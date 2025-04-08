Набиуллина предупредила, что ключевая ставка будет высокой долгое время

Набиуллина объяснила, если бы ЦБ не поднял ставку, то бизнес и граждане ощутили бы инфляцию гораздо сильнее, чем сейчас Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Период, когда ключевая ставка будет оставаться на высоком уровне, не будет длиться вечно, но всё же продлится еще некоторое время. Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.

«Мы все-таки рассчитываем, что период высокой ключевой ставки, хотя мы говорим, что будет продолжительное время, но он не будет бесконечным», — сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что если бы ЦБ не поднял ставку, то бизнес и граждане ощутили бы инфляцию гораздо сильнее, чем сейчас.

На прошлой неделе зампред Банка России Алексей Заботкин сообщил, что не исключается возможность дополнительного повышения ставки в будущем. Но это произойдет лишь в том случае, если замедление инфляции будет происходить не теми темпами, которые предполагает прогноз — 7–8% на текущий год и 4% на следующий.

«В следующие месяцы инфляция продолжит снижаться и к концу года, по нашей оценке, придет в норму. Но в целом по этому году инфляция будет всё еще выше 4%», — заявила глава регулятора на совместном заседании комитетов Государственной думы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год.

О чем еще сказала Набиуллина: