«Экономический рост у нас одноразовый»: профессор экономики предупредил о начале дефляции в России

Профессор экономики считает, что говорить о дефляции пока еще очень рано Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

С конца июля в России наблюдается стабильное снижение цен на некоторые товары. Эксперты утверждают, что уже можно говорить о начавшейся дефляции. Какова ситуация на рынке на самом деле и чего ждать от инфляции дальше, нашим коллегам из V1.RU рассказал доктор экономических наук, профессор и автор телеграм-канала «Ваш карман & тренды рынка» Игорь Бельских.

«Официальная инфляция у нас ниже 9%»

По данным Росстата, уже несколько недель уровень инфляции постепенно ползет вниз. Каковы причины этого снижения и что оно означает для экономики, объяснил профессор Бельских:

— Инфляция, как правило, считается в годовом исчислении. И годовая инфляция у нас в начале года была свыше 10% в отдельные периоды насчет годового исчисления. Сейчас из-за того, что у нас идут дефляционные процессы, годовой уровень инфляции сместился до 8,8%, то есть мы можем говорить о том, что официальная инфляция у нас уже ниже 9%. Это очень позитивно, и с учетом того, что ставка 18%, у нас получается как бы навес стоимости капитала над инфляцией. Макроэкономически дефляционную тенденцию можно истолковать как возможность для развития экономики, роста инвестиций. С точки зрения нашего потребления, для нас это хорошо или плохо? Для тех, кто живет в кредит, это хорошо, потому что они могут взять кредиты по более низкой ставке. С точки зрения тех, кто сберегает деньги и стремится получить доход, с учетом сохраняющейся высокой ставки, это тоже хорошо.

Снижение инфляции, как считает профессор Игорь Бельских, произошло под влиянием ряда факторов:

Стоимость валюты. Цены в России зависят от импорта, цена импорта зависит от валюты, а валютное потребление, потребление импортных товаров, одежды, техники и прочих, у нас примерно 30−40% от рынка. Когда доллар упал, валютная составляющая цен сильно снизилась, сыграла свою роль в дефляционных процессах. Второй фактор — это сезонное снижение цен на сельскохозяйственные продовольственные товары, овощи, фрукты. Это снижение давит на инфляцию и немного ее тормозит. В августе–сентябре цены на продовольствие будут иметь тенденцию к снижению, и эти процессы снижения инфляции будут сохраняться. И третий фактор, который надо отметить, что все-таки у нас происходит летнее снижение доходов. У нас отпуска, в начале июля люди заплатили за поездки, потратили деньги, и сейчас у граждан просто заканчиваются свободные средства. В этом плане приток денег на потребительский рынок минимален.

— Все эти факторы в целом складываются в позитивную картину, в результате которой цена испытывает дефляционный процесс. Но две-три недели мало. Надо, чтобы эта тенденция держалась хотя бы месяц, два, три, квартал. Тогда можно говорить о позитивном краткосрочном влиянии. А сейчас это краткосрочный эпизод, который ни на что особо не влияет. Но в целом август — сентябрь будут радовать наше население с точки зрения роста возможностей потребления, — резюмирует профессор.

Что будет с инфляцией дальше?

Прогнозировать, как будет вести себя инфляция дальше, пока довольно трудно Источник: Игорь Бельских

Позитивные перемены на рынке добавляют оптимизма покупателям и инвесторам. Теперь всех участников рынка волнует вопрос: а что будет дальше? Игорь Бельских отвечает на него с некоторым скепсисом:

— Центральный банк с уверенностью заявляет, что он идет к целевым показателям инфляции, то есть это буквально несколько процентов, которые насчитывают эксперты. Но, скорее всего, такие показатели не будут достигнуты.

Дефляционные процессы, как отмечает Игорь Бельских, уравновешивает рост цен на коммунальные услуги:

— В августе у нас очень хорошо подорожали коммунальные услуги — этот коммунальный скачок цен будет приводить, скорее всего, к снижению дефляции и в общем-то сохранению определенного равновесия. В августе — сентябре цены на продовольствие будут иметь тенденцию к снижению, и эти процессы снижения инфляции будут сохраняться. Будет ли дефляция дальше, трудно сказать. Росстат каждую неделю публикует обзор цен, и они зачастую не очень предсказуемы.

Госдолг растет, дефицит бюджета увеличивается

Игорь Бельских не спешит делать радостных прогнозов на будущее. Ряд других экономических явлений заставляет экспертов с особым вниманием и настороженностью относиться к финансовым процессам. Растущий государственный долг заставляет специалистов беспокоиться о развитии ситуации в экономике уже в конце нынешнего года:

— Есть одна большая проблема, о которой стоит упомянуть. У нас очень дефицитный бюджет, — заявляет профессор Бельских. — Дефицит бюджета возникает, когда государство тратит денег больше, чем получает, расходы превышают доходы очень значительно. Это происходит потому, что у нас есть высокие текущие траты. Очевидно, есть какие-то сложные вопросы, которые не решаются. Государство берёт деньги в долг у рынка, предлагает купить облигации федерального займа. Инвесторы, граждане, фирмы, банки покупают их, и таким образом финансируется госдолг. Центральный банк выдает деньги фирмам, банкам, тем фондам, которые этим занимаются, и они финансируют государственный долг. Получается, что эти деньги не приходят на рынок. Они уходят из ЦБ, погашают недостающие расходы и практически не доходят до потребительского рынка.

Дефицит бюджета остается главной проблемой экономики на ближайший период Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

По словам профессора Бельских, в экономике выгодно тратить деньги так, чтобы они дальше производили доходы.

— В стране сейчас мы тратим деньги, но они доход больше не приносят. Нет мультипликационного эффекта. Поэтому у нас, как можно заметить по показателям начала этого года и в прошлых лет, экономический рост «одноразовый». Возможности создать условия для многократного использования каких-то производственных фондов, ресурсов нет. Мы покупаем готовую продукцию, но не производим ее сами, — объясняет доктор экономики. — В этом плане государство и наша экономика сегодня тратят деньги на непроизводственные цели. И это не очень хорошо. Потому что эти большие для государства расходы остаются не очень продуктивными. И в данном случае это всё финансируется за счет роста госдолга. Госдолг растет необыкновенными темпами. Дефицит бюджета увеличивается. Скорее всего, в конце года будут не очень позитивные новости, но это в конце года.