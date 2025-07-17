Отпуск по цене однушки. Почему цены на туруслуги в России взбесились

Домик за городом — дорогое удовольствие Источник: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру»

Тревел-блогер сравнил цены на аренду одного и того же коттеджа в Тверской области сейчас и в 2020 году. Разница — 4,5 раза. «Фонтанка» попыталась если не простить, то хотя бы понять, что вообще творится с ценами на внутренний туризм и о чем думают владельцы отелей, коттеджей, глэмпингов и баз отдыха на просторах нашей родины.

Обзоры блогеров, которые, мягко говоря, очень удивляются ценам на отдых в России, стали очень многочисленны. Привыкшие к зарубежным отпускам, молодые обеспеченные граждане последние пару лет открывают для себя свою страну и не устают поражаться ее разнообразию.

Есть объяснение

Источник: «Фонтанка.ру»

Пытаясь анализировать рынок туристических услуг, неизбежно сталкиваешься с тем, что вся статистика там «на глазок». К примеру, далеко не все точки размещения отдыхающих имеют соответствующий ОКВЭД. Более того, большинство даже не оформлены как юрлица. В лучшем случае это ИП, а львиная доля и вовсе самозанятые, которые хорошо если платят налог 4% от оборота.

Никакого дефицита нет. Забронировать на ближайшие выходные номер или коттедж «Фонтанке» удалось в первых трех выбранных наугад туристических комплексах. Можно выбирать, что именно снимать. Более того, под Петербургом и в Ленинградской области в разгар сезона на сайтах объявлений всё еще доступно более 1200 домов и коттеджей на любой вкус и кошелек. От полуразвалившейся аутентичной деревянной халупы в садоводстве в 65 км от КАД за 10 тысяч в месяц до роскошной усадьбы в Песочном на 2 тысячи кв. м с собственным гектаром соснового леса за 1,5 миллиона рублей в месяц.

Источник: Calcus.ru

Нарастающим итогом за минувшие пять лет инфляции — только официальной — у нас накопилось уже более 50%. Ничего удивительного в том, что как минимум на эту величину подорожали и гостиничные услуги. При том что по ним рост цен ударил даже больше. За счет в первую очередь увеличения затрат на персонал и электричество.

Кроме того, стоит отметить, что часть наиболее состоятельных клиентов российских туристических комплексов с 2020 года уже научилась ездить в привычные для себя Куршевель и Дубай.

Цены несопоставимы

В 2020 году (здесь стоит поставить звездочку и под ней написать «в разгар первой волны коронавируса») блогер Антон Корсуцкий потратил на шестерых за три дня в стилизованном под русский дом, но с отличным современным ремонтом отеле 32 600 рублей. Сегодня, чтобы повторить такой отдых там, Антону с друзьями потребуется 147 тысяч за те же три дня, рассказал он в разошедшемся по соцсетям ролике.

А всего одна комната на двоих в этом отеле сейчас стоит столько же, сколько в Англии просят за целый небольшой старинный замок, обратил внимание он.

Еще больше удивило путешественника предложение круиза по Волге. На одного человека за шесть дней — 265 тысяч рублей. На большую семью или среднего размера компанию расходы уходят сильно за миллион. За эти деньги всё в той же Тверской области полно предложений о квартирах, но в собственность, а не в аренду.

Антон Корсуцкий обратил внимание, что для него с женой шестидневный круиз по Волге по левитановским местам обойдется дороже, чем он недавно потратил на путешествие в весьма недешевую Японию, причем с учетом авиабилетов туда. В конце ролика блогер задает зрителям вопрос: «А вы настолько богаты, чтобы отдыхать в России, или вынуждены ездить в отпуск за границу?»

Почему всё так дорого

Если смотреть на рынок туризма экспертным взглядом, а не обывательским, в целом на нем не происходит ничего сверх обычного. Как и во всём в мире, ценами в туристической отрасли управляет рынок. И раз существуют цены на коттеджи, на них есть и спрос. «Фонтанка» позвонила в коттедж, о котором говорил блогер, и там подтвердили, что многие даты на июль–август уже забронированы.

Очевидно, что подавляющее большинство хозяев отелей и турбаз хотели бы получать как можно больше, а их клиенты — платить как можно меньше. Законы рынка гласят, что там, где эти стремления пересекаются, как раз и устанавливается актуальная цена. Плюс к этому — конкуренты, которые взаимно внимательно следят за соседями, чтобы соответствовать примерно их соотношению «цена — качество» и, с одной стороны, не отдавать клиентов, с другой — не продешевить.

Другое дело, насколько сильно ситуация в конкурентной среде позволяет владельцам повышать цены. Пример коттеджа в Тверской области с 4-кратным ростом цены — это, скорее, исключение. Хотя там условно рядом Москва, а значит, это относительно востребованное направление со сравнительно низкой конкуренцией в своем сегменте.

В Ленобласти, которая с весны 2020 года оказалась сверхвостребована жителями Петербурга, цены, конечно, за пять лет тоже сильно выросли, но в более скромном диапазоне.

В архиве интернета сохранились цены на то странное лето 2020 года, когда жители большого мегаполиса массово сбегали из городов на природу, подогревая цены на загородную недвижимость.

Трехкомнатный коттедж «Кают-компания» в комплексе «Окуневая» на берегу Финского залива в июле 2020 года предлагали гостям за 12 500 в сутки. Он большой, 120 кв. м, и рассчитан на 6–10 гостей. Сейчас цена — 23 790. Разница уже меньше, чем в два раза. И так примерно по всем объектам в «Окуневой».

Примерно так же, вдвое, повысил цены и дорогой комплекс «Лесная рапсодия» в ближайшем пригороде Петербурга. Самый дорогой коттедж «Красавица» стоил 24,8 тысячи рублей, к сегодняшнему лету он подорожал до 52 тысяч. Апартаменты в маленьком коттедже, которые в начале коронавируса сдавались по 12 450 рублей, сегодня стоят 23 900.

На базе семейного отдыха «Илоранта» летом 2020 года недельное проживание в коттедже на шесть человек стоило 73 500 рублей, а сейчас — 186 900 рублей. Итого: подорожание — в 2,5 раза. Сопоставление с ковидным 2020 годом в данном случае корректно, считает владелец «Илоранты» Георгий Богачев.

Ленинградская область, в отличие от Петербурга и соседних регионов, не вводила жестких антиковидных ограничений, и в загородных базах отдыха постоянно был овербукинг. По словам предпринимателя, цены резко росли в 2020–2022 годах, потом их рост замедлился. Например, разница между 2023 и 2025 годом составляет всего около 40%.

В качестве причин роста цен он называет увеличение затрат на электричество (в три раза за эти годы), подорожание оборудования и мебели, расходы на фонд оплаты труда тоже подросли. В последние годы на стоимость размещения повлияло повышение НДС для малого бизнеса и введение туристического налога.

«Пока что это 1%, а в перспективе 5%. Я уже думаю, может, надо будет закрыть, замок повесить», — говорит Георгий Богачев. Рентабельность бизнеса, по его словам, за пять лет снизилась.

Обнуление НДС для гостиниц большинству игроков Ленобласти никак не помогло: 80–90% загородных средств размещения — малый бизнес, который работает не на общей системе налогообложения, а платит процент от оборота. Если перейти на общую систему налогообложения, придется платить имущественный и транспортный налоги и другие платежи, объясняет Георгий Богачев.

Превышения спроса над предложением предприниматель не наблюдает, наоборот, выбор в последние годы расширился, а потребитель стал менее платежеспособным. «Мы на 90% ориентированы на Санкт-Петербург, и есть ощущение, что у среднего нашего гостя из Петербурга денег больше не стало, с учетом того, что у него повысились затраты на всё остальное», — комментирует Георгий Богачев. В этом году еще и подвело холодное лето. Снижения загрузки пока нет, но если раньше освободившийся номер бронировался в течение 20 минут, то теперь может оставаться свободным целый день, рассказывает предприниматель.

Средняя стоимость размещения в загородном отеле We Lodge, запущенном в 2022 году, выросла на 26% — с 27 350 в июне 2022-го до 34 500 рублей в июне 2025-го, рассказала его владелица Юлия Ришар.

В качестве причин она назвала общую инфляцию, резкий рост цен поставщиков из-за скачков курса доллара и кадровый кризис. «Персонала мало, квалифицированного еще меньше, сотрудники прекрасно понимают, что работодатели в безвыходной ситуации, ставки растут», — объясняет она.

Налоговая реформа, в рамках которой был упразднен упрощенный налоговый режим, тоже повлияла, хотя и косвенно: поставщики, которые раньше работали на «упрощенке», теперь стали включать в стоимость своих товаров НДС.

В случае We Lodge на среднюю стоимость размещения также повлияло развитие инфраструктуры в 2023 году. «Мы добавляли комплиментарные услуги, усилили оснащение номеров, запустили спа — всё это влияло на позиционирование и цену», — пояснила Юлия Ришар.