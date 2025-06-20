Россияне стали хуже одеваться и реже обновлять гардероб? Почему по стране массово закрываются магазины одежды

Лучшие годы для магазинов одежды ушли в прошлое Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Производители одежды в России хватаются за голову. «Жирные» годы после ухода с рынка иностранных конкурентов кончились. Потенциал роста исчерпан. И магазины, которые открывались сотнями, теперь так же сотнями закрываются. «РБК исследования рынков» подсчитало: с прошлой весны в России исчезло как минимум 232 магазина одежды и обуви. Подробности — в материале MSK1.RU.

Причем причиной авторы исследования называют не только изменение покупательских привычек населения (проще говоря, «переезд» на маркетплейсы), но и просто падение спроса. Магазины будут и дальше закрываться, пустующие торговые площади — расти, а выручка производителей одежды и обуви — падать.

Проседание рынка — естественная реакция на перегрев, считает дизайнер одежды под брендом AltraNatura Артур Нахапетов.

— После ухода крупных игроков с рынка, очень многие полезли в эту сферу: блогеры, психологи, врачи, даже силовики. В общем, все, кто в этом особенно не разбирается, — говорит Нахапетов. — Пооткрывалось тысячи брендов, цехов, салонов и так далее. При этом платежеспособность населения пошла вниз. Вот и произошел резкий переизбыток рынка. Вот мы и видим закрытие и банкротство фирм, бутиков, брендов. Я думаю, выживут гибкие и профессиональные компании.

— Закрытие магазинов — явление закономерное, — согласен независимый пиар-консультант Денис Голдман. — Подчас решения об открытии салонов на месте ушедших западных брендов принимались импульсивно, даже азартно, без оценки аудитории и ее вкусов. Лишь бы занять выгодное место, пока этого не сделал кто-то еще. Закономерный итог: после трех лет работы некоторые такие магазины признали убыточными — высокая арендная плата, растущие издержки на содержание сотрудников, не угадали с предпочтениями публики (которые ориентировались ранее, возможно, не на ассортимент, а на бренд). Оптимизация в виде сокращения затрат через закрытие магазинов оказалась неизбежной.

— С издержками бизнеса всё понятно. Но почему спрос на одежду в целом упал? Из-за подорожания? Люди экономят?

— Нет. Просто появились альтернативные пути, чтобы пополнять свой гардероб, которые не входят в официальную статистику. К примеру, в серой зоне находится деятельность профессиональных байеров, которые «достают» вещи интересующих западных брендов под запрос. Находят, например, по рекомендации, в специальных группах. Кто-то даже отправляется в шоп-туры в Беларусь, где уход западных брендов не был массовым. В Казахстан, где те же бренды обходятся дешевле, и в, собственно, Китай. Кстати, из-за окрепшего рубля этот тренд только усилится.

Всё больше людей предпочитают ходить не в обычные «живые» магазины, а делать покупки на маркетплейсах. Тем более что сейчас они бурно развиваются: растет ассортимент, в ПВЗ есть примерочные. Кроме того, у маркетплейсов нет наценок за аренду и персонал, говорит координатор по взаимодействию с селлерами Федерального общества сетевой торговли (ФОСТ) Мирослав Радкевич.

— ПВЗ превращаются в компактные магазины у дома, а шоурумы маркетплейсов и онлайн-магазинов становятся точками притяжения — не только для выдачи, но и для ознакомления с товарами, — говорит Радкевич. — Это и есть будущая торговля: гибкая, осмысленная и отвечающая на реальные потребности покупателей. Если офлайн-ритейл не изменит подход, он и дальше будет терять позиции.

Маркетолог Никита Сенников тоже сомневается, что в России будет дефицит одежды, несмотря на закрытие магазинов. Хотя он и не столь оптимистичен, как Голдман: эксперт говорит, что люди действительно стали реже приобретать одежду, делают более взвешенные покупки и чаще выбирают доступные по цене бренды.

— На смену крупным ритейлерам приходят небольшие продавцы, работающие через маркетплейсы, собственные сайты и в мессенджерах, — говорит Сенников. — Последствия этой перестройки рынка точно не позитивные. Ведь сокращение магазинов — это потеря рабочих мест, в том числе для продавцов, мерчендайзеров, логистов. Торговые центры, особенно в регионах, оказываются на грани убыточности, ведь с уходом арендаторов страдает вся инфраструктура. В общем, это цепная реакция, которая бьет по смежным отраслям.