Интрига сохраняется. Какое решение Центробанк примет по ключевой ставке — прогнозы

ЦБ проведет заседание 6 июня. Наши собеседники предполагают два сценария: либо регулятор оставит ставку на уровне 21%, либо незначительно понизит Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Центральный банк в эту пятницу проведет заседание, на котором решит, что делать с ключевой ставкой. Опрошенные корреспондентом 72.RU собеседники склоняются к двум вариантам: либо регулятор оставит показатель на прежнем уровне — 21%, либо снизит его, но незначительно.

«Полагаем, что ЦБ снизит ставку в июне на 1 п. п., до 20% — это компромиссный вариант. С одной стороны, инфляция идет второй квартал ниже цели ЦБ, а с другой, носит неустойчивый характер, а проинфляционные риски на среднесрочном горизонте остаются высокими: жесткий рынок труда, рост тарифов, ослабление курса рубля. Тем не менее сейчас реальная ставка — ключевая ставка минус инфляция — составляет более 15%, и это сильно выше, чем в декабре», — говорит Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций».

Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, рассматривает два варианта событий: ЦБ сохранит ставку на уровне 21% либо снизит ее на 1% . По его словам, инфляционные риски остаются несмотря на признаки замедления роста цен. Кроме того, он обращает внимание на сохраняющийся высокий уровень военных расходов, который стимулирует экономику, но требует от ЦБ сдержанности в монетарной политике. Собеседник отметил, что текущая стратегия регулятора способствует формированию сберегательной модели поведения у населения.

«Продолжается специальная военная операция. С ней сопряжены огромные военные расходы. Они стимулируют экономику. Но в то же время Центральный Банк озабочен, чтобы эти стимулы не были чрезмерными. Потому что, как мы знаем, стимулы в экономике работают, когда они на самом деле мотивируют, а не переходят в состояние демотивации. В нашем случае очень важно, чтобы люди сберегали деньги», — рассуждает Колташов.

Он также добавил, что доходы по вкладам впервые за долгие годы превзошли рост цен на жилье, что усиливает доверие к сбережениям. По мнению экономиста, ставка может быть немного снижена в знак признания замедления инфляции .

«Снизить ставку немного ЦБ может, но не радикально. Высокая ставка понимается как щит от неприятностей в экономике, а люди устали от череды девальваций, которые продолжаются с 2008 года, резких колебаний курса, инфляции. Центральный банк должен показать, что его стратегия сдерживает инфляцию и дает людям далее сберегать, не опасаясь резких поворотов, которые перечеркнут их усилия», — добавил экономист.

В этом видео эксперт рассуждает, что ЦБ сделает с ключевой ставкой 6 июня Источник: Надежда Александрова

По наблюдениям Алексея Кричевского, финансового эксперта и автора телеграм-канала «Экономизм», Центробанк находится в состоянии цугцванга, когда любой сделанный шаг приведет к сценарию, который будет хуже предыдущего. По его словам, с одной стороны, уже всем понятно, что 21% ключевой ставки не влияет на инфляцию и вредит экономике.

«Об этом говорит даже сам ЦБ, когда упоминает, что крупнейшие российские предприятия оказываются, грубо говоря, в преддефолтном состоянии не только из-за санкций и потерь рынков сбыта, но и из-за того, что им приходится кредитоваться под 30%. А если говорить про малое и среднее предпринимательство, то там периодически ставки доходят и до 40%. Кому-то нужно реструктуризироваться, кому-то нужно пополнять оборотный капитал. Но для компаний в большинстве своем это становится либо невыносимо совсем, либо это съедает полностью всю маржинальность, и они работают практически в ноль», — отмечает собеседник.

С одной стороны, продолжает он, надо снижать ключевую ставку. С другой, в июле инфляция не снизится из-за индексации тарифов ЖКХ.

«Если смотреть на инфляцию как на абсолют, идеал для ЦБ, то снижать ставку при инфляции в 9,78%, какая она на текущий момент, было бы нецелесообразно. Но надо смотреть, как себя поведет непосредственно совет директоров. Либо они все-таки прогнутся, и можно будет прямо говорить, что окончательно потеряли какую-либо независимость. Либо они будут продолжать гнуть свою линию, какой бы она странной и непонятной ни выглядела, и будут пытаться усадить инфляцию хотя бы к 8%, что у них получится в лучшем случае в следующем году», — рассуждает Кричевский.