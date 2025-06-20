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Экономика Кризис-2025 Эксперт Россияне стали хуже одеваться и реже обновлять гардероб? Почему по стране массово закрываются магазины одежды

Россияне стали хуже одеваться и реже обновлять гардероб? Почему по стране массово закрываются магазины одежды

Эксперты одной из причин называют перегрев рынка, а что будет дальше

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27 комментариев
Лучшие годы для магазинов одежды ушли в прошлое | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUЛучшие годы для магазинов одежды ушли в прошлое | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Лучшие годы для магазинов одежды ушли в прошлое

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Производители одежды в России хватаются за голову. «Жирные» годы после ухода с рынка иностранных конкурентов кончились. Потенциал роста исчерпан. И магазины, которые открывались сотнями, теперь так же сотнями закрываются. «РБК исследования рынков» подсчитало: с прошлой весны в России исчезло как минимум 232 магазина одежды и обуви. Подробности — в материале MSK1.RU.

Причем причиной авторы исследования называют не только изменение покупательских привычек населения (проще говоря, «переезд» на маркетплейсы), но и просто падение спроса. Магазины будут и дальше закрываться, пустующие торговые площади — расти, а выручка производителей одежды и обуви — падать.

Проседание рынка — естественная реакция на перегрев, считает дизайнер одежды под брендом AltraNatura Артур Нахапетов.

— После ухода крупных игроков с рынка, очень многие полезли в эту сферу: блогеры, психологи, врачи, даже силовики. В общем, все, кто в этом особенно не разбирается, — говорит Нахапетов. — Пооткрывалось тысячи брендов, цехов, салонов и так далее. При этом платежеспособность населения пошла вниз. Вот и произошел резкий переизбыток рынка. Вот мы и видим закрытие и банкротство фирм, бутиков, брендов. Я думаю, выживут гибкие и профессиональные компании.

— Закрытие магазинов — явление закономерное, — согласен независимый пиар-консультант Денис Голдман. — Подчас решения об открытии салонов на месте ушедших западных брендов принимались импульсивно, даже азартно, без оценки аудитории и ее вкусов. Лишь бы занять выгодное место, пока этого не сделал кто-то еще. Закономерный итог: после трех лет работы некоторые такие магазины признали убыточными — высокая арендная плата, растущие издержки на содержание сотрудников, не угадали с предпочтениями публики (которые ориентировались ранее, возможно, не на ассортимент, а на бренд). Оптимизация в виде сокращения затрат через закрытие магазинов оказалась неизбежной.

 С издержками бизнеса всё понятно. Но почему спрос на одежду в целом упал? Из-за подорожания? Люди экономят?

— Нет. Просто появились альтернативные пути, чтобы пополнять свой гардероб, которые не входят в официальную статистику. К примеру, в серой зоне находится деятельность профессиональных байеров, которые «достают» вещи интересующих западных брендов под запрос. Находят, например, по рекомендации, в специальных группах. Кто-то даже отправляется в шоп-туры в Беларусь, где уход западных брендов не был массовым. В Казахстан, где те же бренды обходятся дешевле, и в, собственно, Китай. Кстати, из-за окрепшего рубля этот тренд только усилится.

Всё больше людей предпочитают ходить не в обычные «живые» магазины, а делать покупки на маркетплейсах. Тем более что сейчас они бурно развиваются: растет ассортимент, в ПВЗ есть примерочные. Кроме того, у маркетплейсов нет наценок за аренду и персонал, говорит координатор по взаимодействию с селлерами Федерального общества сетевой торговли (ФОСТ) Мирослав Радкевич.

— ПВЗ превращаются в компактные магазины у дома, а шоурумы маркетплейсов и онлайн-магазинов становятся точками притяжения — не только для выдачи, но и для ознакомления с товарами, — говорит Радкевич. — Это и есть будущая торговля: гибкая, осмысленная и отвечающая на реальные потребности покупателей. Если офлайн-ритейл не изменит подход, он и дальше будет терять позиции.

Маркетолог Никита Сенников тоже сомневается, что в России будет дефицит одежды, несмотря на закрытие магазинов. Хотя он и не столь оптимистичен, как Голдман: эксперт говорит, что люди действительно стали реже приобретать одежду, делают более взвешенные покупки и чаще выбирают доступные по цене бренды.

— На смену крупным ритейлерам приходят небольшие продавцы, работающие через маркетплейсы, собственные сайты и в мессенджерах, — говорит Сенников. — Последствия этой перестройки рынка точно не позитивные. Ведь сокращение магазинов — это потеря рабочих мест, в том числе для продавцов, мерчендайзеров, логистов. Торговые центры, особенно в регионах, оказываются на грани убыточности, ведь с уходом арендаторов страдает вся инфраструктура. В общем, это цепная реакция, которая бьет по смежным отраслям.

А вы часто покупаете новые вещи в магазинах?

Почти не покупаю, заказываю на маркетплейсах
Стал(а) гораздо реже, чем раньше
Да, часто
Покупаю или заказываю любимые марки за границей

ПО ТЕМЕ
Дмитрий Капустин
Закрытие магазинов Бутики Магазины одежды Зарубежные бренды Уход брендов
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Комментарии
27
Гость
1 час
Смешно читать про актуальную и модную одежду. Одежда должна быть в первую очередь удобная и по возможности натуральная. Все остальное вторично. Переплачивать за фирмУ смысла нет. Не фирмА еще и носиться может лучше и удобнее.
Гость
2 часа
А вчера писали во всех СМИ, что один начальник сказал будто продукты подорожали от роста доходов и улучшения питания населения. Нестыковочка информации с одеждой.
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