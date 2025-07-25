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Экономика Кризис-2025 «ЦБ может вернуться к повышению»: при каких условиях ключевую ставку ждет рост в течение года

«ЦБ может вернуться к повышению»: при каких условиях ключевую ставку ждет рост в течение года

Тренд на снижение показателя могут переломить несколько факторов

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На это может повлиять ослабление рубля | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUНа это может повлиять ослабление рубля | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

На это может повлиять ослабление рубля

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Центробанк снижает ключевую ставку второе заседание подряд. В июне показатель упал с рекордного 21 до 20%. В июле тенденция продолжилась: совет директоров принял решение опустить ключевую ставку до 18%. Однако опрошенные Городскими медиа эксперты не исключают, что тенденция на снижение может смениться повышением ключевой ставки. Это может произойти уже в 2025 году.

«Сценарий, при котором ставка вновь начнет расти, возможен в случае резкого роста расходов бюджета, дестабилизации на валютном рынке или нового витка инфляции, например, из-за внешнеэкономических ограничений или скачка цен на топливо и продовольствие. В этом случае ЦБ может вернуться к повышению ставки, чтобы удержать инфляционные ожидания», — сказала нам операционный директор Genesis Group Оксана Иванова.

Наибольший риск в ближайшей перспективе представляет курс доллара, считает аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Иванов.

«На него могут повлиять ряд факторов: санкции (в части снижения экспортной выручки), снижение рублевых ставок и, как следствие, инвестиционной привлекательности рубля. Кроме того, вероятно, постепенно будет расти импорт и спрос на валюту», — заявил он Городским медиа.

Ключевая ставка может показать рост и в случае нового расширения возможностей для массового кредитования.

«Если кредитование, особенно розничное, выйдет из-под контроля и начнется новый виток активного роста потребительских или ипотечных кредитов, усилится внутренний спрос и поставит под удар цели по инфляции», — объяснил сооснователь компании BAZA Development Марк Заводовский.

Ожидание от роста цен считается одним из важных показателей для ЦБ при рассмотрении сценариев по ключевой ставке. Сейчас, несмотря на то что денежно-кредитную политику смягчают, а рост цен замедляется, инфляционные ожидания у людей остаются высокими — 13%, подметили в финансовом маркетплейсе «Сравни».

Еще одним сдерживающим фактором там назвали большой риск новых санкций, которые могут вступить в силу уже в сентябре, когда закончится 50-дневный срок, данный президентом США Дональдом Трампом.

«Третий фактор сдерживания — расходы госказны на соцвыплаты. Государство не только выполняет прописанные в трехлетнем бюджете обязательства, но и берет новые. К примеру, помимо индексации выплат работающим пенсионерам, выше запланированного ранее будет прибавка зарплат у бюджетников (плюс 16,8%). В итоге на руках у населения окажется больше денег, что подстегнет спрос и отразится на динамике инфляции», — отметили Городским медиа в «Сравни».

Бюджетный дефицит, кстати, может стать одним из главных рисков следующего года.

«Большая часть ФНБ может уйти на покрытие дефицита текущего года, и в следующем году правительство может оказаться перед неприятным выбором, за счет чего покрывать растущие расходы. Стоит добавить, что, к сожалению, мы не видим возможности, что правительство уложится в уже скорректированный прогноз дефицита бюджета (3,7 трлн рублей) текущего года, по нашим оценкам, он будет ближе к 5–6 трлн рублей», — указал аналитик Александр Иванов.

Однако базовый прогноз, как отметил старший аналитик АО «Свой Банк» Алексей Гусев, «предполагает дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики».

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
ЦБ Инфляция Ключевая ставка
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