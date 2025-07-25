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Экономика Центробанк изменил ключевую ставку: на каком она теперь уровне

Центробанк изменил ключевую ставку: на каком она теперь уровне

Показатель начали опускать в июне

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11 комментариев
ЦБ принял решение из-за снижения темпов роста инфляции | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUЦБ принял решение из-за снижения темпов роста инфляции | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

ЦБ принял решение из-за снижения темпов роста инфляции

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Центробанк установил ключевую ставку на уровне 18%. Такое решение принял совет директоров банка на заседании, прошедшем 25 июля.

«Совет директоров Банка России 25 июля 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 200 б. п., до 18,00% годовых. Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста», — говорится в сообщении регулятора.

Базово ключевая ставка в 2025 году будет в диапазоне 18,8–19,6% и снизится до 12,0–13,0% лишь в 2026 году, прогнозирует регулятор. Инфляция при этом должна опуститься до уровня 6,0–7,0% в этом году и вернуться к плановым 4% в следующем.

Ключевая ставка держалась на рекордном уровне в 21% с октября 2024 года. Регулятор не снижал показатель в течение семи месяцев, ожидая замедления инфляции и улучшения экономической ситуации, что позволит начать постепенно снижать ставку.

Первый сдвиг в сторону снижения произошел в прошлом месяце. На заседании 6 июня совет директоров снизил ключевую ставку до 20%.

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Ключевая ставка ЦБ Инфляция
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Комментарии
11
Гость
1 час
Скоро народ деньги со счетов выводить начнет,вот тогда мы повеселимся
JayroslavMudryi
2 часа
это дно!
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