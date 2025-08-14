«Если рейс задерживают, нам всё равно платят»: стюардесса рассказала, сколько зарабатывает и как тратит

Героиня этого материала работает стюардессой больше 10 лет Источник: Тома Минадзе / 59.RU

Наши коллеги из 59.RU пообщались со стюардессой. Мама двоих детей живет со своей семьей в Перми и работает в небе больше 10 лет. Она рассказала, сколько зарабатывает, на что тратит деньги и платят ли ей за отмененные рейсы. Далее — от первого лица.

«Затянуло, до сих пор летаю»

— Я никогда не мечтала летать. У нас в аэропорту работала знакомая, однажды в авиакомпанию набирали стюардесс, и вот родители мне предложили пройти кастинг. Я не соглашалась, но потом подумала, что всё-таки попробую. Пришла на кастинг, прошла отбор и сразу стала летать в рейсы. Потом меня затянуло, до сих пор летаю.

«Не ниже 165 сантиметров»: кого берут в стюардессы

К стюардессам есть несколько требований. У тебя должно быть образование не ниже среднего профессионального. При устройстве в авиакомпанию я проходила медкомиссию — это обязательно. Если нареканий к здоровью нет, тогда авиакомпания сама обучает сотрудника работать на определенном типе самолета.

Кроме того, рост стюардессы должен быть не ниже 165 сантиметров, но ограничений по весу нет . Раньше все стюардессы должны были быть высокими и худенькими, сейчас всё поменялось. У нас работают и худенькие, и полненькие девочки. Берут без проблем, нет такого, чтобы отказывали из-за веса. Кстати, на пенсию мы выходим в 45 лет.

«Украшения запрещены»

Конечно, на работе я должна всегда хорошо выглядеть, но это требование мне нравится. Наш внешний вид должен быть опрятным и красивым. Мы лицо авиакомпании.

Правила не такие уж и строгие. Если у тебя короткая стрижка, то волосы не должны касаться края воротничка. Длинные волосы собираем в пучок, чтобы они не торчали. Помада и маникюр у нас должны быть нюдовых оттенков или в цвет корпоративного шарфика.

А вот украшения запрещены, потому что носить их небезопасно. Никаких браслетов и цепочек на шее. Во время эвакуации ты можешь ими зацепиться и пораниться. Обручальное кольцо носить можно, но однажды я своим обручальным кольцом зацепилась за тележку на кухне и чуть не сломала палец. После этого на работу я кольцо не ношу.

Платят ли стюардессам, если рейс отменили или задержали

У нас есть строгие регламенты работы. Если перед рейсом я прошла врача (это у нас называется пройти медстарт), то у меня уже идет рабочее время и его оплачивают.

Таким образом, даже если рейс задерживают на большое количество времени или вовсе отменяют и меня отпускают домой, всё равно это рабочее время будет оплачено всему персоналу . Кроме того, мы без перерыва от начала медстарта можем работать только по 12 часов. Переработки в нашей профессии запрещены. Поэтому, когда случаются длительные задержки рейсов, смотрят, чтобы мы не переработали.

Еще нам отдельно оплачивается полетное время: от начала запуска двигателей до их выключения. Отдельно оплачивается ночной полет. У нас есть премии, а рейсы в праздничные дни оплачиваются в двойном размере. Их называют «праздничный налет». Рейсы в субботу и воскресенье оплачиваются по стандартной системе, без надбавок.

О графике

У нас есть отдел планирования, который нам ставит рейсы. Например, я могу уехать в командировку на пять дней. После я возвращаюсь домой, у меня 1–2 дня отдыха, и я снова могу уехать в командировку. Бывает, что у меня может случиться и неделя отдыха. Всегда по-разному. Как нам поставят график, так и будет.

Для нас есть приятный бонус: раз в месяц я могу попросить поставить мне рейс в любой город, куда летает наша авиакомпания. Например, в Дубай. Но Дубай у нас пока закрыт, потому что там очень жарко — +50 °C.

На днях я прилетела из Турции. Там у нас был отдых 10 часов, мы успели погулять и искупаться в море.

О зарплате и тратах

Зарплата стюардессы меня устраивает, я ей довольна. В среднем я получаю от 110 тысяч рублей в месяц . Доход зависит от налета и надбавок. Мой супруг работает торговым представителем сети магазинов и диджеем и получает больше.

У нас в семье заведено так: из своей зарплаты я полностью оплачиваю коммуналку, а остальные деньги трачу чисто на себя. То есть моя зарплата — это моя зарплата, а зарплата мужа — это наш семейный бюджет . Он платит за ипотеку и оплачивает другие расходы нашей семьи. Ипотеку нам осталось выплачивать около шести лет. Она обходится примерно в 20 тысяч рублей ежемесячно .

Мы с мужем считаем, что деньги надо тратить разумно. Например, если хочется купить что-то крупное, но для нас это дороговато, мы либо подкопим, либо найдем аналог дешевле. Деньги нужно тратить с умом. Эта же логика работает, если говорить о кредитах: мы в них никогда не залезаем, лучше накопим денег.

На детях мы не экономим. Наоборот, мы поддерживаем их, если они хотят в чем-то развиваться. Младший сын ходит на секции по дзюдо и футболу. Ежемесячно мы тратим на это 7 тысяч рублей . Старшая дочка ходила в модельную школу, за которую мы платили 3800 рублей в месяц . Летом там нет занятий, но в сентябре она туда вернется.

«Билет на рейс из Екатеринбурга во Владивосток мне обойдется в 5 тысяч рублей»

Мы, честно говоря, этим летом вообще никуда не поедем отдыхать, потому что у мужа очень много работы. Вот и я решила этим летом поработать. У меня есть Анталья, куда я по выходным летаю по работе.

Но в сентябре мы всей семьей планируем отправиться в отпуск. Я мечтаю слетать на Камчатку. Кстати, я могу купить билеты своей авиакомпании с большой скидкой. Для сотрудников она составляет 90%. Эта скидка распространяется на всех членов семьи. То есть один билет на рейс из Екатеринбурга до Владивостока в одну сторону мне обойдется всего в 5 тысяч рублей. Обычно билет на такой маршрут стоит 30−40 тысяч рублей.

«У нас есть наручники, которыми мы имеем право воспользоваться»

В моей работе есть и плюсы, и минусы. Грустно, что в рейсе попадаются пьяные и агрессивные пассажиры. Хотелось бы, конечно, чтобы всё-таки в чистой зоне запретили продавать алкоголь. На борту самолета в продаже тоже есть пиво, виски и коньяк. Но, естественно, когда мы видим, что пассажир уже достаточно пьян, мы ему отказываем в покупке алкоголя.

Если пассажир начинает агрессивно себя вести, кидаться на всех, драться, мы просим других мужчин-пассажиров помочь скрутить его. У нас есть наручники, которыми мы имеем право воспользоваться. Нас даже специально учат, как правильно эти наручники закрепить на человеке, потому что важно не пережать руки, чтобы не нарушить кровоток. Обезвредив буйного пассажира, мы снижаемся в ближайшем городе и сдаем его в полицию.

Свою профессию я люблю и уважаю. Ты постоянно в движении, не сидишь на месте. Сегодня ты, допустим, в Москве, а завтра вообще в другой стране. Мне нравится это движение и ритм.