Поймали одного, а унизили миллионы? Под видом борьбы с дропперами прессуют клиентов банков, блокируя карты

Люди пишут, что надежнее всего сейчас быть с наличными деньгами, а то карту заблокируют, то интернет Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В Москве возбуждено первое в стране уголовное дело о дропперстве — передаче своего банковского счета мошенникам. Задержана 52-летняя москвичка, решившая подработать в интернете и попавшая в ловко расставленные сети аферистов. По данным следствия, женщина открыла счет ИП по указке мошенников, на который перевели более миллиона рублей украденных денег. И всё ради погашения собственных долгов!

Это дело — первая ласточка, ведь статья за дропперство появилась в УК совсем недавно, в июне. Теперь за такую «подработку» можно получить штраф до 300 тысяч рублей или даже лишиться свободы на срок до трех лет, объясняет в беседе с MSK1.RU адвокат Тимур Матвеев.

— Уголовное наказание теперь грозит не только тем, кто непосредственно совершает кражу денег со счетов, но и тем, кто передает преступникам свои данные (карты) для ее организации, при этом в краже денежных средств непосредственно не участвует, — объясняет Матвеев. — Гражданам теперь необходимо быть крайне бдительными, поскольку стать участником такой схемы очень просто, но теперь за такое участие грозит уголовная ответственность.

Адвокат уверен, что в ближайшее время Россия увидит огромное количество уголовных дел за дропперство, ведь этот вид цифровых преступлений процветал давно (по данным Центробанка, российские банки за прошлый год заблокировали более 700 тысяч счетов дропперов), но наказать возможности просто не было.

— Практика только формируется, но очевидно: статья будет активно использоваться в борьбе с обналом и схемами по выводу средств. Теперь дроппер — это больше не технический исполнитель, а отдельный субъект уголовного преследования, — говорит MSK1.RU адвокат Александр Васильев. — Также следует обратить внимание на предусмотренный законом механизм освобождения от уголовной ответственности: если лицо впервые совершило такое преступление, добровольно сообщило об организаторах и способствовало расследованию, оно может избежать приговора. Это сделано не для гуманизма, а как инструмент раскрутки цепочки до организаторов схемы.

Правда, как обычно бывает в России, законодатели вместе с водой выплеснули и ребенка. По крайней мере, появление в Уголовном кодексе новой статьи о дропперах всерьез перепугало тех, кто регулярно получает безналичные переводы на свои карты. Корреспондент MSK1.RU сам столкнулся с этим: за последние дни отказались получать деньги по СБП те, кто раньше это делал охотно. Например, мастер по чистке кондиционера и мастер в обувном ателье. Просят только наличку, чтобы не попасть в «черный список».

Читатели MSK1.RU в комментариях уже делятся живыми примерами, когда слишком бдительные банки блокировали самые безобидные транзакции (справедливости ради, это действует уже другая законодательная норма — поправки к Федеральному закону «О противодействии легализации доходов»). Многие клиенты жалуются, что их средства удерживаются на срок более 30 дней, а иногда и дольше.

Вот лишь несколько живых примеров от читателей Городских медиа, как банки злоупотребляют своим правом на блокировку «подозрительных» операций (которые они расценивают как мошеннические).

— Я не могла купить зубную щетку на «Озоне» за 400 рублей. Три дня не могла. Позвонила в (конкретный банк упоминать не будем. — Прим. ред.). Разрешили. Попыталась отказаться от блокировки переводов. Сказали, что будут заботиться обо мне и дальше. А как быть с внуком, который переводит нам небольшие суммы денег иногда? Пусть наличкой приносит или продуктами, так он в другом городе.

— Мне родственники на установку памятника деньги переводили, по 5 тысяч рублей. Эти идиоты [банкиры] заблокировали последний перевод, якобы счет используется для мошенничества.

— У меня одна зарплатная карта. А в момент блокировки я оказалась пусть не в другом городе, а в другом микрорайоне своего города. Как тогда вообще доехать до дома, хлеба купить?!

— Я оплачивала бронь отеля через сайт, и мне служба безопасности банка отклонила операцию, а бронь нужно оплатить в течение 30 минут. Пришлось звонить в службу безопасности.

— На днях перевел небольшие деньги из одного банка в другой самому себе, через СБП по своему номеру телефона. Перевод отклонили, полностью заблокировали доступ к банку. После часа переговоров и подробных расспросов от банка по телефону доступ восстановили. Основание блокировки — я ранее не делал переводов в данный банк.

— Во время выдачи кредита (небольшая сумма для приобретения валюты на отпуск) в отделении банка — звонок из московской службы безопасности. Я этой пигалице битых минут 10 вежливо разъяснял, для чего мне эти деньги. В результате она заявила, что считает, будто я нахожусь под воздействием мошенников. И мало того, что остановила выдачу кредита, так еще и заблокировала все карты без возможности разблокировки и забанила вход в «Банк-Клиент».

— Мне в банке заблокировали карту за перевод самому себе в другой банк по СБП. Зашел на банковский форум и ахнул, сколько аналогичных случаев. Месяц ходил и писал заявления и сидел в очередях. Едва смог забрать свои деньги. Карту разблокировать так и не удалось.

— Не могла доказать, что у меня всё под контролем. Разозлила специалиста, и она в отместку заблочила карту. Пришлось перевыпускать и кропать заявления во все кружки для перевода пенсии и транспортных. Причем пенсия теперь идет только на депозит.

— Вносил наличные на дебетовую карту, обычная жизнь, обычные платежи, всё заблочили, требовали объяснить, откуда у 40-летнего человека накопления в виде 160 тыс. рублей. Вывести дали мои личные наличные, проклял их, закрыл всё. Теперь в кармане только.

И подобных историй в изданиях нашей сети — десятки. В них упоминаются конкретные банки, которые не просто незаконно блокируют переводы и карты людей, но и по-скотски относятся к собственным клиентам.

Вместо защиты от реальных мошенников под подозрение попадают обычные люди, совершающие вполне законные операции. Тотальный контроль за финансовыми операциями вызывает только одну эмоцию — возмущение и недоверие к банковской системе.

И рефрен всех комментов: вместо выхода из тени люди будут сознательно уходить в нее, отказываясь от СБП и прочих цифровых радостей. Только наличка!

А вы сталкивались с блокировкой банковских карт? Да Нет