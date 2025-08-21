Снять деньги станет сложнее: из-за чего банки ограничат лимиты уже осенью

Теперь использование банкомата в непривычное время суток будет подозрительным Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Центробанке определили девять признаков операций, которые указывают на мошеннические действия. С 1 сентября кредитные организации будут проверять клиентов и ограничивать снятие наличных через банкоматы, если заметят что-то из этого списка. Рассказываем подробнее, что относится к подозрительным признакам, в материале.

«С 1 сентября 2025 года банки обязаны будут оценивать, не совершает ли операцию постороннее лицо или клиент под воздействием злоумышленников», — говорится в сообщении ЦБ.

Подозрительным считается нетипичное поведение человека во время снятия наличных

Использование банкомата в непривычное время суток;

запрос на необычную сумму или обращение к устройству в неожиданном для клиента месте;

снятие наличных в течение суток после получения кредита;

увеличение лимита на выдачу средств;

перевод свыше 200 тысяч рублей через СБП между своими счетами в разных банках или досрочное закрытие вклада на аналогичную сумму.

В ЦБ подчеркнули, что банки будут обращать внимание на то, как часто и каким образом клиент общается с ними. К примеру, если у клиента за несколько часов до операции увеличилось количество звонков и сообщений, в том числе из мессенджеров, с новых номеров.

Признаки риска

Если вы изменили номер телефона для входа в интернет-банк. Если операторы связи сообщили, что характеристики вашего телефона изменились. Если на вашем телефоне есть вирусы. Если вы обратились за средствами не с карты, а, например, через QR-код или цифровую карту.

Эти вещи могут указывать на то, что кто-то пытается получить доступ к вашему интернет-банку без вашего разрешения. Для токенизированных карт установлены отдельные параметры.

Токенизированная карта — это карта, для которой реальные данные (номер, срок действия и код безопасности) заменены на уникальный цифровой идентификатор — токен.

Токен действует как защищенный идентификатор и используется для транзакций без раскрытия настоящих данных карты. Он привязан к конкретному устройству и торговой точке, что значительно снижает риски мошенничества.