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Экономика Китайские курорты станут популярнее Турции и Египта? Чем в Азии завлекают россиян

Китайские курорты станут популярнее Турции и Египта? Чем в Азии завлекают россиян

В кафе появились меню на русском, а в музеях и парках развлечений — русскоговорящие сотрудники

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4 комментария
На китайских курортах больше распространено питание на завтраках, так как за пределами отеля огромный выбор кафе и ресторанов на любой вкус и бюджет | Источник: Виктория Федорова / 164.RUНа китайских курортах больше распространено питание на завтраках, так как за пределами отеля огромный выбор кафе и ресторанов на любой вкус и бюджет | Источник: Виктория Федорова / 164.RU

На китайских курортах больше распространено питание на завтраках, так как за пределами отеля огромный выбор кафе и ресторанов на любой вкус и бюджет

Источник:

Виктория Федорова / 164.RU

Китайский туризм, который пока лишь оправляется после пандемийного кризиса, вытянут россияне. Например, Хайнань превращается в международный курорт во многом из-за наплыва российских туристов, пишет профильное издание Travel and Tour World.

Хайнань привлекает россиян упрощенной визовой политикой, расширением авиамаршрутов и отдыхом в теплую погоду. О том, как здесь любят и ждут россиян, говорит хотя бы такой факт: последние пару лет все вывески и баннеры на витринах магазинов дублируются на русском языке.

Почти в каждом прибрежном кафе или массажном салоне есть меню на русском. Клиники с вывесками на русском языке предлагают традиционные методы лечения — от иглоукалывания до массажа туй-на, пишет Travel and Tour World.

В аэропортах, на курортах, музеях и парках развлечений наняли русскоговорящих сотрудников. Культурные мероприятия и фестивали на русскую тематику теперь являются частью сезонных календарей событий на Хайнане. Английский, который когда-то был основным иностранным языком для иностранных туристов в Санье (это «пляжная столица» провинции Хайнань на южной оконечности одноименного острова), постепенно вытесняется, рассказывает гонконгское издание South China Morning Post.

В 2024 году, после того как Китай только отменил пандемийные ограничения, число российских туристов в Санье увеличилось в 11 раз. Россия обогнала другие страны и стала лидером по количеству иностранных туристов, останавливающихся в местных отелях.

Китай массированно продвигал Хайнань и для россиян, да и для других иностранцев тоже. Для повышения доступности курорта Китай ввел 144-часовую безвизовую транзитную схему для отдыхающих, въезжающих через Гонконг или Макао (при условии, что они входят в состав одобренной туристической группы и имеют паспорта стран, поддерживающих дипломатические отношения с Китаем), пишет South China Morning Post.

Резкий рост числа туристов из России сыграл ключевую роль в восстановлении туристического сектора Хайнаня. Местные власти сообщают, что к 2024 году число иностранных туристов в городе восстановилось примерно до 80% от показателей до пандемии, а расходы иностранных туристов выросли почти до 70% от уровня 2019 года.

Впрочем, до рекордных показателей Турции или Египта, избалованных российским вниманием, Хайнаню еще далеко. А вообще, станут ли китайские тропические пляжи Хайнаня или, скажем, Бэйдайхэ (Бохайское море) когда-нибудь такими же посещаемыми? Наши коллеги из MSK1.RU задали этот вопрос экспертам по туризму.

«Китай стал конкурентом Тайваню»

— На сегодняшний день чартерные рейсы на китайские курорты (например, Бэйдайхэ) запускаются преимущественно с Дальнего Востока. Это объясняется географической близостью и интересом жителей региона к отдыху в Китае. Для туристов из центральной части России и Москвы направление пока остаётся новым и требует дополнительного продвижения, — говорит руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина.

— Ключевое преимущество — безвизовый въезд при прямом перелете на Хайнань. Это экономит и деньги, и время, — говорит руководитель отдела продаж в турагентстве Voyage Boutique Мария Шавнева. — Китай предлагает приятный тропический климат, доступные цены, обилие свежих фруктов, чистое и теплое море, а также востребованную китайскую медицину. Всё это делает его серьезным конкурентом другим азиатским странам, особенно Таиланду.

— Неужели никаких минусов?

— Есть важный нюанс: летом на Хайнане не самый удачный сезон — это период тайфунов и возможных обратных течений в море. Поэтому именно в летний период хорошей альтернативой может стать Бэйдайхэ: он расположен севернее, отличается более стабильной погодой и спокойным морем, что особенно важно для отдыха с детьми.

— А насколько вообще сейчас массовому российскому туристу интересен Китай?

— Интерес однозначно есть, особенно с учетом ценового роста по другим популярным направлениям. Но направление пока требует активного продвижения: многим туристам нужно его «объяснить» заново. Потенциал у китайских курортов большой, и как только появится больше отзывов и визуального контента, интерес будет расти еще активнее.

В Хайнань — за лечением

— Большинство наших клиентов бронируют туры на Хайнань на рейсах Hainan Airlines с прилетом в Хайкоу. Совсем небольшой процент выбирает сейчас рейсы «Аэрофлота» в Санью из-за высокой стоимости. Прямые чартерные программы могут быть востребованы у путешественников, если цены на билеты окажутся существенно ниже, чем текущие тарифы китайских компаний, — объясняет PR-аналитик туристической группы «Русский экспресс» Елизавета Тимошенко.

— Ну а как будет чувствовать себя здесь изнеженный турецким all inclusive российский турист?

— Китай — одно из самых популярных пляжных направлений. Как и в странах Юго-Восточной Азии, здесь больше распространено питание на завтраках, так как за пределами отеля огромный выбор кафе и ресторанов на любой вкус и бюджет. В этом существенное отличие от турецкого формата.

Также здесь нет такой инфраструктуры и анимации, как в больших резортах Турции и Египта. И это снова черта азиатской «пляжки». При этом погода располагает для путешествия круглый год (хоть и делится на высокий и низкий сезоны), солнце светит практически постоянно, климат комфортный, а вокруг невероятная природная красота. Плюс Хайнань — это главная китайская здравница, где буквально на каждом шагу есть медицинские центры. Многие даже специально летят в низкий сезон, когда цены снижаются, чтобы заняться своим здоровьем.

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Дмитрий Капустин
Китай Хайнань Отпуск Отдых Курорт
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Комментарии
4
Гость
29 апреля, 09:25
Везде хорошо только не на наших курортах. Такая радость сразу как куда-то можно уехать подальше
Гость
29 апреля, 11:33
Самое крутые курорты это в северной Корее. И это не шутка. В интернете посмотрите.
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