«Многие не доживут». Насколько реальны слухи об очередном повышении пенсионного возраста, что говорят экономисты

Пенсии как мыльный пузырь: есть и тут же нет Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В России наблюдаются значительные диспропорции в пенсионном обеспечении, особенно между регионами и разными категориями пенсионеров. Скажем, средняя пенсия неработающих пенсионеров на Северном Кавказе остается самой низкой в стране. По данным Соцфонда, средняя пенсия неработающих пенсионеров в России составила чуть более 24 тысяч рублей. Самая большая выплата у неработающих пенсионеров — в Северо-Западном округе (почти 27 тысяч), на Кавказе же не дотягивает и до 20 тысяч рублей.

У работающих пенсионеров на Северном Кавказе тоже самые низкие выплаты — чуть больше 17 тысяч рублей. А самые высокие — на Дальнем Востоке: 24,5 тысячи. Такая диспропорция, вероятно, связана с тем, что и легальные зарплаты на Кавказе намного ниже, чем в среднем по стране: многие работодатели платят «в серую», что негативно сказывается на размере пенсионных отчислений.

В то время как миллионы обычных пенсионеров вынуждены выживать на скромные выплаты, бывшие чиновники живут значительно лучше. Средний размер пенсии госслужащих федеральных органов по стране — 36 тысяч рублей. Опять-таки по данным Соцфонда. Кстати, каждый десятый федеральный чиновник продолжает работать, даже выйдя на пенсию.

Мало того что такие пенсии вызывают лишь слезы при нынешнем уровне инфляции, так еще и масла в огонь подливают слухи о возможном повышении пенсионного возраста для мужчин до 70 лет после выборов в Госдуму. Правда, такие слухи пока абсолютно никем не подтверждены официально. Хотя очевидно, что рано или поздно этот вопрос всё же вернется на повестку дня, каким бы болезненным он ни был.

Член Экспертного совета при уполномоченном по правам человека Игорь Ким в беседе с MSK1.RU высказал мнение, что в России, где многие не доживают до пенсии, нужно повышать не пенсионный возраст, а рождаемость, чтобы трудоспособных граждан было больше.

Пожилые люди не могут работать на равных с молодыми

— По данным на 2025 год, ожидаемая продолжительность жизни у мужчин в России составит 71 год, и при повышении пенсионного возраста многие просто не доживут до пенсии или успеют побыть пенсионерами совсем недолго. Поэтому упор нужно делать на стабилизацию демографической ситуации, и только это — выход из данной ситуации, — подчеркивает эксперт. — Кроме того, не забываем: еще не закончен нынешний этап его повышения (до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин).

Кроме того, Ким заочно спорит с экспертами, которые уверены, что повышение пенсионного возраста — это якобы единственный способ сократить нагрузку на бюджет и удержать опытных работников.

— Не забываем, что люди с возрастом начинают хуже себя чувствовать, дают знать проблемы со здоровьем, и не все могут работать, как раньше, — говорит аналитик.

Инвестиционный советник Юлия Кузнецова согласна с Кимом в том, что возможное повышение пенсионного возраста до 70 лет для мужчин — это не просто экономическая мера, а глубоко социальный и политический шаг, последствия которого будут ощущаться десятилетиями.

А не стала ли пенсия фикцией?

— Мужчины в России живут в среднем 66–67 лет. Если пенсионный возраст поднимут до 70 лет, многие попросту не доживут до пенсии. Это вызывает резонный вопрос: не становится ли пенсия фикцией, недоступной для большинства? Параллельно мы наблюдаем большой разрыв между реальными расходами пенсионеров и уровнем их обеспеченности, — подчеркивает Кузнецова.

— С учетом того, что мы наблюдаем кадровый дефицит, и с учетом того, что все-таки нужны серьезные квалифицированные кадры с опытом работы, такая новость [о возможном повышении пенсионного возраста] неудивительна, — отмечает доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Плеханова Юрий Ляндау. — Вообще, современному поколению следует четко понимать, что не нужно рассчитывать на пенсию, ее нужно продумывать самостоятельно.

Эксперт считает, что государство вполне может пойти на повышение пенсионного возраста, чтобы сократить социальные расходы.

— Очевидно, что нагрузку на бюджет будут стараться снижать, особенно в современных условиях, когда мы экономически воюем с 50% ВВП мира, — говорят Ляндау. — Когда средняя пенсия неработающих пенсионеров составляет чуть больше 24 тысяч рублей в месяц, то становится очевидным, что при нынешних ценах на продукты и лекарства такой пенсии явно не хватит, чтобы нормально жить в старости. Поэтому, читая подобные новости, нужно делать следующий вывод: если ты хочешь выйти на пенсию раньше, нужно ее себе самостоятельно обеспечить.

— Если правительство и впрямь пойдет на столь резкое повышение пенсионного возраста, потребуется не просто компенсация в виде льгот — нужна полноценная трансформация всей социальной поддержки пожилого населения, — уверена Кузнецова. — Ну а пока население видит, что налоговая и пенсионная нагрузка растет, а качество жизни не успевает за этими мерами. Это снижает доверие к государству и усиливает ощущение, что реформы проводятся не в интересах большинства, а ради латания бюджетных дыр.