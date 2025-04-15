«Мы понимаем, за счет чего это происходит»: в Ярославской области могут подорожать продукты. Список

Ярославский чиновник спрогнозировал рост цен на хлеб Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области могут подорожать овощи и хлеб. Такой прогноз 15 апреля на заседании комитета Ярославской областной Думы дал и. о. регионального министра АПК и потребительского рынка Евгений Тихонов во время ответа на вопрос депутатов о росте цен на продукты. В первую очередь, народных избранников интересовали причины роста цен на масло, картофель и мясо.

«Мы понимаем, за счет чего это происходит — за счет себестоимости. Растет стоимость горюче-смазочных материалов, дорожают средства защиты растений и так далее. Цена на мясо растет, потому что дорожает кормовая база. В позапрошлом году подорожало зерно — пошли отголоски на сливочное масло и мясо. Если мы видим, что цены необоснованно растут, пишем в ФАС, все необходимые меры принимаются», — прокомментировал он.

По словам Тихонова, в ближайшее время может наблюдаться рост цен и на другие продукты.

«Лично мое мнение, мы можем увидеть рост цен на овощи открытого грунта — так называемый „борщевой набор“. Как правило, цены на него растут после роста цен на картофель. Также может подорожать хлеб. Сейчас спрос на хлебо-булочные изделия, особенно те, что допекаются в сетях, в ритейле, огромный. Недообеспечено около 70% спроса на этом направлении. Скорее всего, это повлечет увеличение цены. Плюс урожайность по зерновым в прошлом году была на более низком уровне», — пояснил он.

По прогнозу чиновника, также рано или поздно в рост пойдет стоимость молока. Правда, причину этого Евгений Тихонов не озвучил. Отметил только, что сейчас предпосылок для этого нет.