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Экономика У владельцев банковских карт появится новый способ попасть под уголовку — проще, чем кажется. Подробности

У владельцев банковских карт появится новый способ попасть под уголовку — проще, чем кажется. Подробности

Новый закон предусматривает до 6 лет тюрьмы и штраф в миллион

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4 комментария
Изменения направлены на борьбу с дропперами | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаИзменения направлены на борьбу с дропперами | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Изменения направлены на борьбу с дропперами

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Дропперам — лицам, которые помогают мошенникам скрывать и обналичивать похищенные деньги, — теперь грозит уголовная ответственность. Госдума приняла соответствующий законопроект для защиты граждан от действий мошенников.

Дропперы — это посредники в различных нелегальных схемах по выводу денег с банковских карт, которые они оформляют на свое имя и продают. Через них выводятся или обналичиваются крупные суммы. Есть несколько видов дропперов.

Обнальщики получают на свои карты похищенные деньги, снимают их наличными в банкоматах и передают организаторам. Заливщики вносят наличные на свой счет, потом переводят их, куда скажут, так создается цепочка операций. Транзитникам переводят деньги на карту транзитом. Вербовщиков называют дроповодами.

Эта длинная цепочка нужна, чтобы запутать следы. Также карту дроппера можно использовать для всех этих целей сразу.

Новый закон вносит изменения в статью 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Согласно новым дополнениям, к уголовной ответственности будут привлекать граждан, которые помогают кибермошенникам, в том числе из корыстных побуждений, выводить похищенные деньги.

«За приобретение из корыстных побуждений чужой карты или доступа к счёту другого лица, их дальнейшую передачу, осуществление операций с ними предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет и штраф. Клиенту банка, передавшему из корыстных побуждений свою карту или доступ к счёту другому лицу или совершившему операции по его указанию, за данные действия теперь грозит до 3 лет лишения свободы», — пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Отметим, что мошенники часто вербуют именно подростков, причем разными схемами. Из-за этого они могут стать соучастниками преступления. Подробнее об этом рассказали в материале E1.RU.

Поэтому теперь счета несовершеннолетним банки смогут открывать только с письменного согласия родителей и иных законных представителей.

Банк России также отмечал, что зачастую дропперами люди становятся случайно, когда попадаются в мошенническую схему. Чтобы не стать соучастником, следует:

  • не передавать оформленную на вас банковскую карту чужим людям;

  • не использовать свою карту для переводов, в том числе в банкомате, по просьбе чужих людей;

  • не предоставлять доступ к своему онлайн-банку;

  • не переводить ошибочно поступившие вам деньги, а сообщать об этом в свой банк.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Дропперы Мошенники Банковские карты
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Комментарии
4
Гость
27 мая, 08:34
Опять ни слова про госуслуги. Самый популярный инструмент мошенников.
Гость
27 мая, 09:26
После принятия этого закона цена на наличку в РФ резко подскочит. Как следствие разрастётся криминал. Вырастет коррупция. Чем то напоминает ситуацию с сухим законом в США 20х-30х годов. Был получен обратный эффект. Последствия ощущаются до настоящего времени.
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