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Экономика Власти пересмотрели правила оплаты ЖКУ: что изменится

Власти пересмотрели правила оплаты ЖКУ: что изменится

Нововведения предотвратят рост задолженности и ухудшение финансового положения россиян

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4 комментария
Текущая ставка штрафов и пени составляет 21%, власти решили ее снизить | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RUТекущая ставка штрафов и пени составляет 21%, власти решили ее снизить | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Текущая ставка штрафов и пени составляет 21%, власти решили ее снизить

Источник:

Ольга Бурлакова / NGS.RU

За просроченную оплату услуг ЖКХ штрафы и пени будут рассчитываться по сниженной ставке 9,5%. Новые правила будут действовать до конца 2026 года. Подробности об этом рассказал первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Штрафы и пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ будут рассчитываться по пониженной ставке 9,5 процента до конца 2026 года, а не по текущей в 21 процент, как предполагалось. После обращения депутатов Госдумы соответствующее постановление подписало правительство РФ в прошлом месяце», — рассказал он РИА Новости.

Нововведения будут мотивировать граждан оплачивать коммунальные услуги и не влезать в долги. По словам депутата, это поможет предотвратить увеличение задолженности и ухудшение финансового положения россиян.

Кошелев добавил, что следует также пересмотреть подходы к санкциям для тех, кто не платит в срок за потребляемые услуги ЖКХ. Парламентарий пояснил, что ни введение штрафных санкций, ни изменение ключевой ставки Центробанка не влияют на уменьшение долга за жилье и коммунальные услуги.

А как уменьшить задолженность по ЖКХ, мы рассказывали в отдельном материале.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ЖКХ Коммуналка Долги Долги ЖКУ Долги ЖКХ Госдума Штраф
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Комментарии
4
Гость
12 апреля, 08:20
"Аттракцион неслыханной щедрости."
Гость
12 апреля, 07:36
Холопы перестали стоять на коленях и упали на живот славя милостивого царька
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