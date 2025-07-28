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Экономика Кризис-2025 «Черный август» для российского рубля. Что будет с экономикой страны и пора ли скупать валюту

«Черный август» для российского рубля. Что будет с экономикой страны и пора ли скупать валюту

Вместе с экспертами разбираемся, во что инвестировать накопления, чтобы их сохранить

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3 комментария
Экономисты рассказали, что ожидает курс рубля в августе | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаЭкономисты рассказали, что ожидает курс рубля в августе | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Экономисты рассказали, что ожидает курс рубля в августе

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Близится «черный август» — с момента дефолта 1998 года считается, что именно в последний месяц лета в экономической и общественно-политической сферах жизни российского общества случаются потрясения. Редакция MSK1.RU выяснила у экспертов, что ждет рубль в ближайшее время и куда вкладываться безопаснее.

Причины падения рубля

С начала 2025 года рубль показал впечатляющий рост, укрепившись более чем на 40%, сообщает инвестиционная компания «Финам». Однако, по прогнозам профессора и доктора экономических наук и автора телеграм-канала «Ваш карман и тренды рынка» Игоря Бельских, курс рубля всё же ожидает снижение. Причина — сокращение спроса на импорт: по данным ЦБ, за первые два месяца года его объем упал на 5% в годовом выражении, составив 42 миллиарда долларов.

«Импортеры практически не завозят товар, то есть не предоставляют спрос на валюту. С другой стороны, выручка валют практически не снижается.

Мы идем примерно на уровнях прошлых лет, какие-то колебания есть. Валюты много, но она из страны не уходит.

Игорь Бельских

доктор экономических наук и автор телеграм-канала «Ваш карман и тренды рынка»

Раньше была форточка, когда часть средств бизнес выводил в офшоры, какие-то другие были механизмы. Сейчас из-за санкций этот вариант серьезно ограничен», — отметил собеседник портала.

Планы ЦБ провалились?

При этом в России действует режим плавающего валютного курса — он формируется вручную с учетом внебиржевых торгов. Регулятор «не только принимал во внимание спекулятивный курс Форекс, но и поправлял по своему усмотрению», отметил главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев. По его мнению, на грядущем заседании 25 июля ЦБ понизит ключевую ставку на один пункт и «вернется к более реалистичному курсу».

«Когда в начале года ЦБ понял, что его денежно-кредитная политика полностью проваливается, они начали рисовать курс по своему усмотрению. Под давлением надо будет рисовать в обратную сторону, выводить курс рубля к 90. Плюс надо понимать, что курс формируется на базе общего состояния экономики.

Там, где прогнозируется темп роста экономики 1,5%, а инфляция существует на уровне 9% (9,41% на июнь 2025. — Прим. ред.), курс национальной валюты стабильным быть не может.

Михаил Беляев

главный экономист Института фондового рынка и управления

Он снижается из-за налоговых и неналоговых периодов», — объяснил собеседник портала.

Экономист Денис Ракша же утверждает, что понижения курса ожидать не стоит. По его мнению, экономическая ситуация сейчас стабильна.

«Нет никаких радикальных изменений. Даже если и сокращается немного экспортная выручка, то сокращается и объем импорта. Нет событий или факторов, которые резко могут поменять ситуацию. И к таким факторам не относится даже возможное снижение ставки Центральным банком на ближайшем заседании», — заключил он.

Бежать за валютой?

Покупать иностранную валюту сейчас стоит тем, кто планирует заниматься туризмом или использовать ее в любых других бытовых целях, говорит Бельских. При этом инвестировать, например, в золото он не советует — на внутреннем рынке переизбыток драгметалла.

«Внешние рынки, лондонские и прочие, закрыты из-за санкций. И получается, что у нас некуда девать это золото, — сказал собеседник портала. — Практически все доходы будут нивелированы обменными операциями по золоту. Важно еще, что оно растет циклами. Два года оно росло, потом два года будет стагнировать. Это важно только для тех, кто рассчитывает на долгий период сохранения капитала».

Ранее экономисты рассказали, насколько реальны слухи об очередном повышении пенсионного возраста.

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Римма БагдасарянРимма Багдасарян
Римма Багдасарян
Корреспондент MSK1.RU
Рубль Доллар Экономика Черный август Курс валют Курс рубля
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Комментарии
3
Гость
33 минуты
Доллар может повышаться и падать. Но суть одна: товары в магазинах дорожают, а выбор и качество становятся все хуже.
Гость
19 минут
Так смешно получается , доллар стоит 30 р , потом резко 50 р , все кричат ааа, надо скупать, потом доллар падает до 45 и начинают радоваться что рубль укрепился, крах доллару . Потом история несколько раз повторяется , в итоге доллар за 100 р и опять чуть отпускается и все снова радуются )) . Вывод то какой ? Растёт и будет расти, только резкими рывками, потом плавный, небольшой спад.
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