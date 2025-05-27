Хотите как в США? Дефицит бюджета РФ вырастет втрое — насколько это страшно и что нам с этого

Объясняем, что это значит для граждан и вызовет ли новый рост цен Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Госдума рассмотрит поправки об увеличении дефицита федерального бюджета втрое, до 3,8 триллиона рублей или 1,7% ВВП. Эксперты в целом настроены оптимистично: прямо сейчас ничего не изменится, но правительство анонсировало еще и осенние поправки. Наши коллеги из «Фонтанки» рассказывают, что это значит для граждан и вызовет ли новый рост цен.

Зачем власти переписывают бюджет

Основной причиной корректировки стало существенное ухудшение прогноза по цене на нефть и сокращение связанных с ней ненефтегазовых доходов, говорил министр финансов Антон Силуанов. Кроме того, из-за более высоких инфляции и ключевой ставки государству стала дороже обходиться льготная ипотека и индексация выплат.

По плану общие доходы бюджета в 2025 году сократятся на 1,8 триллиона рублей, до 38,5 триллиона. Расходы при этом увеличатся на 829 миллиардов рублей, до 42,3 триллиона. Соответственно, дефицит, запланированный на 2025 год в размере 1,173 триллиона рублей, вырастет до 3,792 триллиона — с 0,5 до 1,7% ВВП. С таким же дефицитом Россия исполнила бюджет в прошлом году.

Законопроект об изменениях в бюджет внесли в Госдуму 12 мая. Его рассмотрел профильный комитет, теперь готовят к первому чтению. Сомнений в том, что его примут быстро, не возникает, поскольку обычно такие инициативы правительства не встречают сопротивления законотворцев.

Чем планируют покрывать дефицит

Предполагается, что рост расходов на 829 миллиардов покроют ненефтегазовые доходы, которые вырастут примерно на столько же. Это стало возможным в том числе благодаря повышению налогов с 2025 года.

Потери нефтегазовых доходов из-за дешевой нефти и крепкого рубля планируют восполнить с помощью Фонда национального благосостояния (ФНБ). Из него потратят 447 миллиардов рублей, хотя изначально предполагалось, что «кубышку» трогать не будут, а по итогам года даже пополнят на 1,8 триллиона рублей.

Повлияет ли это на инфляцию и ключевую ставку

Принимая решения по ключевой ставке, ЦБ исходит из нормализации бюджетной политики в текущем году. Она должна оказывать дезинфляционный эффект, то есть способствовать замедлению роста цен.

Однако регулятор всегда предупреждает: «Изменение параметров бюджетной политики может потребовать корректировки проводимой денежно-кредитной политики». Как это работает, мы видели в 2024 году (и не только), когда при резком увеличении расходов бюджета потребовалось повышение «ключа» и более длительное поддержание высоких ставок.

Эксперты сходятся во мнении, что весенняя корректировка рост инфляции не спровоцирует и к таким последствиям не приведет.

— Рост дефицита впечатляет лишь по цифрам — 3,23 раза, но он номинальный, а не структурный: недоимки будут покрываться за счет резервных фондов, роста ненефтегазовых доходов и займов Минфина на рынке ОФЗ. Поэтому скачка инфляции именно по фактору расширения дефицита бюджета не ожидается, — сообщил «Фонтанке» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Увеличение дефицита не предполагает расширения заимствований или дополнительного расходования ФНБ, кроме компенсации недостающих нефтегазовых доходов.

— То есть в принципе изменения должны быть нейтральны с точки зрения влияния на инфляцию и на денежно-кредитную политику, — рассуждает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Но это еще не всё

Нюанс в том, что осенью бюджет придется править еще раз. Минфин анонсировал второй блок поправок. Пока неопределенность существует в ряде аспектов:

Текущие параметры делают недостижимым крепкий рубль, а бюджет, напомним, верстался из среднегодового курса 94,3 рубля за доллар. Если доллар задержится на 79–80 рублях или продолжит падать, казна недополучит еще больше нефтегазовых доходов.

Неясно, удастся ли достичь прогнозного показателя Минэка по росту ВВП в 2,5%. ЦБ на 2025 год прогнозирует рост экономики на 1–2%, а опрошенные им аналитики — на 1,6%.

Дефицит может превысить запланированные 1,7% ВВП также за счет дополнительных расходов. В прошлом году бюджет-2024 пересматривали дважды и оба раза в сторону увеличения расходов и дефицита.

— Мы полагаем, что и сейчас увеличение расходов может быть не окончательным: новое значение предполагает рост всего на 5,2% к уровню 2024 года, ниже прогнозной инфляции 7,6%. Представляется, что Минфину трудно будет удержать рост расходов в таких рамках, — говорит Ольга Беленькая.

Она отмечает, что только за январь — апрель 2025 года дефицит бюджета, предварительно, составил 3,225 триллиона рублей при новом годовом плане в 3,79 триллиона.

Впрочем, для государства много тратить в начале года — это норма, напоминает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

— В данном случае важно иметь в виду, что значительный рост расходов бюджета наблюдался в начале года и выступает авансовым периодом для последующих месяцев года. То есть это не траты здесь и сейчас, а часть этих средств остается в банках, потому сам факт всплеска расходов будет сглажен во времени, что не оказывает чрезмерного влияния на рост цен, а скорее поддерживает экономическую активность, — объясняет она.

Что разгонит цены

Большинство аналитиков ожидают, что до конца года нефть подорожает, а рубль станет слабее. Но если этого не произойдет, нас могут ждать, например, дополнительные индексации (притом что тарифы ЖКХ с 1 июля и так проиндексируются на 11,9%) или другие меры, которыми правительство попытается добрать недополученное.

— Как следствие, это может вынудить Банк России повысить ставку или же продолжать удерживать ее на высоком уровне в течение более длительного периода времени, чем предполагалось ранее, — добавляет Наталия Пырьева.

Пока конструкция, предложенная Минфином, соответствует бюджетному правилу. Оно придумано как раз для того, чтобы защитить бюджет от колебаний цен на нефть. Если она стоит выше цены отсечения (сейчас это 60 долларов за баррель нефти российского сорта Urals), государство складывает полученные от экспорта углеводородов доходы в ФНБ. Если цена ниже — накопленные в «жирные времена» средства тратятся, чтобы покрыть дефицит. Сейчас именно та ситуация, когда положено тратить.

Это не должно стать препятствием для постепенного снижения ключевой ставки по мере снижения инфляции, говорит Ольга Беленькая. Но если дефицит окажется выше прогноза и его финансирование потребует увеличения заимствований или дополнительных трат из ФНБ, не связанных с нефтью, «ЦБ может быть вынужден компенсировать инфляционный эффект от этого более высокими значениями ключевой ставки», отмечает она.

Возможным выходом могло бы стать изменение бюджетного правила. Советник председателя ЦБ, бывший глава департамента денежно-кредитной политики Кирилл Тремасов называл назревшим снижение цены отсечения — например, с 60 до 50 долларов за баррель. Иначе ликвидную часть ФНБ можно быстро истратить. Сейчас она составляет 3,394 триллиона рублей.

При прочих равных это помогло бы инфляции снизиться, а рублю — ослабеть, что хорошо для бюджета. Однако Минфин менять правила игры не планирует.

Так ли страшен дефицит

Почти все крупные страны мира живут с дефицитом бюджета. По данным на 2024 год, дефицита не было только у ОАЭ, Кувейта, Дании, Ирландии, Португалии, Швейцарии, Кипра, Греции и Люксембурга.

Белоруссия исполнила бюджет сбалансированно. Доходы и расходы совпали, не образовав ни дефицита, ни профицита.

Остальные же страны зафиксировали дефицит, в большинстве случаев даже более значительный, чем у России (1,7% ВВП): Китай — 7,7% ВВП; США — 6,4% ВВП; Великобритания — 4,8% ВВП; Франция — 5,8% ВВП; Бельгия — 4,5% ВВП; Италия — 3,4% ВВП; Германия — 2,8% ВВП.

Опрошенные ЦБ в марте аналитики ожидают, что к концу 2025 года инфляция в России составит 7,1%; средняя ключевая ставка будет на уровне 20%; экономика вырастет на 1,6%; а среднегодовой курс доллара снизится до 95,2 рубля.