Рост цен замедлится, но ключевую ставку могут еще повысить: заявления главы ЦБ

Набиуллина уточнила, что ЦБ продолжит сохранять жесткие денежно-кредитные условия Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











На прошедшем заседании Центробанк рассматривал сохранение ключевой ставке на уровне 21% или ее снижение. В результате совет директоров Банка принял решение зафиксировать показатель на уровне в 20%. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила, что ее будут поднимать в дальнейшем.

«Сегодня мы приняли решение снизить ключевую ставку до уровня 20% годовых. Высокая ключевая ставка привела к существенному замедлению инфляции. Рост цен по-прежнему сильно различается по группам товаров и услуг, но все же у нас стало больше уверенности в устойчивости дезинфляционных процессов. Динамика инфляции и экономической активности дает нам достаточно оснований для снижения ключевой ставки», — заявила Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров.

На нем рассматривались два варианта: сохранение и снижение ключевой ставки, речи о повышении не было. Однако несмотря на то, что показатель снизился, Банк России продолжит сохранять жесткие денежно-кредитные условия в течение длительного времени, предупредила Набиуллина.

«Если инфляция перестанет устойчиво снижаться или тем более начнет расти, не исключено повышение ключевой ставки», — отметила глава Центробанка.

Все дело в том, что инфляция «съедает потенциал экономики». Поэтому цель ЦБ «затормозить инфляцию и дать возможность развиваться реальному сектору экономики». На данный момент удается это сделать.

«Инфляция складывается вблизи нижней границы нашего прогноза, мы точнее скажем при обновлении прогноза в июле. С учетом факта первых четырех месяцев и оперативной картины, которую мы видим по этому месяцу, уточнение, скорее всего, будет в сторону снижения прогноза. Насколько значительно, пока говорить не берусь: до июльского заседания будет много данных», — спрогнозировала Набиуллина.

Источник: СМОТРИ / Telegram