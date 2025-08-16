Ставки по вкладам и накопительным счетам рухнули. Что делать с деньгами?

Можно ли накопить, вот в чем вопрос Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

После решения Центробанка РФ снизить ключевую ставку с 20 до 18% банки стали увереннее снижать процентные ставки по вкладам и накопительным счетам. Нынешние проценты всё еще высокие относительно других времен (например, ковидных), но уже вызывают у избалованных цифрой 20 в доходности россиян недоумение. Что теперь делать, если деньги всё еще хочется копить, а не тратить, разбиралась «Фонтанка».

Максимальная процентная ставка по вкладам в топ-10 банков по количеству привлеченных средств граждан по итогам июля скатилась на 16,4%. Последний раз показатель был на этом уровне в июле прошлого года, но тогда для граждан со сбережениями это было скорее хорошей новостью.

16% — это всё еще солидная доходность, если сравнивать с предыдущими годами. Даже на пике кризиса 2014 года максимальная ставка по вкладам в десятке крупнейших банков доходила лишь до 15,6%, а во время пандемии коронавируса опускалась до 4,3% (такой уровень был зафиксирован в октябре 2020 года).

На начало июля на вкладах граждан в банках находилось 56,78 трлн рублей без учета необходимых для покупки жилья эскроу-счетов. За последний год этот объем увеличился на 23,6%, и на 6,42% — за последние полгода. В Петербурге на вкладах граждан сейчас находится 4,46 трлн рублей, что примерно на триллион (и 32%) больше, чем годом ранее. С начала 2025 года горожане внесли на вклады дополнительно более 531 млрд рублей (+13,5%).

Слухи о том, что снятие этих денег могут ограничить, ЦБ не устает опровергать. Последний раз об этом в минувшую пятницу высказывался заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин: «Нет, запрет на снятие депозитов невозможен. Это будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы и экономики».

Идея в том, что деньги с депозитов будут утекать постепенно по мере смягчения политики Центробанка, и это не повлечет никаких серьезных последствий для банков. По этой же причине маловероятно, что депозитные деньги массово хлынут на фондовый рынок. Возможно, какая-то небольшая часть, но в общем и целом не каждый захочет рисковать нажитым на фоне очередных санкций или других геополитических неурядиц. Всё же регулятору и всем заинтересованным в развитии рынка частных инвестиций лицам предстоит долгая работа по возвращению доверия инвесторов.

Что делать с деньгами. Вариант № 1: потратить

Самый банальный и простой способ избавиться от денег, если вы считаете, что нынешние ставки по вкладам больше не спасают их от инфляции. По официальным данным, это не так, но у каждого есть право на свое мнение. Можно защитить деньги от обесценивания, купив машину или квартиру, — девелоперы и автодилеры будут рады и скажут вам за это «спасибо за покупку». Если напоминать себе, что так вы стимулируете восстановление экономики и помогаете ей достигать целевых показателей, утвержденных на самом высоком уровне власти, расставаться с деньгами будет проще. Но это не точно.

Если столь высокие ценности (как поддержка отечественного автопрома и строительного рынка) вам чужды или на эти блага человечества еще копить и копить, можно сосредоточиться на менее крупных тратах. Вовремя подоспело начало нового учебного года, так что у родителей вопросов «куда потратить» не останется.

Вариант № 2: карусель вкладов

Самые продуманные люди наверняка уже давно переложили часть денег в долгосрочные вклады — на год или более — под 20%, 19% или 18%. Если вклад у вас вот-вот закончится, возможно, стоит подумать о фиксации 16% аналогичным образом на максимально возможный период (сейчас это в районе 4 месяцев).

Или же, если вам не лень каждые два–три месяца становиться клиентом нового банка, можно перекладывать деньги из одного в другой, оформляя таким образом вклады по максимальным промоставкам. Банки до сих пор предлагают и 30%, и 25% при определенных условиях. Главное, быть внимательным при соблюдении требований. Вот примеры:

«Надежный промо» в банке Дом.РФ на 1 месяц под 30%: нужно быть новым клиентом сервиса «Финслуги» от Мосбиржи, открыть вклад онлайн через этот сервис; пополнять и снимать деньги без потери процентов нельзя;

«Надежный старт» в банке Дом.РФ на 1 месяц под 25% или 6 месяцев под 19,5%: условия, аналогичные предыдущему;

«Народный вклад» в Промсвязьбанке на 3 месяца, полгода или год под 30%: нужно быть новым клиентом или действующим клиентом, у которого не было вкладов и накопительных счетов в банке в течение 180 дней, сумма — только 50 тыс. рублей;

«МТС Вклад плюс» в МТС Банке на 3 месяца под 17,56%: у клиента на момент заключения договора не должно быть действующих вкладов в банке более 30 дней, нужно предъявить специальный промокод, полученный на портале «Банки.ру»; пополнить можно в течение 3 дней с даты открытия, в дальнейшем пополнять и снимать нельзя;

«Сейв» в Яндекс Банке на 3 месяца под 17%: нужно открыть карту «Яндекс Пэй» и пройти идентификацию — встретиться с представителем банка для подтверждения личности; пополнять можно в течение 7 дней после открытия, дальше пополнять и снимать нельзя.

Если по вкладам хотя бы 16% дают без промокодов и акций в стиле «приведи друга», с накопительными счетами ситуация куда более грустная. Без повышающих процентную ставку надбавок — подписок на сервисы, совершения покупок по карте банка и у его партнеров на определенную сумму, оформления карт (особенно актуально для финансовых организаций маркетплейсов) — лучшее, чем может довольствоваться потребитель сейчас, — 9–10%.

Доходность инвесткопилок побольше, но в моменте она может уходить в минус, так как доход привязан к биржевым инструментам (в основном фондам), а еще этот инструмент не предполагает страхования. Если что-то случится с банком, деньги с инвесткопилки не вернут.

Вариант № 3: отнести на биржу

Начинающие инвесторы могут осторожно потрогать водичку на фондовом рынке. Самые низкорисковые инструменты там — это облигации федерального займа, долговые бумаги субъектов и муниципальных образований. Например, можно дать в долг Петербургу под 14,9% годовых. На 100 тыс. рублей можно купить 155 облигаций по 644 рубля (столько бумага с погашением в 2027 году стоит 13 августа). Тогда дважды в год город по ним выплатит по 3273,6 рубля. Если вложить около 500 тысяч, выплаты составят дважды по 16 177,9 рубля или около 32 тысяч в сумме. Преимущество облигаций перед вкладами в том, что бумаги можно в любой момент продать.

«По нашим оценкам, инвесторам, не готовым к риску, целесообразно рассматривать длинные ОФЗ, в которых можно зафиксировать доходность на уровне 14% в перспективе следующих 10 лет. Для инвесторов с умеренным аппетитом к риску помимо ОФЗ стоит присмотреться к корпоративным облигациям с высоким кредитным рейтингом, которые предлагают доходности в пределах 15–18%», — комментирует Наталия Пырьева, ведущий аналитик компании «Цифра брокер».

Бóльшая доходность обитает в акциях надежных эмитентов, но пропорционально ей увеличиваются риски потерять деньги. Для любых операций на фондовом рынке нужно иметь крепкие нервы — на фоне геополитики его сильно лихорадит. Если возможность получить ноль или даже уйти минус после очередного непрогнозируемого решения Трампа вас не пугает, то ниже — список самых перспективных бумаг, по мнению эксперта.

В банковском секторе выделяются Сбер — лидер рынка, дивидендный аристократ, один из самых устойчивых и эффективных представителей, и «Т-Технологии» — один из самых быстрорастущих банков, удвоивший капитал после интеграции с Росбанком и сохраняющий высокую рентабельность. В сырьевом сегменте привлекательны «Лукойл» с устойчивой добычей и высоким денежным потоком, а также «Норникель», которому помогают рост цен на металлы и ослабление рубля. «ФосАгро» выигрывает от завершения крупных инвестпроектов и восстановления цен на удобрения.

Из IT-сектора перспективны «Яндекс», демонстрирующий стабильный рост и начавший платить дивиденды, разработчик систем управления базами данных «Аренадата» с прогнозируемым ростом выручки не менее 40%, «Хэдхантер», чьи акции поддержат снижение ставок и возможное возвращение зарубежных компаний, а также группа «Позитив». Среди фармацевтических компаний выделяются производитель полного цикла и лидер в сегменте эндокринологии «Промомед», планирующий выпуск восьми инновационных препаратов в 2025 году, и «Озон Фармацевтика» — крупный игрок на рынке дженериков с широким ассортиментом и устойчивыми финансами.

«Для инвесторов с высоким аппетитом к риску в долговом сегменте можно рассмотреть высокодоходные облигации, которые предлагают доходности от 22% до 32%. Тем не менее мы рекомендуем тщательно оценивать кредитоспособность таких эмитентов, поскольку высокие доходности сопряжены с высокими рисками, а жесткие денежно-кредитные условия в экономике формируют повышенный риск дефолтов для неблагонадежных эмитентов», — отмечает Пырьева.

Вариант № 4: отложить на пенсию

«В обычное время доходность на уровне 18–20% относится к инструментам с повышенным уровнем риска. Тем не менее даже сейчас существуют надёжные варианты. Можно обратить внимание на государственную программу долгосрочных сбережений (ПДС), — говорит вице-президент банка „Александровский“ Андрей Федотов. — За счет налоговых вычетов и софинансирования из бюджета на базовую часть своих сбережений можно получить существенную доходность. Разумеется, программа предусматривает определенные условия, но в целом выстроена достаточно интересно и пользуется спросом у населения».