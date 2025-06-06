Россияне угодили в ловушку ключевой ставки: показатель снизился, но последствия остались

Россияне попадают в лапы к мошенникам в поиске займа Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Высокая ключевая ставка, которая держалась на рекордном для страны уровне в 21% на протяжении семи месяцев, вынудила банки более избирательно относиться к заемщикам и отказывать тем, в чьей платежеспособности они не уверены. В итоге люди, остро нуждающиеся в деньгах, обращаются к нелегальным организациям и оказываются на крючке у мошенников. В похожей ситуации оказываются и представители малого бизнеса, которые боятся остаться без своего детища.

На заседании 6 июня Центробанк принял решение снизить ключевую ставку на 100 б. п. Совет директоров Банка зафиксировал показатель на уровне 20% годовых. Ранее ключевая ставка составляла рекордные для страны 21% с октября 2024 года.

«Однозначно, банки начинают выдавать меньше кредитов, выбор заемщиков становится более обоснованным. Закредитованность довольно большая у населения и бизнеса. Это приводит к чистке, к какому-то тщательному отбору тех, кто реально может выжить в нынешних условиях», — сообщила в беседе с Городскими медиа доцент Финансового университета при Правительстве РФ, член Высшего Совета «Сильной России» Наталья Оганова.

Поэтому, к сожалению, без потерь не обойтись. В первую очередь речь идет о малом и среднем бизнесе и тех слоях населения, у которых нет возможности получить кредиты и разместить средства на депозитах банка, пояснила эксперт.

«Они начинают верить всяким мошенникам, получая денежные средства в небанковских организациях. Соответственно, это тоже потом ведет к каким-то неблагоприятным последствиям», — отметила Оганова.

По ее словам, любые действия имеют последствия. Борьба с высокой инфляцией не исключение, поэтому и возникают проблемы. При этом граждане, которые срочно нуждаются в деньгах — не единственные пострадавшие.

«Из минусов мы имеем производительность, которая существенно падает. Инвестиций все меньше. Многие отрасли, крупный бизнес начинают страдать. Те же банки уже испытывают некоторые сложности с тем, что недостаточное количество кредитов выдается, и они недополучают свой доход. Поэтому с инвестициями, с развитием бизнеса с производительностью большая проблема», — объяснила доцент Финансового университета.

Некоторые банки последние несколько месяцев начали менять условия по вкладам и депозитам. Они снижают ставки, предложения становятся менее привлекательными. Как отметила Оганова, так финансовые организации показывают ЦБ, что длительный период высоких ставок приведет и к проблемам в банковской сфере.

Опасения для бизнеса подтвердил и президент РСПП Александр Шохин. По его словам, для сохранения экономического роста оптимально было бы снизить ставку до 19%. В интервью ТАСС, он подчеркнул, что предприниматели надеялись на такое снижение уже на этом заседании.

Однако Шохин отметил, что уменьшение ставки до 20%, будет маркером возвращения к траектории нормального функционирования экономики.

Настолько высокой ключевая ставка будет оставаться не всегда. По мнению Огановой, стоит ожидать дальнейшего послабления, потому что бизнесу нужно развиваться и расти. Иначе экономику ждут опасные последствия.

«В противном случае у нас будет довольно большое количество дефолтов, если мы эту ситуацию запустим. Руку надо держать на пульсе», — сказала эксперт. Пока же ЦБ контролирует ситуацию и пытаются учесть все риски.

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин считает, что Центробанк продолжит снижать ставку только ближе к осени.