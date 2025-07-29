«Условия для снижения есть»: какой будет ключевая ставка через полгода и насколько опустится в 2026 году

Банк России пойдет на снижение ставки, если не разовьется негативный сценарий Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Два последних заседания Центробанк снижает ключевую ставку. В июне ее опустили с рекордных 21% до 20%, а в июле и вовсе до 18%. Это решение регулятор объясняет тем, что инфляция перестает расти так быстро, ее темпы снижаются. К тому же экономика возвращаться к траектории сбалансированного роста. Городские медиа обсудили с экспертами тренд на снижение ключевой ставки, чтобы понять, насколько изменится показатель в течение полугода и года.

«Банк России может взять паузу после начала смягчения денежно-кредитной политики, для того, чтобы понаблюдать эффект от своих действий на экономику и инфляцию, с тем, чтобы в случае, если рост потребительских цен будет оставаться под контролем, продолжить дальнейшее снижение ставки. Таким образом, мы предполагаем, что регулятор далее будет уменьшать ее до „относительно нейтрального“ уровня 15-16%. Наш базовый сценарий подразумевает, что в следующем году ЦБ, при благоприятном развитии ситуации, возобновит понижение ключевой ставки, доведя ее к лету 2026 года до порядка 12-13%», — сказал Городским медиа Владимир Малиновский, главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь».

С подобным прогнозом выступают и другие эксперты:

«Мне кажется, что к концу 2025 года ключевая ставка составит 16-17%. Через год, летом 2026, снизится до 12-13%. Условия для устойчивого снижения ключевой ставки есть», — Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления.

«На конец 2025 года можно ожидать ключевую ставку в диапазоне 15–17%, при условии, что не произойдут резкие внешние потрясения. К концу 2026 года — приблизится к 12–13%, если инфляция продолжит снижаться, курс рубля останется стабильным, а дефицит бюджета — контролируемым», — операционный директор Genesis Group Оксана Иванова.

«В отсутствие внезапных негативных факторов в декабре представляется вероятной ставка в 14,0-16.0%, а в следующем году — 12,0-13,0%. При таком сценарии максимальные ставки по вкладам могут стабилизироваться на уровне „ключевая ставка плюс 1-1,5 п.п“», — Алексей Гусев, старший аналитик АО «Свой Банк».

«Согласно базовому прогнозу, к декабрю текущего года ставка может опуститься до 14-16%. Процесс снижения продолжится и в следующем году, при этом регулятор, вероятно, будет двигаться более осторожными шагами по 1 процентному пункту. К середине 2026 года ключевая ставка может стабилизироваться в диапазоне 12-14%», — эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

Показатель в 15-16% финэксперты считают «переломным для возобновления активного кредитования реального сектора», пояснила нам Евгения Шеншина, генеральный директор инвестиционной платформы The Деньги. Скорее всего, до этого уровня ставку будут снижать не чаще раза в квартал «с оглядкой на реакцию рынка».

Однако ЦБ рассматривает более пессимистичные сценарии.

«В рамках базового сценария ориентиры для рынка — до конца 2025 года ключевая ставка будет варьироваться в диапазоне 18,8%-21,8%, а инфляция в среднем за год — 9,0%-9,6%. В 2026-м ожидания ЦБ более оптимистичны. „Ключ“ снизится в диапазон 13%-14%, а инфляция до 4,9%-5,4%. Цель по инфляции в 4% будет достигнута к концу 2026 года и останется на этом прогнозном уровне в 2027-м, а средняя ожидаемая КС наконец-то опуститься ниже психологической отметки в 10% и достигнет диапазона 7,5%-8,5%», — указали Городским медиа в финансовом маркетплейсе «Выберу.ру».

При этом там разделяют прогнозы аналитиков. По данным «Выберу.ру», на заседаниях в сентябре, октябре и декабре Банк России будет снижать ключевую ставку минимум на 100 б. п., то есть на 1% каждый раз.

«В итоге к концу года мы ожидаем КС на уровне 15% в базовом сценарии. Если дезинфляционные тренды в экономике страны — падающая инфляция, „сильный“ рубль, замедление кредитования — сохранятся и в 2026-м, то к июлю можно ожидать „ключ“ в районе 12%-13%», — согласны в финансовом маркетплейсе.

Комфортный уровень в 7% планируют достичь к концу 2026 года.