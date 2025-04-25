Экономика России под угрозой из-за высокой ключевой ставки: чего ждать от ЦБ дальше

Застройщики пока сохранят акции и рассрочки на готовое жилье Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Сохранение высокой ключевой ставки угрожает российской экономике. После стабилизации процесса снижения инфляции, который уже запущен, ЦБ начнет смягчать денежно-кредитную политику. Об этом заявили Городским медиа опрошенные эксперты, комментируя решение Центробанка.

На последнем заседании Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Как отметил регулятор, экономика уже начала возвращаться «к траектории сбалансированного роста», однако инфляция до сих пор держится выше 10%. ЦБ ждет снижения показателя в ближайшие месяцы.

Рост экономики под угрозой

«Последнее время ставка была нацелена на сдерживание инфляции, но в российской экономике выработалась толерантность к такому механизму регулирования. Дальнейшее повышение ставки не даст положительного влияния, а вот процесс экономического развития может существенно замедлить», — сказала эксперт аналитического центра университета «Синергия», кандидат экономических наук Екатерина Федюкович.

Этот процесс уже начался. В феврале министр экономического развития Максим Решетников заявил о проявлении первых признаков охлаждения в экономике. По его словам, замедлились темпы в пищевой промышленности, химпроме, деревообработке, отдельных отраслях машиностроения. Об этом также свидетельствуют сокращение объемов заказов у бизнеса. О признаках охлаждения в ряде отраслей в декабре говорила и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Тогда она называла строительную, угледобывающую и металлургическую отрасли.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что охлаждение экономики неизбежно, но призвал не доводить его до фатального уровня.

«Нужно действовать очень, очень аккуратно. То, что это (охлаждение экономики. — Прим. ред.) неизбежно, понятно. И правительство, и Центральный банк в целом об этом говорили, в целом договорились, но надо, чтобы на практике было всё, как задумано. Чтобы не было такого излишнего охлаждения, как в криокамере», — отметил Путин.

Что ждет ключевую ставку

Учитывая текущие процессы, Федюкович считает, что в дальнейшем начнется постепенное снижение ключевой ставки. Оно будет не резким, а, скорее, таким же плавным и аккуратным, как прошедшее повышение.

«В связи с этим вполне прогнозируемо изменение ставки в соответствии с потребностями экономического роста, а значит, можно ожидать постепенного снижения ставки. Такое решение позволит сделать кредиты более доступными для бизнеса и простимулировать рост [экономики]. Снижение ставки также повлечет снижение ставок по ипотечным кредитам, что позволит поддержать строительный рынок», — подчеркнула Федюкович.

Пик высокой ключевой ставки же пройден, считает председатель правления региональной общественной организации «Комитет по контролю в сфере защиты прав потребителей», эксперт в сфере строительно-технической экспертизы, президент Международного союза судебных экспертов Николай Кандикудряков-Тигранн. Однако прошедшее ужесточение денежно-кредитной политики пока продолжит свое влияние.

«Столь долгий срок высоких ставок заставил их задуматься о сокращении объемов проектирования нового жилья, поскольку по сложившимся рыночным ставкам его реализовать в прежних масштабах невозможно», — отметил Николай Кандикудряков-Тигранн.

Но в краткосрочной перспективе, если мы ведем речь о реализации сдаваемого жилья, здесь придется сохранить все варианты стимулирования спроса: акции, точечные распродажи, рассрочку платежей. К стабильному спросу в 1–1,5 млн ипотечных договоров в год, по прогнозу эксперта, рынок придет не раньше, чем в 2027 году.

В пользу смягчения политики ЦБ высказывался и Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver. В качестве примера он привел, что люди и бизнес стали меньше брать кредиты, на рынке труда начались первые признаки улучшения, а банки сами ужесточили условия выдачи кредитов.

Почему ЦБ еще не снизил ключевую ставку

Несмотря на явные признаки замедления инфляции, этот процесс еще нельзя назвать устойчивым, уверен Денис Попов, управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ.