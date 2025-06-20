Глава «Сбера» назвал справедливым курс выше 100 рублей за доллар — что это значит и ждать ли повышения

Герман Греф назвал равновесный курс рубля к доллару Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Глава «Сбера» Герман Греф заявил, что текущий курс рубля к доллару не отражает реальное экономическое положение и находится на искусственно завышенном уровне. По его мнению, справедливым соотношением был бы курс выше 100 рублей за доллар. Об этом он сообщил на деловом завтраке «Сбера» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-25).

«Сегодня очевидно, что равновесным курсом рубля является курс „100 плюс“ по отношению к доллару. Мы сегодня имеем курс на уровне 78–79 рублей за доллар. Это ощущают на себе очень сильно и все наши экспортные отрасли, и в первую очередь бюджет. Мы видим, что бюджет сталкивается с повышенным дефицитом», — отметил Греф.

Глава «Сбера» подчеркнул, что текущая ситуация создает значительную нагрузку на доходную часть бюджета, который уже сталкивается с дефицитом.

По словам Грефа, ближе к концу года у Министерства финансов может возникнуть необходимость искать «новые источники» для покрытия бюджетного разрыва. Среди возможных вариантов он назвал рыночные механизмы заимствования.

По мнению директора Института нового общества, экономиста Василия Колташова, Герман Греф «лоббирует девальвацию».

«То, что он говорит, необходимо понимать прежде всего как адресованное президенту и обществу обращение с просьбой провести девальвацию рубля, ослабить его, — заявил в разговоре с MSK1.RU экономист. — К тому же, такая сильная девальвация рубля приведет, во-первых, к резкому падению интересов к депозитам в Сбербанке, к резкому падению вообще склонности к сбережению, к паническому поиску населением инструментов для сохранения денег».

Такой курс сломает тот механизм, который с таким трудом был отстроен в последние два года. Василий Колташов экономист

«Сейчас лишние деньги уходят в накопление, прирастают за счет высокой ставки ЦБ и потом могут быть направлены на покупку недвижимости за свои. Население перестает жить не в долг, а всё больше ориентируется на протестантскую этику накопления», — добавил Колташов.

Директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев в разговоре с MSK1 заявил, что другого курса, кроме того, что представлен ЦБ, в обменниках и торговле на биржах «нам не дано». По словам эксперта, сейчас невозможно предсказать, что будет с курсом рубля и доллара.

«Что касается заявления Германа Оскаровича, то он, по всей видимости, имел в виду то, что экономисты по-разному взвешивают обменные курсы. Их можно взвешивать по товарным корзинам, как это делал индекс „Биг Мака“. По финансовым показателям, когда мы сравниваем доходности вложений в безопасных вложениях в разных валютах», — объяснил MSK1 Олег Буклемишев.

Но эти все соображения носят довольно умозрительный характер, поскольку курс тот, который мы имеем в ощущениях. Олег Буклемишев директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ