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Экономика Кризис-2025 эксперт «Инфляция снова рванет вверх». Центробанк не намерен снижать ключевую ставку — чем это обернется для всех нас

«Инфляция снова рванет вверх». Центробанк не намерен снижать ключевую ставку — чем это обернется для всех нас

Эльвира Набиуллина отчиталась перед депутатами Госдумы, эксперты оценили

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36 комментариев
«Инфляция снова рванет вверх». Центробанк не намерен снижать ключевую ставку — чем это обернется для всех нас | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU«Инфляция снова рванет вверх». Центробанк не намерен снижать ключевую ставку — чем это обернется для всех нас | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU
Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Эльвира Набиуллина выступила с годовым отчетом в Госдуме. Председатель Центробанка рассказала о структурных проблемах экономики, которые и заставляют держать жесткую кредитно-денежную политику. Проще говоря — не снижать ключевую ставку.

Хотя в России и продолжают расширяться производственные возможности, предложение товаров и услуг не успевало за растущим спросом. Это и есть одна из причин инфляции. Правда, как отметила Набиуллина, она замедляется: в ноябре и декабре в годовом исчислении инфляция была на уровне 14%, в январе — уже 11%, а в феврале — ниже 8%. Мартовских данных у Центробанка пока нет.

Набиуллина вспомнила, конечно, и про новые санкции, которые Запад продолжает вводить против российских банков. Правда, остановки трансграничных платежей не произошло. С начала санкций экспорт снизился примерно на 14% из-за внешних ограничений, зато импорт остался примерно прежним. Итог — это сокращение объема валюты в России, хотя при условии сохранения импорта нужно ее столько же.

Председатель Центробанка понимает и издержки высокой ключевой ставки. Главная — это удорожание кредитов. Правда, по мнению Набиуллиной, не все кредиты одинаково хороши. Одно дело — это кредитование бизнеса, которое поддерживает экономический рост. Совсем другое — это льготная ипотека, которая много лет раздувала спрос на рынке жилья, а вместе с ним и цены на квартиры.

Главный вопрос, который задавали Набиуллиной, — о том, когда снизится ключевая ставка. Председатель Центробанка, как всегда, очень осторожна. По крайней мере, снижения ставки пока явно ждать не стоит. Тем более что ее повышение, по словам Набиуллиной, не привело к ожидаемым страшным карам:

— Звучат опасения, что повышение ключевой ставки подорвет экономический рост, приведет к рецессии, к стагфляции, к массовым банкротствам (и далее по списку), до сих пор эти опасения не подтвердились, — заявила главный банкир страны.

Но не все экономисты разделяют уверенность Набиуллиной. Мнения опрошенных MSK1.RU экономистов разделились.

«Компании страдают от скачка цен»

— Ключевая ставка не только защищает устойчивость рубля, но и служит важным инструментом для контроля инфляции, — считает член Федеральной палаты налоговых консультантов Анна Веденеева. — Снижение ключевой ставки могло бы оказать стимулирующее воздействие на экономическую активность, делая кредиты более доступными для бизнеса и потребителей. Однако в условиях высокой инфляции и нестабильности валютного рынка такой шаг также несет риски, связанные с возможным ускорением роста цен. Это может негативно сказаться на покупательной способности населения и привести к увеличению экономических издержек для компаний.

— Вы имеете в виду издержки из-за резко подорожавших кредитов?

— Не только. Дорожают сырье, кредиты и зарплаты. Рецессионные риски (падение спроса) тоже есть, но они вторичны: компании больше страдают от скачка цен, чем от сокращения продаж.

— Набиуллина говорит, что импорт в Россию остался прежним, а экспорт сократился. А это как отражается на бизнесе и гражданах?

— Снижение экспорта уменьшает приток валюты в страну, что давит на рубль. Если Центробанк на этом фоне резко снизит ставку, рубль может обвалиться, и инфляция ускорится. Поэтому нужно держать ставку высокой, пока экспорт не восстановится или пока не найдены другие источники валюты (например, капиталы россиян из-за рубежа).

— То есть ключевую ставку снижать сейчас, думаете, нельзя?

— Если снизить ставку сейчас, инфляция снова рванет вверх, рубль ослабнет, и людям, и бизнесу станет еще тяжелее. Да, кредиты дорогие, но дешевые кредиты при высокой инфляции — это «ложная помощь»: потом придется еще сильнее затягивать гайки.

«Высокая ключевая ставка снижает производство»

— Высокая ключевая ставка мотивировала переводить накопления в рубли, чтобы приумножить капитал за счет банковских вкладов. Как следствие, вырос спрос и на российскую валюту, — говорит ведущий аналитик финансовой компании AMarkets Игорь Расторгуев. — При снижении ключевой ставки спрос на рубли снизится незначительно, так как даст о себе знать искусственно сдерживаемый спрос на деньги для бизнеса в течение долгого времени. Рубль в этом случае поддержит не высокая ключевая ставка, а отсутствие серьезного разрыва между гражданским реальным сектором и спросом.

— При высокой ключевой ставке кредиты становятся дороже. Это снижает производство, что влечет за собой уменьшение предложения товаров и услуг, а также понижает спрос, так как потребители меньше кредитуются и меньше покупают, — объясняет финансовый советник, основатель компании Rodin.Capital Алексей Родин. — Если бы ставку не повышали, то инфляция взвинтила бы цены, и уровень жизни населения значительно снизился бы. Также высокая инфляция чревата замедлением инвестиций в экономику со стороны частного инвестора, который в таком случае предпочитает переждать стремительное удешевление национальной валюты.

ПО ТЕМЕ
Дмитрий Капустин
Эльвира Набиуллина Ключевая ставка Инфляция Кризис-2025 Обвал рубля Экспорт
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Комментарии
36
Гость
1 час
Одному несменяемому пенсионеру стало скучно. Он решил устроить нескучную движуху. 30 лет это недогосударство взращивало торгашей и менеджеров по продажам. Строило ТЦ и церкви вместо школ и ВУЗов. Допиливало, дожирало и разрушало тот задел, что был создан в СССР. Умные инженеры все уехали в проклятые не дружественные гейропские страны. Работают там за копейки, туалеты моют и т.д. судя по тому, что говорят по ящику (правда, странно, что никто не вернулся). Теперь тысячами крепких мужиков кладут в землю.
Гость
1 час
В телевизоре рассказывают про трудные времена в России, враги со всех сторон, кругом иноагенты, СВ0 опять же идёт четвёртый год, изоляция, непревывный рост цен, Отечество в опасности, а в список Forbes попали 15 новых миллиардеров из России. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Просьба отнеститсь к этому с пониманием.
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