Власти пересмотрели правила оплаты ЖКУ: что изменится

Текущая ставка штрафов и пени составляет 21%, власти решили ее снизить Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











За просроченную оплату услуг ЖКХ штрафы и пени будут рассчитываться по сниженной ставке 9,5%. Новые правила будут действовать до конца 2026 года. Подробности об этом рассказал первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Штрафы и пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ будут рассчитываться по пониженной ставке 9,5 процента до конца 2026 года, а не по текущей в 21 процент, как предполагалось. После обращения депутатов Госдумы соответствующее постановление подписало правительство РФ в прошлом месяце», — рассказал он РИА Новости.

Нововведения будут мотивировать граждан оплачивать коммунальные услуги и не влезать в долги. По словам депутата, это поможет предотвратить увеличение задолженности и ухудшение финансового положения россиян.

Кошелев добавил, что следует также пересмотреть подходы к санкциям для тех, кто не платит в срок за потребляемые услуги ЖКХ. Парламентарий пояснил, что ни введение штрафных санкций, ни изменение ключевой ставки Центробанка не влияют на уменьшение долга за жилье и коммунальные услуги.