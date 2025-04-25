Набиуллина предупредила о росте цен и рисках из-за торговых войн в мире

Эльвира Набиуллина назвала ключевую ставку лекарством от инфляции Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Для снижения инфляции в России необходимо длительное время сохранять жесткую денежно-кредитную политику, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

На последнем заседании Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Как отметил регулятор, экономика уже начала возвращаться «к траектории сбалансированного роста», однако инфляция до сих пор держится выше 10%. ЦБ ждет снижения показателя в ближайшие месяцы.

«Цены вырастут в этом году на 7–8%, а в следующем году — на 3–4%, после этого инфляция вернется к целевым показателям. <…> Чтобы снизить инфляцию, нам нужно длительное время сохранять жесткие денежно-кредитные условия», — сказала Набиуллина.

По ее словам, пока нельзя сделать однозначный вывод об устойчивости снижения инфляционного давления. Она назвала ключевую ставку «рецептурным препаратом» для борьбы с инфляцией, и медлить с этим процессом нельзя, считает председатель Центрального банка. Базовая ключевая ставка в 2025 году будет в диапазоне 19,5–21,5% и снизится до 13–14% в 2026 году.

Она отметила, что на решения ЦБ в том числе влияет поведение россиян.

«У нас люди обычно ждут довольно высокой инфляции, закупаются впрок, что требует от нас довольно жесткой кредитно-денежной политики», — подчеркнула Эльвира Набиуллина.

Глава ЦБ назвала одним из главных рисков охлаждение мировой экономики из-за торговых войн.