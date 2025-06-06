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Экономика Рост цен замедлится, но ключевую ставку могут еще повысить: заявления главы ЦБ

Рост цен замедлится, но ключевую ставку могут еще повысить: заявления главы ЦБ

Эльвира Набиуллина назвала условия, при которых ставка начнет вновь расти

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4 комментария
Набиуллина уточнила, что ЦБ продолжит сохранять жесткие денежно-кредитные условия | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUНабиуллина уточнила, что ЦБ продолжит сохранять жесткие денежно-кредитные условия | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Набиуллина уточнила, что ЦБ продолжит сохранять жесткие денежно-кредитные условия

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

На прошедшем заседании Центробанк рассматривал сохранение ключевой ставке на уровне 21% или ее снижение. В результате совет директоров Банка принял решение зафиксировать показатель на уровне в 20%. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила, что ее будут поднимать в дальнейшем.

«Сегодня мы приняли решение снизить ключевую ставку до уровня 20% годовых. Высокая ключевая ставка привела к существенному замедлению инфляции. Рост цен по-прежнему сильно различается по группам товаров и услуг, но все же у нас стало больше уверенности в устойчивости дезинфляционных процессов. Динамика инфляции и экономической активности дает нам достаточно оснований для снижения ключевой ставки», — заявила Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров.

На нем рассматривались два варианта: сохранение и снижение ключевой ставки, речи о повышении не было. Однако несмотря на то, что показатель снизился, Банк России продолжит сохранять жесткие денежно-кредитные условия в течение длительного времени, предупредила Набиуллина.

«Если инфляция перестанет устойчиво снижаться или тем более начнет расти, не исключено повышение ключевой ставки», — отметила глава Центробанка.

Все дело в том, что инфляция «съедает потенциал экономики». Поэтому цель ЦБ «затормозить инфляцию и дать возможность развиваться реальному сектору экономики». На данный момент удается это сделать.

«Инфляция складывается вблизи нижней границы нашего прогноза, мы точнее скажем при обновлении прогноза в июле. С учетом факта первых четырех месяцев и оперативной картины, которую мы видим по этому месяцу, уточнение, скорее всего, будет в сторону снижения прогноза. Насколько значительно, пока говорить не берусь: до июльского заседания будет много данных», — спрогнозировала Набиуллина.

Источник:

СМОТРИ / Telegram

Сейчас план Центробанка снизить рост цен до 4% годовых. По прогнозу регулятора, этого получится достичь только в 2026 году. Однако глава ЦБ пояснила, что «необязательно дожидаться 4% инфляции, чтобы начинать снижать ставку».

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Ключевая ставка Эльвира Набиуллина Инфляция
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Комментарии
4
Гость
1 час
Билеты банка приколов будут девальвировать, нечего нам проценты получать , не по хосударственному это впереди цифровой рубль
Гость
1 час
А какая для реального бизнеса разница между ставкой 21% и 20%? И та и та запретительная. Вот если бы снизили на 10%.
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