До конца года бензину разрешат подорожать еще на 4–5 рублей

Источник: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» / архив











Цены на бензин подозрительно замерли. В начале года они подросли было на 3%, но уже с марта едва прибавили 50 копеек. При этом, по негласному правилу, владельцы нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) имеют полное моральное право до конца года поднять цены на 10%. В условиях массовых экстренных ремонтов и падения экспорта нефти вряд ли они не воспользуются такой возможностью.

«Фонтанка» прикинула, сколько в таком случае будет стоить бензин и дизель, а точнее, к какому «худшему» стоит готовиться автомобилистам.

Справка Формально цены на бензин в России государством не регулируются. Считается, что рыночная цена формируется на биржевых торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Впрочем, на ней расходится лишь около 12% потребляемых на внутреннем рынке объемов топлива. Да и те котировки, что есть, обозначают лишь оптовую стоимость. Ценники на стелах АЗС их владельцы вольны менять по своему усмотрению. Для Петербурга это де-факто означает гегемонию на рынке крупных вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), которые контролируют 95% АЗС в городе. Вместе с тем между ВИНКами и регулирующими отрасль чиновниками много лет назад установлено т. н. «джентльменское соглашение», по которому розничные цены на бензин не могут в течение года повышаться более чем на размер официально зафиксированного Центробанком уровня инфляции.

Цены стоят с марта

Источник: «Фонтанка.ру»











В нынешних ценах на бензин в рознице пока что заложен крайне низкий уровень инфляции — в пределах 3%. Отчасти это можно объяснить тем, что актуальный до апреля прогноз Минэкономразвития предполагал рост цен в 2025 году всего на 4,5%. Он был составлен еще в сентябре 2024 года, было очевидно, что его будут пересматривать, но опереться в своих предположениях нефтяникам было не на что.

Обновленный прогноз был опубликован в середине апреля, и в нем инфляция в годовом выражении прогнозировалась к декабрю уже в 7,6%. А к сегодняшнему дню на сайте Центробанка красуется показатель в 10,2% (точное определение: темп прироста потребительских цен к соответствующему месяцу предыдущего года, источник — Росстат).

Источник: «Фонтанка.ру»











В принципе, чиновники ожидают общего замедления роста цен летом и осенью за счет снижения стоимости самых, пожалуй, проблемных товаров первой половины года — овощей и фруктов. Впрочем, власти каждый год ждут осени, чтобы картошка и капуста снизили инфляцию, но каждый раз что-то их подводит и прогнозы сбываются лишь отчасти.

В то же время в своем последнем выступлении в пятницу, 6 июня, глава ЦБ Эльвира Набиуллина напомнила, что с 1 июля нас ждет очередной рост коммунальных тарифов, а эта штука посильнее картошки будет.

Источник: «Фонтанка.ру»











Почему всё это важно для автомобилистов — дело в том, что владельцам АЗС принципиально важно, какую цифру назовут в декабре в Росстате. Именно настолько они имеют моральное право повысить и цены на бензин. Важно не гнать и «размазать» этот рост на весь год. И весенняя пауза, скорее всего, была вызвана всей этой инфляционной неопределенностью. Дальше открывается горизонт возможностей.

Сколько Россия производит бензина

Сколько именно в России сейчас производится бензина и дизтоплива, публично не сообщается, хотя ранее Росстат публиковал еженедельные отчеты об этом. Публикации прекратились летом прошлого года на фоне участившихся аварий на российских НПЗ, не связанных с производственными процессами. Официальное объяснение: чтобы не допустить «необоснованного давления на рынок». Таким образом, судить, грозит ли стране дефицит, с учетом экспорта, который подталкивал бы цены вверх, или, наоборот, у нас его переизбыток, стороннему наблюдателю невозможно.

Косвенно о положении дел в отрасли можно было судить по январской публикации статьи вице-премьера Александра Новака в журнале «Энергетическая политика». По его словам, производство бензинов всех марок упало в 2024 году на 6,4%, до 41,1 миллиона тонн, а дизтоплива — на 7,4%, до 81,6 миллиона. Притом что объем потребления как минимум не падал.

О том, как обстоят дела в нефтеперерабатывающей отрасли уже в 2025 году в апреле публично рассказал замдиректора департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Роман Кабаков. По его словам, несмотря на все сложности, в производстве топлива ожидается «небольшой рост».

«Поскольку статистика по производственным показателям у нас является закрытой, я могу вас лишь только уверить, что по этому году мы ожидаем с отраслью небольшой рост в производстве как бензина автомобильного, так и дизельного топлива по сравнению с уровнем прошлого года. Но точную цифру вам раскрыть, к сожалению, не могу. Учитывая, что, по экспертным оценкам, объем потребления на внутреннем рынке в этом году автомобильного бензина и дизтоплива будет примерно на уровне, как и в прошлом году, это означает, что наш рынок остается профицитным, — цитирует его выступление Интерфакс. — Те ремонты на НПЗ, которые внепланово случились в первом квартале этого года по независящим от самих заводов причинам, они в принципе не оказали влияния на внутренний рынок. Ну и это никак не скажется на отклонении в производственных показателях по итогу этого года, на что мы в целом и рассчитываем».

Экспорт растет

При этом тезис о безусловной профицитности производства можно было бы как минимум обсудить. Дело в том, что китайские таможенные органы сигнализируют о резком росте импорта из России того же дизтоплива. Если год назад за первые четыре месяца года его привезли около 150 тысяч тонн, то в этом году уже 2,2 миллиона. Правда, поставки легких дистиллятов (в первую очередь нафты, «бензинового полуфабриката») выросли незначительно, в пределах 10% (до 1,1 миллиона тонн).

Забавный факт Если полностью доверять данным китайских таможенников, то цена поставки дизтоплива из России в среднем составляет 0,48 долл/литр. Это таможенная цена — то есть со стоимостью доставки до границы. Как видим, китайские трейдеры получают солярку дешевле, чем российские водители. Но тут есть нюанс. Львиная доля цены на топливо на наших АЗС — это налоги и акцизы. В Китае они свои, так что в китайские машины дизтопливо заливается примерно по 104 рубля за литр на наши деньги, поэтому завидовать там нечему.

Как могут вырасти цены на бензин

Вот приблизительный расчет, какими могут оказаться цены под Новый год.

Источник: «Фонтанка.ру»











Источник: «Фонтанка.ру»

Как бы то ни было, все без исключения российские ВИНКи в последнее время получили повод отчитаться о значительно возросших тратах на ремонт своих нефтебаз и заводов. А значит, повышать цены на бензин ниже дозволенных чиновниками 10,2% (это пока что) им нет никакого смысла.

Обязательно надо отметить, эти цифры показывают, не какими будут цены на бензин к концу года, а какими им позволено стать. То есть если они вырастут ровно на размер инфляции, какой она сейчас отмечается чиновниками в годовом выражении.

Воспользуются ли нефтяники этой возможностью по максимуму или, в силу каких-то своих внутренних причин, продолжат сдерживать цены, сказать заранее никто не возьмется. Тем более что в трактовке ФАС комментарии участников рынка с ценовыми прогнозами сами по себе давят на рынок и де-факто запрещены.

По цене чашки кофе

Однако будем оптимистами. На практике подорожание бензина даже на полную катушку — на весь размер официальной инфляции — в реальности не так сильно увеличит расходы обычного автомобилиста. Ведь ему нет нужды считать, сколько до копейки стоит литр. Куда важнее, сколько он оставляет на заправке.