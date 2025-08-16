ФАС предлагает снижать цены в ручном режиме до 2030 года. Продукты станут дешевле?

Говорят, что снижение цен на овощи и фрукты уже началось Источник: Лина Саитова / 116.RU

ФАС России хочет, чтобы ей разрешили заключать соглашения о стабилизации цен до начала 2030 года. Каждое такое соглашение — это, естественно, снижение цен на какой-то конкретный продукт или на какой-то конкретной территории в «ручном режиме». ФАС сообщает, что сейчас такие соглашения действуют в 70 из 89 регионов, в них участвуют 259 производителей и 63 оптовые организации.

Судя по официальной статистике, «ценовых» соглашений всё больше. Еще к концу марта они были лишь в 50 регионах, в них участвовали лишь 159 производителей. Как видно, за четыре месяца это число почти удвоилось.

ФАС не нарадуется: в тех регионах, где соглашений нет, цены растут быстрее. Правда, далеко не все эксперты рады инициативе. Подробности — в материале MSK1.RU.

Временный характер

— Попытки стабилизировать цены административными методами, включая блокировки и ограничения, дают лишь краткосрочный эффект, — сомневается президент Ассоциации инвестиционных советников Юлия Кузнецова. — Рынок быстро находит обходные пути, а рост цен возвращается через 1–2 месяца. Главная причина — давление издержек производителей: логистика, сырье, курс валют, стоимость заимствований. Пока эти факторы не меняются, любые меры будут носить временный характер.

На рынке почти не осталось малого и среднего бизнеса

Бывший замминистра сельского хозяйства России, доктор экономических наук, профессор Леонид Холод в беседе с MSK1.RU также отметил, что «ценовые» соглашения — всего лишь один из инструментов в имеющемся арсенале ФАС. Пусть и самый безобидный. Однако, как показывает опыт стран с развитой рыночной и конкурентной экономикой, таких инструментов может быть великое множество.

— В западных странах есть сложнейшая система регуляции цен. У американцев, например, притом что у них огромная экономика, гигантскую долю на рынке имеют малые и средние хозяйства. И они создают такую конкурентную массу, которая просто не допускает какого-то ценового ажиотажа. Представьте: где-то кто-то с ума сошел, поднял цену на курятину. Все остальные скажут: «Ну и дурак». И будут продавать с небольшой прибылью, но дешевле, а тот, кто взвинтил цены, разорится. Так это работает.

— А в России такой конкуренции на рынке добиться пока невозможно?

— У нас сектор малого из среднего бизнеса на рынке представлен, мягко говоря, не очень хорошо. Поэтому и больше возможностей для какого-либо манипулирования ценами.

У них существует развитая система рыночной информации. Казалось бы, ерунда ерундой, но на самом деле все товаропроизводители в легком доступе к информации: сколько чего продается, почем, где. Я вас уверяю, это серьезная антимонопольная штука, которая защищает рынок от ценовых стрессов, как у нас был, например, с гречкой или с яйцами. Когда в нормальных рыночных условиях вдруг начался ажиотаж с жутким ростом цен.

— Но всё же на Западе государство, выходит, тоже позволяет себе регулировать цены?

— На Западе много чисто рыночных механизмов. И если государство вмешивается в ценообразование, то оно просто балансирует интересы гигантской массы потребителей и гигантской массы производителей, а не каких-то отдельных производителей.

На Западе существуют серьезные интервенционные системы. Допустим, при снижении цен ниже какого-то уровня государство начинает закупать продукцию. А если цены вдруг начинают бешено расти, то, соответственно, государство эти товары распродает и таким образом физически регулирует спрос и предложение. Примерно так же, как в более-менее спокойной ситуации наш Центральный банк вел себя на валютном рынке.

— Ну а ценовые соглашения, которыми так гордится ФАС, разве могут заменить такую сложную систему ценового регулирования?

— За неимением другого сгодится и такая мера. Знаете, это всё же лучше, чем установление каких-то там, знаете, административных цен, как некоторые предлагают. Я работал в Министерстве хозяйства еще при социализме. И вот как раз в ценовом отделе, вот мы там устанавливали цены. Поверьте: не хотелось бы к этому вернуться. В СССР очень много всего производилось, гораздо больше, чем сейчас, но магазины были не очень полными как раз по этой причине — административные цены, — говорит профессор Холод.

— Продление ценовых соглашений поможет смягчить рост цен в отдельных регионах, но без макроэкономической стабилизации и снижения издержек производств долгосрочного эффекта ожидать не стоит, — уверена Кузнецова. — Это скорее «пластырь» на системную проблему, чем ее решение. Нужно стимулировать конкуренцию, чтобы бизнесу было выгодно снижать цены, а не удерживать их административно, и стабилизировать валютный рынок, так как именно волатильный рубль напрямую разгоняет цены.