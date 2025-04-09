«Обдирать США больше нельзя». Трамп сделал резкий поворот в своей торговой войне

Ранее Трамп ввел в США режим чрезвычайной ситуации в сфере экономики Источник: The White House / X











Американский президент Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 125%. По его словам, КНР «обкрадывала» США и другие страны и эта ситуация более не приемлема.

«Исходя из отсутствия уважения, которое Китай проявил к мировым рынкам, я повышаю тариф, взимаемый с Китая Соединенными Штатами Америки, до 125%, вступающих в силу немедленно. В какой-то момент, надеюсь, в ближайшем будущем, Китай поймет, что обдирать США и другие страны больше нельзя», — написал политик в своей соцсети TruthSocial.

В отношении стран, которые показали готовность вести переговоры с США по пошлинам, Трамп ввел 90-дневную паузу и сниженный взаимный тариф в размере 10%. Китай, отметил президент, хочет заключить сделку с Америкой, но пока «не знает, как это сделать».

Товарооборот между Китаем и США, предположительно, может сократиться на 80%, заявили во Всемирной торговой организации. Там отметили, что разделение мировой экономики на два блока может привести к долгосрочному сокращению глобального ВВП почти на 7%.

Напомним, 3 апреля Дональд Трамп ввел в США особый режим чрезвычайной ситуации — в сфере экономики. Он сделал это, чтобы получить широкие полномочия по введению торговых пошлин. В тот же день он ввел пошлины практически против всех стран мира: это уже называют торговой войной.