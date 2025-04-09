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Экономика «Обдирать США больше нельзя». Трамп сделал резкий поворот в своей торговой войне

«Обдирать США больше нельзя». Трамп сделал резкий поворот в своей торговой войне

Американский президент повысил пошлины на товары из Китая до 125%

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5 комментариев
Ранее Трамп ввел в США режим чрезвычайной ситуации в сфере экономики | Источник: The White House / XРанее Трамп ввел в США режим чрезвычайной ситуации в сфере экономики | Источник: The White House / X

Ранее Трамп ввел в США режим чрезвычайной ситуации в сфере экономики

Источник:

The White House / X

Американский президент Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 125%. По его словам, КНР «обкрадывала» США и другие страны и эта ситуация более не приемлема.

«Исходя из отсутствия уважения, которое Китай проявил к мировым рынкам, я повышаю тариф, взимаемый с Китая Соединенными Штатами Америки, до 125%, вступающих в силу немедленно. В какой-то момент, надеюсь, в ближайшем будущем, Китай поймет, что обдирать США и другие страны больше нельзя», — написал политик в своей соцсети TruthSocial.

В отношении стран, которые показали готовность вести переговоры с США по пошлинам, Трамп ввел 90-дневную паузу и сниженный взаимный тариф в размере 10%. Китай, отметил президент, хочет заключить сделку с Америкой, но пока «не знает, как это сделать».

Товарооборот между Китаем и США, предположительно, может сократиться на 80%, заявили во Всемирной торговой организации. Там отметили, что разделение мировой экономики на два блока может привести к долгосрочному сокращению глобального ВВП почти на 7%.

Напомним, 3 апреля Дональд Трамп ввел в США особый режим чрезвычайной ситуации — в сфере экономики. Он сделал это, чтобы получить широкие полномочия по введению торговых пошлин. В тот же день он ввел пошлины практически против всех стран мира: это уже называют торговой войной.

Мы разбирали, что будет с долларом и ценами в России на фоне накалившихся отношений между США и Китаем.

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Анастасия МоденоваАнастасия Моденова
Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
Дональд Трамп Торговая война Торговая война США и Китая Пошлины Трампа
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Комментарии
5
Гость
7 часов
Таврический поможет братскому Китаю ещё больше снизив цену на нефть газ уголь древесину и поставляя всё за портреты Мао так держать Владимир 🌟🌙
Гость
7 часов
а вот мы рады что нас обдирают по плану без времени на раскачку
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