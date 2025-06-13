Как американский доллар влияет на цены в российских магазинах

С начала года рубль стал самой быстрорастущей валютой относительно доллара Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Почти полгода доллар продолжает уверенно дешеветь в стоимости относительно российской валюты. После взлета свыше 110 рублей в декабре 2024-го с января текущего года его уровень стабильно понижается от месяца к месяцу. Почему американская валюта важна для россиян и как реагирует внутренний рынок на эти изменения, выясняла редакция NGS24.RU.

Вниз и еще ниже

Курс доллара начал падать в России с января текущего года. За месяц до этого он пробил отметку в 110 рублей за купюру, а повышение американской валюты активно отражали в СМИ. Согласно данным портала Investing, аналогичные трехзначные отметки в обменниках люди наблюдали только в марте 2022-го.

Однако всего за пять месяцев курс не только выровнялся до привычных значений, но и стал стремиться к современному «антиуровню». Сейчас валюта оценивается ЦБ РФ в пределах 78–80 рублей за бакс.

Какую из двух пачек выберешь ты? Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Причина к такому снижению, по мнению экспертов, среди прочего в геополитической обстановке. Напомним, что с начала года место президента США вновь занял Дональд Трамп, администрация которого возобновила взаимодействие с российскими дипломатами.

Китайский гаджет по американской цене

На подобные изменения ощутимо отреагировал рынок компьютерной техники. Так, уже в феврале, когда стоимость доллара только вышла из диапазона трехзначных чисел, зарубежные поставщики почти моментально уронили цены на 8%. Магазины, в свою очередь, смогли снизить стоимость товаров для потребителя на пять тысяч рублей. Сначала это затронуло компактную электронику, которую можно быстро транспортировать.

Сегодня позитивный тренд на снижение стоимости сохраняется. Как считает владелец компании «Техномакс» Максим Багаев, сейчас удешевление товара даже обгоняет падение курса. Влияет на это также низкая заинтересованность людей в крупных покупках.

— Цены снижаются, причем быстрее, чем курс доллара. Это видно по цене на процессоры, видеокарты и SSD — то, что быстрее всего привозится по новым ценам, — рассказывает Багаев.

Максим Багаев объяснил, как меняются цены на технику из-за доллара Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











По его словам, начало года сложное для всего бизнеса по продаже техники, из-за чего в магазинах «не заканчиваются сливы [распродажа товара]» и акции.

— Очень сильно влияет не курс доллара, а высокие проценты по депозитам: люди несут деньги в банки, а не в магазины и маркетплейсы, отказываясь от крупных покупок, — добавляет эксперт.

Ставка Центробанка в 21% сохранялась с октября прошлого года. В начале июня 2025-го ЦБ решил снизить ее до 20%.

Аналогичный тренд сохраняется и у крупных игроков. Так, в компании «М. Видео — Эльдорадо» нам рассказывают, что, к примеру, стоимость актуальных моделей iPhone 16 с начала года упала на 20%. Это же касается и других линеек бренда. Укрепление рубля относительно доллара называют главной причиной снижения цен.

Бытовая техника падает в цене не так быстро, как смартфоны и небольшие гаджеты Источник: Mvideoeldorado.ru











— Снижение цен обусловлено несколькими факторами. Основной — укрепление курса рубля к основным валютам с начала весны, что повлияло на закупочные цены техники, значительная часть которой поступает от иностранных производителей, — поясняют в компании.

Этот же фактор влияет и на крупную бытовую технику: в сравнении с началом года в начале мая стоимость товара упала на 7%. Наибольшее снижение наблюдают среди стиральных машин и холодильников.

Также курс серьезно влияет на сборку компьютеров, некоторые из запчастей которых напрямую привязаны к доллару. Так ситуацию объясняют на сборочной площадке «Техномакса»:

— Наше производство в настоящий момент — это сборка компьютеров, где серьезная часть комплектующих паяется в России. Стоимость микросхем, конечно, полностью зависит от курса доллара, и готовые ПК также дешевеют. Вот когда начнем производство клавиатур и мышей, то там почти все компоненты из России, и будет попроще.

Здесь Америка не виновата (только на 40%)

Покупка нового авто в салоне для многих сегодня серьезный и затратный шаг Источник: Артём Ленц / NGS24.RU











В отличие от рынка электроники, ценники в автосалонах оказались более устойчивы к валютной «гравитации». По словам руководителя отдела организации продаж ГК «Медведь Холдинг» Максима Алехина, традиционно год к году автомобили дорожают на 7–10%. В этом году такого не произошло, однако говорить о влиянии курса можно не во всех случаях.

— Машины, которые сейчас представлены в автосалонах, были закуплены заранее — обычно за несколько месяцев до продажи — и по другому курсу. Кроме того, импортеры часто страхуют валютные риски. А вот на автомобили, которые привозятся в Россию «под заказ» или по параллельному импорту, курс влияет заметно быстрее. Чем крепче рубль, тем дешевле обходятся доставка и оформление машины на границе. В результате цена для покупателя может снизиться на 4–5% уже в течение месяца, — поясняет эксперт.

Чтобы ценник на машины снизился, рубль должен укрепиться минимум на 10% и продержаться в таком значении два месяца. Всего же курс американской валюты составляет до 40% от ценника нового авто. Помимо самой заводской стоимости, на нее накладываются международная логистика и таможенные сборы.

— Остальная часть стоимости — это налоги, внутренняя логистика по России, а также наценки дилеров и дистрибьюторов. Только НДС, например, составляет 20% от финальной цены, — продолжает Максим.

Но самые весомые факторы, влияющие на стоимость машин, по словам Алехина, это:

рост утилизационного сбора;

высокая ключевая ставка — делает автокредиты дороже и увеличивает издержки дилеров;

ограниченные поставки отдельных моделей и длинные логистические цепочки.

Вы хлеб за доллары покупаете?

Нет, однако влияет курс американской валюты, как оказалось, не только на сложные технологические товары, но и на первые ступени «пирамиды Маслоу» — продукты. В компании «Командор» объясняют, что стоимость товаров в супермаркетах формируется:

из затрат на производство;

расходов на доставку;

изменений в законах;

колебаний курсов валют.

Некоторые фрукты курс способен «превращать в золото» Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











— Конечно, валюта играет большую роль, однако главным является изначальная цена товара, которая обычно фиксируется в долларах или юанях. Когда рубль укрепляется, закупки становятся дешевле, и это отражается на полке, — рассказывает Мария Сикора, представитель компании «Командор».

В качестве примера там приводят стоимость абрикосов. В прошлом году их высокая цена была связана не только с дефицитом продукта, но и с высокой стоимостью американского бакса. В этом году ситуация, уверяют в компании, стала лучше. Аналогичный «ценовой позитив» показывает манго, привязанное к китайскому юаню.

Кому на Руси от низкого доллара плохо

Причин для укрепления доллара сегодня сразу несколько, считает экономист, инвестиционный банкир и глава «Столыпинского клуба» Евгений Коган.

— Значительное падение объемов российского импорта. Импорт стремительно скукоживается, Китай не торопится работать и боится последствий. Причина вторая — это очень высокая ставка. Она связана с первой тоже. Когда высокая ставка, все поджимаются и несут деньги на депозиты, ну и частично в облигации, — считает эксперт.

Две другие причины укрепления отечественной валюты: падение цен на нефть и, как следствие, продажа валюты, а также скупка российских активов западными спекулянтами.

О последнем также рассказывает другой эксперт. Как отмечает Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер», инвесторов в российские банки помогает привлекать геополитическая разрядка. По ее мнению, позитивный новостной фон и высокий объем предложения иностранной валюты способствуют укреплению рублевого курса.