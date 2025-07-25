Пора еще сильнее снижать? Что сделает Центробанк с ключевой ставкой — прогнозы

Эксперты ждут, что Банк России снизит ключевую до 18% Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

На заседании 25 июля Центральный банк примет решение по ключевой ставке. Интриги, кажется, нет. Опрошенные корреспондентом 72.RU эксперты считают, что регулятор снизит показатель. Почему это может произойти, читайте в этом материале.

— Полагаем, Банк России имеет все основания в июле ускорить снижение ключевой ставки, чтобы привести денежно-кредитные условия в соответствие с заметно замедлившейся инфляцией, а также ограничить влияние денежно-кредитной политики. С этой точки зрения логично, что в следующую пятницу будет снижение ставки. Наш прогноз на заседание 25 июля — снижение ставки на 150–200 пунктов, а на конец 2025 года прогнозируем ключевую ставку на уровне 16%, — говорит Денис Попов, управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ.

В Совкомбанке ждут снижения ключевой ставки до 18%.

— Инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировал Банк России (7–8% на конец года), поэтому регулятор может быстрее снижать ключевую ставку. По оценке ЦБ, сезонно скорректированная инфляция в июне составила 4 после 4,5% в мае, то есть второй месяц подряд находится вблизи целевого уровня 4%. Кроме этого, сезонно скорректированная инфляция за три последних месяца к июльскому заседанию снизилась до 4,8 после 6,9%, которые были на июньском заседании. Снижение текущих темпов инфляции примерно на 2 процентных пункта дают возможность снизить ставку на 2 процентного пункта, — рассуждает Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка.

Он добавляет, что ускорение инфляции в начале июля из-за индексации тарифов ЖКХ оказалось в рамках ожиданий рынка и Центробанка. Поэтому, уверяет Васильев, оно значимо не повлияет на решение ЦБ по ставке.

В «БКС Мир инвестиций» тоже ждут снижения ставки до 2 процентных пунктов.

— Сейчас вопрос не столько в шаге в июле, а в траектории снижения ставки в принципе. Для участников рынка было бы комфортнее видеть равномерно устойчивое снижение ставки, например по 1,5 процентного пункта до конца года. В целом и экономическая активность, и инфляция складываются ниже прогноза ЦБ. Полагаем, что в таких условиях ЦБ может снизить ставку на 2 процентных пункта, — отмечает Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций».

Что будет значить прогнозируемое решение для экономики?

Следствием снижения ключевой ставки, предполагает Попов, станет дальнейшее смягчение денежно-кредитных условий, что поддержит финансовый баланс предприятий реального сектора, кредитную активность и позволит поддержать экономику. Кроме того, прогнозирует он, продолжится трек на постепенное снижение склонности к сбережению, что будет усиливать потребительскую активность.

— Конечно, июльского снижения пока будет недостаточно для возврата на траекторию устойчивого и сбалансированного роста экономики. Однако процесс трансформации денежно-кредитных условий должен проходить постепенно, чтобы не допустить рецидива проинфляционных рисков и создать условия для гармоничной адаптации экономических агентов к изменяющимся условиям работы с сохранением тренда на устойчивое повышение их эффективности, — резюмирует Попов.

В прошлый раз Центральный банк снизил ключевую ставку на заседании в июне. Тогда он это сделал на 1% — с 21 до 20%.