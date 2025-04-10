Вырастет втрое? Как изменится стоимость iPhone на фоне торговой войны Трампа

Цены на iPhone могут вырасти в разы Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Цена iPhone может вырасти в три раза, если Apple решит перенести производство из Азии в США. Об этом пишет CNN со ссылкой на аналитика финансовой компании Wedbush Securities Дэна Айвза. Стоимость смартфона увеличится примерно с тысячи до 3,5 тысячи долларов.

По словам эксперта, для переноса лишь десятой части цепочки поставок в США потребуется три года и около 30 миллиардов долларов инвестиций. Высокие затраты на производство и создание новых производственных мощностей повлияют на стоимость конечного продукта.

Пошлины, которые американский президент Дональд Трамп ввел в рамках торговой войны, Дэн Айвз назвал «экономическим армагеддоном» для индустрии высоких технологий. Эксперты предполагают, что на фоне пошлин цены на iPhone могут вырасти, даже если цепочки поставок окажутся прежними. Цифры приводят разные: в аналитической компании Counterpoint Research говорят о 30%, в нью-йоркском инвестиционном банке Rosenblatt Securities — о 43%.