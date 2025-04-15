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Экономика «Мы понимаем, за счет чего это происходит»: в Ярославской области могут подорожать продукты. Список

«Мы понимаем, за счет чего это происходит»: в Ярославской области могут подорожать продукты. Список

Прогноз от и. о. регионального министра АПК и потребительского рынка Евгения Тихонова

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76 комментариев
Ярославский чиновник спрогнозировал рост цен на хлеб | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославский чиновник спрогнозировал рост цен на хлеб | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский чиновник спрогнозировал рост цен на хлеб

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области могут подорожать овощи и хлеб. Такой прогноз 15 апреля на заседании комитета Ярославской областной Думы дал и. о. регионального министра АПК и потребительского рынка Евгений Тихонов во время ответа на вопрос депутатов о росте цен на продукты. В первую очередь, народных избранников интересовали причины роста цен на масло, картофель и мясо.

«Мы понимаем, за счет чего это происходит — за счет себестоимости. Растет стоимость горюче-смазочных материалов, дорожают средства защиты растений и так далее. Цена на мясо растет, потому что дорожает кормовая база. В позапрошлом году подорожало зерно — пошли отголоски на сливочное масло и мясо. Если мы видим, что цены необоснованно растут, пишем в ФАС, все необходимые меры принимаются», — прокомментировал он.

По словам Тихонова, в ближайшее время может наблюдаться рост цен и на другие продукты.

«Лично мое мнение, мы можем увидеть рост цен на овощи открытого грунта — так называемый „борщевой набор“. Как правило, цены на него растут после роста цен на картофель. Также может подорожать хлеб. Сейчас спрос на хлебо-булочные изделия, особенно те, что допекаются в сетях, в ритейле, огромный. Недообеспечено около 70% спроса на этом направлении. Скорее всего, это повлечет увеличение цены. Плюс урожайность по зерновым в прошлом году была на более низком уровне», — пояснил он.

По прогнозу чиновника, также рано или поздно в рост пойдет стоимость молока. Правда, причину этого Евгений Тихонов не озвучил. Отметил только, что сейчас предпосылок для этого нет.

Кстати, по информации «Ярославльстата», за март 2025 года в Ярославской области картофель подорожал на 21%, капуста, помидоры и лимоны — на 11%. В то же время зафиксировано снижение цен на огурцы, сладкий перец, зелень, груши, апельсины и виноград. В целом с начала года продовольствие подорожало на 2,9%.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Подорожание Повышение цен Хлеб Овощи Прогноз
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Комментарии
76
280344857
15 апреля, 21:42
"Прогноз от и. о. регионального министра АПК и потребительского рынка Евгения Тихонова". Зато у нас на каждый "пук" есть своё Министерство и сколько лямов и лярдов народных денег эти дармоеды "осваивают" - это "бальшой-бальшой секрет"! Ну, ведь надо же "своих да наших" на тёплые местечки пристраивать...
280344857
15 апреля, 21:45
Зато у нас есть Министерство тарифного регулирования и его надо на что-то содержать, при том содержать не бедно! Сколько же этих "министерств" развелось, ужас! И на каждое тратятся миллионы наших денег, а вот на врачей и учителей их нету. На каждый "пук" своё министерство, чего оно делает и за что отвечает - "тайна за семью печатями", но з/платы там министерские и пристроены туда "свои да наши"... Главное, вовремя лямы и лярды бюджетные "освоить" и поделиться "с кем надо", а всё остальное ерунда, мелочи жизни.
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