Из-за неподъемной ипотеки? В Ярославле подорожала аренда квартир. Чего ждать от рынка недвижимости

В Ярославле подорожала аренда квартир Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле с момента отмены общей льготной ипотеки в июле 2024 года подорожала аренда квартир. Об этом свидетельствую данные группы компаний «Метро», подготовленные для 76.RU.

В июне 2024 года стоимость средней месячной аренды в Ярославле составляла 16 тысяч 550 рублей.

«После отмены массовой программы под 8%, новые условия по жилищным кредитам для многих заемщиков стали недоступными. В результате большинству, кто собирался обзавестись собственными квадратными метрами, пришлось отложить эти планы и выбрать аренду», — объяснила аналитик ГК «Метро» Мария Абрамова.

Спустя больше года средняя стоимость аренды квартир в Ярославле составляет около 20 тысяч 250 рублей. Это на 22,4% выше, чем в первом полугодии 2024 года.

Самыми дорогими районами города с точки зрения аренды квартир стали Ленинский и Кировский, а самый доступный — Заволжский район.

«За год стоимость арендной платы выросла во всех районах города. Самое заметное повышение (на 33,1% за год) наблюдается в Дзержинском районе. Второе место разделяют Фрунзенский и Заволжский районы, где за год арендная плата выросла на 23,9% и 22,5%, соответственно.

Чаще всего, жители города предпочитают снимать квартиры во Фрунзенском районе. По данным специалистов, в первом полугодии 2025 года там было заключено 35% от всех совершенных сделок. На втором месте по популярности Дзержинский район — на него приходится 25% сделок.

Реже арендаторы интересуется квартирами в Красноперекопском и Кировском районах. В первом случае роль играет местоположение, а в центре людей отталкивает стоимость съема.

«В зависимости от количества комнат меняются и средние цены на аренду жилья. В первом полугодии 2025 года средняя стоимость аренды двухкомнатных квартир на 21,6% выше, чем однокомнатных. Предложение трехкомнатных квартир носит единичный характер. За год средняя стоимость арендной платы всех типов квартир выросла. Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир по сравнению с первым полугодием 2024 года выросла практически на 22%. Двухкомнатные квартиры за год выросли в цене на 31,1%», — рассказала Мария Абрамова.

Когда дешевле снимать жилье?

Эксперты говорят, что жилье можно арендовать дешевле вне сезона. Когда предложение больше спроса, арендодатели предлагают скидки. Летом больше шансов найти подходящую квартиру, потом что многие варианты освобождаются. Иногородние студенты разъезжаются по домам, многие перебираются на дачу или в деревню.

«Количество предложений к началу летнего сезона снизилось, но к началу осени снова должен быть всплеск и увеличение», — рассказала Мария Абрамова.

Ближе к концу лета, по словам специалистов, цены на съемные квартиры вновь будут расти.

«В городе снова максимально возобновится деловая активность, люди будут возвращаться из отпусков, студенты вернутся на учебу, семьи с детьми будут стараться поселиться поближе к садикам и школам. Поэтому к осени выгодные предложения на съемное жилье быстро пропадают. Агенты и арендодатели это знают, поэтому могут достаточно сильно повышать цены, особенно, если квартира в хорошем состоянии, невысокие коммунальные платежи, например, за счёт индивидуального газового отопления», — рассказала Мария Абрамова.

На цену влияет и местоположение квартиры. Если рядом есть остановка, школы, садики и так далее, то стоимость аренды будет выше.

Сдают квартиры, купленные по низким ставкам

По данным специалистов ГК «Метро», сейчас активно выходят на рынок так называемые инвестиционные квартиры — жилье, которое покупалось по низким ставкам, под наличный расчет, по более низкой цене от застройщика, для того, чтобы потом сдавать его в аренду.

«Не удивительно, что владельцы рассчитывают не просто на какой-либо „пассивный доход“, а на окупаемость своих вложений. Соответственно, они готовы сдавать такие объекты только по более высокой цене. При этом новое жилье под съем пользуются спросом, так как дом относительно новый, арендаторы надеются, что каких-либо бытовых проблем такое жилье не принесет», — рассказала Мария Абрамова.

Также из-за высоких ипотечных ставок, зачастую, квартиры арендуют молодые семьи. А им важен не только базовый набор бытовой техники, но и эстетичность в интерьере.