У владельцев банковских карт появится новый способ попасть под уголовку — проще, чем кажется. Подробности

Дропперам — лицам, которые помогают мошенникам скрывать и обналичивать похищенные деньги, — теперь грозит уголовная ответственность. Госдума приняла соответствующий законопроект для защиты граждан от действий мошенников.

Дропперы — это посредники в различных нелегальных схемах по выводу денег с банковских карт, которые они оформляют на свое имя и продают. Через них выводятся или обналичиваются крупные суммы. Есть несколько видов дропперов.

Обнальщики получают на свои карты похищенные деньги, снимают их наличными в банкоматах и передают организаторам. Заливщики вносят наличные на свой счет, потом переводят их, куда скажут, так создается цепочка операций. Транзитникам переводят деньги на карту транзитом. Вербовщиков называют дроповодами.

Эта длинная цепочка нужна, чтобы запутать следы. Также карту дроппера можно использовать для всех этих целей сразу.