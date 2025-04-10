НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -7

0 м/c,

 741мм 80%
Подробнее
1 Пробки
USD 86,09
EUR 95,09
62 ДТП за сутки: онлайн
Второй раунд плей-офф
Петров раскрыл имя сына
Подробности пожара на кладбище
Когда восстановится Волга
Опасное поведение медведей
Отобрали историческое здание
Обмеление Волги — хроника
Когда снова потеплеет
Экономика Вырастет втрое? Как изменится стоимость iPhone на фоне торговой войны Трампа

Вырастет втрое? Как изменится стоимость iPhone на фоне торговой войны Трампа

Американцы начинают массово скупать технику Apple

127
Написать комментарий
Цены на iPhone могут вырасти в разы | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUЦены на iPhone могут вырасти в разы | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Цены на iPhone могут вырасти в разы

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Цена iPhone может вырасти в три раза, если Apple решит перенести производство из Азии в США. Об этом пишет CNN со ссылкой на аналитика финансовой компании Wedbush Securities Дэна Айвза. Стоимость смартфона увеличится примерно с тысячи до 3,5 тысячи долларов.

По словам эксперта, для переноса лишь десятой части цепочки поставок в США потребуется три года и около 30 миллиардов долларов инвестиций. Высокие затраты на производство и создание новых производственных мощностей повлияют на стоимость конечного продукта.

Пошлины, которые американский президент Дональд Трамп ввел в рамках торговой войны, Дэн Айвз назвал «экономическим армагеддоном» для индустрии высоких технологий. Эксперты предполагают, что на фоне пошлин цены на iPhone могут вырасти, даже если цепочки поставок окажутся прежними. Цифры приводят разные: в аналитической компании Counterpoint Research говорят о 30%, в нью-йоркском инвестиционном банке Rosenblatt Securities — о 43%.

Как ранее писал Bloomberg, в американских магазинах Apple уже собираются очереди — из-за опасения резкого взлета цен на смартфоны.

ПО ТЕМЕ
Анастасия МоденоваАнастасия Моденова
Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
IPhone Apple Пошлины Торговая война США и Китая Дональд Трамп Смартфоны Цена
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
По уши в зерне. Как вымирает сельское хозяйство на плодородном юге и почему выдающийся урожай не спасает
Ирина Бабичева
Мнение
«Может только лежать на спине и смеяться»: как живет многодетная семья с особым ребенком
Лилия Гладкова
Мнение
Ване на «буханку»: сотня россиян скинулась на необычный подарок для подростка с аутизмом — очень личная история
Екатерина Заломова
Мнение
«Похоже на распродажу имущества перед эмиграцией». Журналист — о «синюшном настроении» автопрома
Артем Краснов
Мнение
Придется продать квартиру. Рассказываем про подводные камни IT-ипотеки, которые убивают всю выгоду от низкой ставки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление