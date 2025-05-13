Банки выплачивают клиентам проценты ежедневно. Выгодно ли это

Банки предлагают не новый, но хорошо забытый старый продукт — счета с ежедневной выплатой процентов Источник: Сергей Коньков / «Фонтанка»











Банки продолжают снижать ставки по вкладам, ожидая в обозримом будущем снижения ключевой. На фоне этого входящие в состав нефинансовых экосистем кредитные организации предложили клиентам не новый, но хорошо забытый старый продукт — счета с ежедневной выплатой процентов. Некоторые обещают доходность до 22% годовых, но, как всегда, нужно читать мелкий шрифт. Наши коллеги из «Фонтанки» разбирались, кому и насколько это выгодно.

Вклад или накопительный счет

Пока оптимисты прогнозируют возможное снижение ставки ЦБ летом, банки пытаются откусить кусок как можно больше и заманивают последних вкладчиков со свободными деньгами высоченными промоставками, которые доходят до 30%. При этом ставки в целом по сектору становятся всё ниже, но пока они недалеко ушли от 21-процентного «ключа».

Судя по статистике, которую справочно дает ЦБ, наибольшую доходность обеспечивают вклады на 6–12 месяцев. Однако пользователь банковского приложения, скорее всего, увидит другую картину: самыми доходными для него будут вклады на три месяца, а по мере увеличения срока ставка будет снижаться.

И статистические, и эмпирические выводы сходятся в одном: наименее соблазнительные проценты у вкладов на срок от года. Средняя максимальная ставка по таким, по данным регулятора, опустилась в конце апреля до 17,87%. Десять крупнейших игроков рынка ожидают, что примерно сюда ключевая ставка опустится через год.

Примерно такую же доходность сейчас можно получить, открыв накопительный счет. Этот инструмент более выгоден людям, которые не могут просто так взять, положить свои сбережения и не трогать их полгода-год. Деньги могут понадобиться внезапно, и такие счета дают возможность снять их без потери процентов. Также их можно сколько угодно пополнять. Банк пользуется средствами клиента, зарабатывает на этом и выплачивает клиенту вознаграждение в виде процентов. Они начисляются ежедневно на минимальный остаток.

Большинство кредитных организаций выплачивает проценты ежемесячно, но некоторые обещают ежедневные выплаты. Такие продукты были всегда, но они не так широко распространены для физлиц.

Где выплачивают проценты каждый день

Возможность дать банку денег на один день, получить в благодарность процент и уйти обычно предоставляется бизнесу. На языке специалистов такой краткосрочный депозит называется овернайт. Компании располагают более масштабными суммами и не могут долго держать их на вкладе, поскольку средства нужны им для функционирования. Широко распространена практика, когда организации открывают депозит на выходные или длинные праздники, а после возвращают себе деньги с процентами.

Раньше похожие продукты для граждан были у «Райффайзенбанка», но потом он эту услугу изменил так, что по нынешним временам она потеряла актуальность. Плюс сам банк, часть австрийской группы RBI, перестал открывать россиянам вклады и накопительные счета, а в разделе «Сбережения» на его сайте остались только сейфовые ячейки.

У крупных банков из первой десятки подобные услуги сопряжены с инвестиционной составляющей. Например, у «Т-Инвестиций» есть сервис «Счет под ключ». Он совмещает в себе накопительные и инвестиционные функции: клиент хранит на счету деньги, которые банк инвестирует в паи собственного фонда денежного рынка и ежедневно начисляет за это проценты. Деньги можно выводить каждый день. Доходность находится на уровне ключевой ставки — сейчас в районе 19,7%.

Схожие продукты, которые можно назвать инвесткопилками, есть у «Сбера», ВТБ, «Альфа-Банка» и других игроков, но они проходят по категории брокерского обслуживания. Чтобы ими воспользоваться, нужно открыть брокерский счет, и вложенные деньги не застрахованы в государственной системе страхования вкладов. Риск потерять их мал, но он есть.

Если же говорить о сугубо накопительных безрисковых продуктах, такую возможность запустил «Озон Банк», предложив 17% годовых. Минимальная сумма — 1 рубль, максимальная не ограничена. Приятный бонус, что деньги на счете с ежедневным доходом застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов, включая начисленные проценты.

Также накопительный счет с ежедневной выплатой процентов есть у банка, входящего в экосистему «Яндекса». Потенциальных клиентов зазывают промоставкой в 22%, но действует она только для подписчиков и только первые 2 месяца, после снижается до 16%.

Среди традиционных банков ежедневные проценты выплачивает базирующийся на Дальнем Востоке «Солид Банк» и федеральный «БРР Банк». У первого ставка составляет 15,5%, второй обещает до 16,5%.

Сколько можно получить

Представьте, вы кладете 100 тысяч рублей на накопительный счет под 17% годовых. Ежедневно вам начисляется 46,58 рубля процентов. Вы можете их тут же снимать и тут же покупать на них мороженое, а можете оставить на счете, где они присоединятся к остальным деньгам, сформируют новую сумму, с которой процент уже будет больше.

Начисление процентов на ранее начисленные проценты называется капитализацией процентов. Обычно этот термин используется для вкладов. В их отношении действует строгое условие: хочешь больше доход — не снимай деньги, поэтому вкладчику выгоднее держать вклад нетронутым и проценты по нему пускать в работу.

С накопительными счетами происходит похожая история, если не снимать проценты. Тогда через три месяца в нашем примере клиент заработает более 4300 рублей, через полгода — более 8800, через год — 18 526 рублей.

Можно повысить изначальную сумму, например, до 300 тысяч рублей. Тогда через год капитализация составит 55 577 рублей. Маловероятно, но вдруг человек положит 500 тысяч, тогда через год он заработает сверху 92 629 рублей. Но это если ничего не тратить.

Всё же главная прелесть накопительного счета с ежедневными процентами в том, что с него можно снять деньги экстренно без потери дохода. Со вкладом такая история не прокатит. К примеру, держит клиент на счете полмиллиона, пока они ему не понадобились. За месяц накапало 7 тысяч рублей процентов, за три — уже в совокупности набежала 21 тысяча, за четвертый месяц владелец вдруг решил снять половину суммы, и расчет пошел заново с остатка.

Кому это выгодно

Открывать именно накопительные счета с ежедневными выплатами без инвестиционной составляющей банкам не очень выгодно из-за высокого риска, что клиент возьмет и заберет деньги, более сложного прогнозирования и дополнительных расходов на обслуживание.

— Поэтому для банков и вклады, и накопительные счета с выплатой процентов раз в месяц являются более экономичными продуктами. Они обеспечивают большую стабильность пассивов и позволяют эффективнее планировать ликвидность. Именно поэтому такие продукты остаются самыми распространенными на рынке депозитов, — объясняет Иван Михайлов, продуктовый аналитик АО «Свой Банк».

Он отмечает, что ставки по накопительным счетам обычно ниже, чем по вкладам, зато первые обеспечивают бо́льшую финансовую гибкость. Поэтому гражданину было бы выгоднее комбинировать эти два продукта: деньги, которые не понадобятся в ближайшее время, разместить на вкладе с капитализацией процентов, а средства на повседневные траты и оперативные нужны положить на накопительный счет с ежедневной выплатой процентов.

Но есть и другое мнение: всё это — маркетинговый ход для привлечения внимания. Ведь максимальный процент по накопительным счетам можно получить сейчас, только соблюдая ряд условий: оформить подписку на какие-то сервисы, совершать операции на определенную сумму в месяц и тому подобные.

— Если остаток на счете составляет хотя бы 2 миллиона рублей при выполнении всех дополнительных требований, максимум, что может получить клиент ежедневно, — это 1 тысяча рублей. При меньших цифрах остатка проценты за каждый день будут еще меньше, — объясняет Вера Бубнова, начальник управления операций и информационных технологий «Росдорбанка». — В такой ситуации возможность ежедневного снятия процентов выглядит нецелесообразной.

Она сомневается, что такой продукт может представлять интерес для вкладчиков с подушкой безопасности от 1 миллиона рублей, а менее — тем более.

— В рынке обычно представлены самые выгодные условия для обеих сторон, к которым ежедневное снятие процентов не относится, — рассуждает эксперт.

Так что ответ на вопрос, выгодный ли это инструмент сам по себе, — скорее нет. Точно не выгоднее, чем традиционные вклады, которые в среднем выдают под 20%. Рекламные акции с громкими слоганами оборачиваются лишь пониженной ставкой.