно — сегодня, чтобы заработать 100 тысяч рублей чистыми даже в Москве, нужно ездить по 13 часов в сутки 6 дней в неделю. Эксперты опасаются, что после введения новых правил ситуация станет еще сложнее.