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Экономика Набиуллина предупредила, что ключевая ставка будет высокой долгое время

Набиуллина предупредила, что ключевая ставка будет высокой долгое время

ЦБ поднял ставку, чтобы сдержать инфляцию

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42 комментария
Набиуллина объяснила, если бы ЦБ не поднял ставку, то бизнес и граждане ощутили бы инфляцию гораздо сильнее, чем сейчас | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНабиуллина объяснила, если бы ЦБ не поднял ставку, то бизнес и граждане ощутили бы инфляцию гораздо сильнее, чем сейчас | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Набиуллина объяснила, если бы ЦБ не поднял ставку, то бизнес и граждане ощутили бы инфляцию гораздо сильнее, чем сейчас

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Период, когда ключевая ставка будет оставаться на высоком уровне, не будет длиться вечно, но всё же продлится еще некоторое время. Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.

«Мы все-таки рассчитываем, что период высокой ключевой ставки, хотя мы говорим, что будет продолжительное время, но он не будет бесконечным», — сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что если бы ЦБ не поднял ставку, то бизнес и граждане ощутили бы инфляцию гораздо сильнее, чем сейчас.

На прошлой неделе зампред Банка России Алексей Заботкин сообщил, что не исключается возможность дополнительного повышения ставки в будущем. Но это произойдет лишь в том случае, если замедление инфляции будет происходить не теми темпами, которые предполагает прогноз — 7–8% на текущий год и 4% на следующий.

«В следующие месяцы инфляция продолжит снижаться и к концу года, по нашей оценке, придет в норму. Но в целом по этому году инфляция будет всё еще выше 4%», — заявила глава регулятора на совместном заседании комитетов Государственной думы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год.

О чем еще сказала Набиуллина:

  • недельные данные позволяют считать, что замедление инфляции в России продолжается;

  • Центробанк анализирует возможное влияние пошлин США и падения цен на нефть на российскую экономику;

  • ЦБ не получал запросов от иностранных финансовых компаний по поводу возвращения;

  • замороженные в РФ западные активы ни в коем случае нельзя разблокировать без появления оснований.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Эльвира Набиуллина Центробанк Ключевая ставка Инфляция
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Комментарии
42
Гость
20 часов
- Мы стали чемпионами по имущественному расслоению граждан, но это не то лидерство, которым стоит гордиться, - сказал научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. - В Норвегии самые богатые имеют доход в 4 раза больше, чем самые бедные. В Германии эта разница в 7 раз. А у нас ее просто нельзя оценить. Это позор. Но дитя не плачет — мать не разумеет. Народ недовольства не проявляет — значит все нормально. А политика нерегулируемого капитализма привела к тому, что уже трудно что-то поменять. Есть два способа уменьшить пропасть между горсткой богатых и океаном бедных: это устойчивый рост экономики и социальное выравнивание. У нас не работает ни то, ни другое.
Гость
20 часов
Путинская многонациональная Россияния не рассчитана на производство, а только на продажу ресурсов и строительство, олигархам не интересно играть в долгую. Заводы выживают исключительно с госфинансированием, тк процентная ставка самая высокая в мире. Русские не нужны, нужны более дешевые кадры, "специалистов"-исламистов завозят миллионами.
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