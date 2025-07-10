«Потому что нечего продавать»: пошлина на пшеницу упала в 86 раз, но грузооборот всё равно рухнул

Это самая низкая ставка со времени введения пошлины Источник: Анатолий Карбинов / 161.RU

Пошлина на экспорт пшеницы снизилась в 86 раз — сейчас с тонны зерна нужно уплатить 56,3 рубля, сообщает Минсельхоз РФ. Эта ставка стала самой низкой со времени введения пошлины — то есть с июня 2021 года. Но экспорт рухнул: в Ростове, например, грузооборот порта упал до 25,6% и составил 4,9 миллиона тонн, и это еще не самый плохой результат.

«Экспорт упал, потому что нечего продавать, пока доллар на месте. С одной стороны, мы [реализовали значительную часть урожая прошлого года, а новый пока не собрали]. С другой стороны, если курс доллара остается как сегодня — 78 рублей, то зачем нам продавать? Маржи не будет у продавца. Нам выгодно, когда доллар высокий. Допустим, доллар [стоит рублей] 90 — тогда еще можно», — объяснил корреспонденту 161.RU советник президента ТПП Ростовской области Юрий Корнюш.

Российские аграрии массово жалуются на заградительные пошлины — «плавающую» стали тестировать с апреля 2021 года. Через два месяца после этого Россия ввела механизм зернового демпфера, по которому «плавающие» пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя возвращают аграриям в виде субсидий. «Плавающей» пошлина называется потому, что размер пошлины определяют на одну неделю и их размер определяется исходя из мировых цен на зерновые. Участники рынка передают данные о заключаемых контрактах Мосбирже для формирования расчета индикативной цены. На основе этой информации Минсельхоз определяет размер пошлины. Через неделю ее обновляют.

Грузооборот в Ростове оказался выше среднего по динамике отгрузок морских портов Азово-Черноморского бассейна, следует из данных Ассоциации морских торговых портов. Общий грузооборот упал на 10,6% и составил 104,5 миллиона тонн, причем большая часть из них — а именно 61,5% — это перевалка наливных грузов. Грузооборот порта Новороссийск составил 67,2 миллиона тонн, что на 6,1% ниже прошлогоднего показателя. Хуже всего ситуация в порту Кавказ: там грузооборот рухнул на 45,4%. Показатели улучшились в морских портах Туапсе и Тамани. В Туапсе отгрузки увеличились на 1,4% — до 8,9 миллиона тонн. В Тамани грузооборот вырос на 7,8% — до 11,7 миллиона тонн.

В Российском зерновом союзе посчитали, что поставки российской пшеницы за границу по итогам завершающегося сельскохозяйственного года сократятся на 20%. Это связано с провалом поставок в 2025 году. Директор центра компетенций в агропромышленном комплексе «Рексофт консалтинг» Дмитрий Краснов отмечал, что с января по апрель экспорт пшеницы упал на 40% по отношению к предыдущему году. Причем в марте и апреле падение было стремительней — до 60%.

Российские экспортеры освоили 83% квот на экспорт пшеницы, следует из данных мониторинга Российского зернового союза. Квоты действовали с 15 февраля по конец сельскохозяйственного года — 30 июня.

Напомним, что квоты на экспорт основных зерновых культур Россия ввела в 2020 году. Изначально их объемы составили семь миллионов тонн, а срок действия был с 1 апреля по 30 июня. С 15 февраля по 30 июня 2021 года действовала новая квота, ее объем составил 17,5 миллиона тонн. В дальнейшем власти стали ежегодно продлевать действие квот и повышать их объемы. В прошлом году они действовали с 15 февраля по 30 июня и составляли 24 миллиона тонн, но позднее правительство решило выделить дополнительную квоту в 5 миллионов тонн.

За этот период экспортировано 8,8 миллиона тонн пшеницы из общего объема квоты в 10,6 миллиона тонн, сообщила директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина. Пшеницу отправляли в 38 стран, крупнейшим импортером стал Египет — туда отправили 1,7 миллиона тонн. В Турцию экспортировали 1 миллион 126 тысяч тонн, в Иран — 802 тысячи тонн. На четвертом месте по объему импорта оказался Израиль, закупивший 554 тысячи тонн. На пятом месте — Судан, куда отправили 539 тысячи тонн.

В правительстве признали, что экспорт рухнул из-за проблем в экономике Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

По словам Тюриной, квоту освоили не полностью из-за низкого уровня рентабельности экспорта в связи с ростом внутренних цен. Она отметила, что когда вводили квоты на экспорт, выручка экспортеров была на уровне $10–15 за тонну. В апреле выручка была отрицательной, а в мае стала меньше $5 за тонну.

«Минус 14% экспорта за первый квартал 2025 года — это не просто снижение цифр, а сигнал о том, что российский аграрный экспорт перестал быть устойчивым трендом и превратился в переменную, зависящую от управленческих решений и внешней обстановки», — сообщили в Российском зерновом союзе.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов оценивает объем экспорта пшеницы в завершившемся сельскохозяйственном году в 40,9 миллиона тонн, что на 22% ниже год к году. Экспорт пшеницы в завершающемся сельскохозяйственном году сократится на 19,8% по отношению к прошлому году, следует из консенсус-прогноза Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Руководитель аналитического центра «Русагротранс» Игорь Павенский отмечает, что снижение составит 25,2%.

«[Пошлины] — это крайне контрпродуктивная мера для развития всей зерновой индустрии, — говорил корреспонденту 161.RU аналитик Владимир Петриченко, гендиректор компании „ПроЗерно“. — И экспортные квоты, которые действуют с 15 февраля до 30 июня, — это дополнительно контрпродуктивная мера, которая мешает развитию экспорта и мешает развитию зерновой индустрии в целом. Отменят их или нет? Я думаю, что пока отмены мы не дождемся, к сожалению».

В правительстве признали, что экспорт рухнул из-за проблем в экономике. На итоговом заседании коллегии Минсельхоза РФ вице-премьер Дмитрий Патрушев сказал, что ситуация с экспортом складывается «непросто». Он выделил следующие причины спада поставок:

объективные внешние факторы — без уточнений, но Российский зерновой союз предполагает, что речь идет о логистических трудностях и санкциях;

серьезные недоработки ведомства, за которые, отмечают в Российском зерновом союзе, никто ответственности пока не понес.

«Почему экспорт упал? Потому что экспортеры на этом не зарабатывают, а теряют деньги, и экспорт снижается, — говорил корреспонденту 161.RU директор аналитического центра „СовЭкон“ Андрей Сизов. — Если у кого-то так отнимать деньги, как отнимают пошлины — а у сельхозпроизводителей отбирают десятки процентов выручки, — производство будет падать. Оно, собственно, и снижается. После 2022 года, когда был рекорд производства зерновых, оно неуклонно снижается. И, вероятно, в этом году будет новое снижение. Если у вас забирают 20–30% выручки, естественно, у вас экономика очень сильно ухудшается».